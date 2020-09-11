Карелия на новый год

Мы были в парке-отеле «»Карелия. Экскурсия к Карельскому Деду Морозу. Уже купив путевки, мы прочитали отрицательные отзывы. Даже спальники с собой прихватили, боялись подмерзнуть. Но все было отлично, подробнее смотрите по ссылке https://www.alem-tour.ru/novyi_god_v_karelii/tour_na_novyi_god_v_karelii/

Нас повстречали великолепные радушные улыбающиеся люди. Поселили нас. Корпус великолепный, внутри отделано все деревом, в коридорах стоят сегодняшние диваны, на окнах — красивые гардины, на этаже фильтрованная вода — холодная и кипяток. Комнаты для проживания тоже отделаны деревом, кровати, тумбочки – все из древесины. Уютные источники освещения, красивая постель с покрывалами, со вкусом выбранные гардины. Отопление – электрообогреватели. Однако в помещениях даже жарко было, хотя на улице – минус 30. До столовой, в которой были реальные камины, трещали поленья, было метров 300-400. На улице также есть освещаемый отапливаемый санузел. Люди там просто необыкновенные. Добрые, небезразличные, улыбающиеся и заряжающие всех прекрасным настроением. Инструкторы – молодые парни, такие великолепные, что есть желание рассказать про них всем, кто ругает теперешнюю молодежь.

Пошли мы как-то на лыжах и повстречали группу на снегоходах с инструктором. Группа остановилась, инструктор нас всех осмотрел, не обморозились ли мы. Екатерина – великолепная женщина, душа всех мероприятий. С ней пели под гитару, караоке, делали обереги, ходили в чум к Деду Морозу и просто разговаривали по душам. Александра Архипова не была нашим инструктором, но поговорить мы с ней успели. Жизнерадостная, веселая, энергичная девушка.

Оксана – официантка, девушка-солнышко, всегда улыбающаяся. Всегда можно было попросить у нее добавочки. Как то мы сильно опоздали на обед, так Оксана вспомнила про нас, и обед ждал нас разогретый. Администратор – приятная женщина, умеющая решить каждый вопрос. Костя – милый юноша, какой после 2 бессонных ночей пел с нами под гитару так душевно, что мы еле разошлись по комнатам. Если говорить о кухне, то отзывы тоже очень позитивные.

В нашей компании был юноша, который до этого рыбу не ел вообще, а там уху из форели уплетал именно так. В общем было все отлично – лыжи, лыжи, лыжи, красивейшая природа, добрейшие люди, милые красивые лошади, добрые веселые собаки, с которыми возились не только дети, но и взрослые, русская банька с березовыми вениками. Наш сын подросток сказал, что не требуются чужие страны и стильные курорты, куда ездят некоторые его друзья, только в Карелию! Может и летом, а в зимнее время года – обязательно! Большое Благодарю ВСЕМ КТО ПОМОГ НАМ ПОБЫВАТЬ В СКАЗКЕ!