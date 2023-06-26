Кардиолог Варфоломеев назвал фрукты, снижающие риск развития инсульта

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, что для профилактики инсульта нужно употреблять некоторые фрукты и исключить продукты с высоким содержанием соли.

По словам врача,, инсульт возникает при прекращении кровоснабжения части мозга. Провоцировать болезнь может избыток натрия, из-за которого организм задерживает воду, а также образуется давление на кровеносные сосуды. Противодействовать этому процессу могут продукты с калием.

Чем больше калия вы едите, тем больше натрия выводит из организма и, следовательно, имеете некоторый контроль над нашим кровяным давлением, — рассказал кардиолог.

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Для профилактики инсульта необходимо вводить в рацион бананы, печеный картофель, тыкву, молоко, куриную грудку и чернослив. Последний также защищает артерии и снижает ущерб от окислительного стресса.

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