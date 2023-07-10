Кардиолог Шехян назвал ошибки, которые могут превратить каши в яд

Пациенты с болезнями сердца и сосудов должны следить за своим питанием, даже некоторые каши могут быть вредны для них.

Кардиолог Грант Шехян назвал четыре самые распространенные ошибки при варке и потреблении блюда, которые способны навредить здоровью человека с такой болезнью.

Не нужно употреблять пациентам с такими заболеваниями кашу со сливочным маслом или зажаркой, вкус еды с ней становится лучше, а вот уровень холестерина может сильно повыситься.

Солить кашу врач тоже не рекомендует. Он заявил, что следует или отказаться от потребления соли или ограничить его.

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Кроме того, не нужно использовать каши как гарнир к вредным блюдам, например, жареным котлетам, жирному мясу и многим другим вредным для сердечников продуктам.

Кашу не стоит обрабатывать термически, иначе уходят все ее полезные функции — гречку лучше оставлять на ночь с обычной водой или обезжиренным кефиром.

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