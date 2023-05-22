Кардиолог рассказала, как питаться для профилактики инсульта и инфаркта

Эксперт проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», врач-кардиолог Нана Погосова рассказала, какие продукты оказывают благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Кардиолог порекомендовала в день съедать 500 г фруктов и овощей, при этом важно покупать не только экзотические продукты, но и обычные для средней полосы нашей страны варианты. Например, морковь, капусту, яблоки, бананы.

Полезно для профилактики сердечных заболеваний есть рыбу, оливковое или другие растительные масла. По словам эксперта, для здоровья сердца необходимы продукты, содержащие калий. Среди них: свежие и сушеные абрикосы, бананы, картофель и баклажаны.

Простые углеводы, которые содержатся в сахаре, выпечке, кардиолог посоветовала заменить сложными, которыми богаты овсяная и гречневая каша, цельнозерновой хлеб. Сложные углеводы не только препятствуют сердечным заболеваниям, но и насыщают организм энергией, витаминами, микроэлементами.

«Имеет смысл ограничить потребление простых углеводов, то есть сахаров, а также соли. Крайне важно избегать жирной пищи. Поскольку уровень физической активности у большинства людей сегодня недостаточный, энергия не тратится, на стенках сосудов образуются липидные наслоения, которые могут закупорить просвет сосуда, сердца, и тогда, к сожалению, возникают инфаркт миокарда, инсульт и другие осложнения», — заключила эксперт.

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