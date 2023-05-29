Описание приготовления:

Аппетитное блюдо из рыбы — это карп обжаренный на сковороде-гриль. Он приобретает золотистую корочку и бархатистый вкус. Подавайте блюдо с различными соусами, салатом из свежих овощей или с квашеными овощами.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Карп

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Карп 400 Грамм (филе)

Майонез 3 Ст. ложки

Сок лимона 3 Ст. ложки

Соль 3 Щепотки

Перец черный молотый 2 Щепотки

Масло растительное 30 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

138 ккал

Калорийность

8 г

Белки

11 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Карп на сковороде-гриль»

Подготовьте указанные ингредиенты. Карпа очистите от чешуи, внутренностей, тщательно промойте. Срежьте голову, хвост и плавники. Подсушите очищенную тушку бумажными салфетками.

Полейте тушку лимонным соком, он удалит аромат тины. Присолите и поперчите рыбку.

Обмажьте майонезом любой жирности и оставьте на 1-2 часа в холодильнике, чтобы рыба пропиталась.

Разогрейте сковороду-гриль и влейте в нее растительное масло. Дождитесь, пока оно хорошо прогреется и выложите рыбу. Если масло прогреется плохо, то кожа карпа прилипнет к ребрам сковороды! Обжарьте рыбу на каждой стороне по 3-4 минуты до румяных подпалин. Когда перевернете карпа на другую сторону, то убавьте нагрев и накройте емкость крышкой, чтобы рыба пропарилась внутри.

Выложите румяное блюдо на тарелку и подайте к столу горячим.