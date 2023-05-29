Описание приготовления:
Аппетитное блюдо из рыбы — это карп обжаренный на сковороде-гриль. Он приобретает золотистую корочку и бархатистый вкус. Подавайте блюдо с различными соусами, салатом из свежих овощей или с квашеными овощами.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Карп
Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Карп 400 Грамм (филе)
- Майонез 3 Ст. ложки
- Сок лимона 3 Ст. ложки
- Соль 3 Щепотки
- Перец черный молотый 2 Щепотки
- Масло растительное 30 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
138 ккал
Калорийность
8 г
Белки
11 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Карп на сковороде-гриль»
Подготовьте указанные ингредиенты. Карпа очистите от чешуи, внутренностей, тщательно промойте. Срежьте голову, хвост и плавники. Подсушите очищенную тушку бумажными салфетками.
Полейте тушку лимонным соком, он удалит аромат тины. Присолите и поперчите рыбку.
Обмажьте майонезом любой жирности и оставьте на 1-2 часа в холодильнике, чтобы рыба пропиталась.
Разогрейте сковороду-гриль и влейте в нее растительное масло. Дождитесь, пока оно хорошо прогреется и выложите рыбу. Если масло прогреется плохо, то кожа карпа прилипнет к ребрам сковороды! Обжарьте рыбу на каждой стороне по 3-4 минуты до румяных подпалин. Когда перевернете карпа на другую сторону, то убавьте нагрев и накройте емкость крышкой, чтобы рыба пропарилась внутри.
Выложите румяное блюдо на тарелку и подайте к столу горячим.