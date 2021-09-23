Карлен Петросян назначен врио главы минстроя Крыма

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Глава РК Сергей Аксенов назначил Петросяна Карлена Геннадьевича врио министра строительства и архитектуры РК. Указ опубликован на портале крымского правительства.

Аксенов принял отставку Кабанова и освободил его с поста вице-премьера РК «Возложить временно исполнение обязанностей министра строительства и архитектуры Республики Крым на Петросяна Карлена Геннадьевича, первого заместителя министра строительства и архитектуры Республики Крым», – уточнили в тексте.

Напомним, что ранее ведомства возглавлял Михаил Храмов.

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