Кардиолог Шехян заявил о полезности гречневой и пшенной каши для сердечников

Кардиолог Грант Шехян поделился своим мнением о полезности определенных видов каш для людей, которые страдают проблемами сердечно-сосудистого здоровья.

Медик отметил, что каши часто приправляются ингредиентами, которые делают их менее полезными для сердечников, такими как сливочное масло, жирное мясо и зажарка. Он подчеркнул важность правильной подготовки каш для сохранения их полезных свойств.

Кардиолог подсказал, что каши, которые рекомендованы для сердечников, не должны содержать холестерин. Он выделил гречневую и пшенную каши как полезные для таких пациентов.

Кардиолог Шехян назвал ошибки, которые могут превратить каши в яд

Гречневая каша, по словам врача, богата железом и другими ценными питательными веществами, тогда как пшенная каша сбалансирована по содержанию белков и углеводов.

Также Шехян отметил важность овсянки, которая не только способствует развитию полезной микрофлоры в кишечнике, но и содержит клетчатку, которая помогает «очищать»сосуды от избытка холестерина.

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