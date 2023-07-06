Картофель «Айдахо» – это изысканное кушанье, с приготовлением которого справится абсолютно каждый! Для готовки нам изначально потребуется нарезать картошку дольками прямо в кожице и слегка отварить, а затем обвалять в ароматной смеси из масла и различных добавок – запечь до мягкости. Это настолько вкусно и ароматно, что вам придется приложить все усилия, чтобы не слопать все дольки еще в процессе запекания, потому как ароматы, которые заполнят ваше жилище, будут просто невероятными!

Картофель «Айдахо» в духовке в домашних условиях

Картофель «Айдахо» в духовке в домашних условиях можно запросто приготовить своими руками, и получится он не хуже, чем в кафе или ресторанах. Весь секрет румяных и ароматных долек заключается, конечно же, в правильно подобранных специях и особом способе приготовления.

Ингредиенты –+5 порц.

Картофель 500 гр.

Сыр 150 гр.

Масло оливковое 50 мл.

Паприка 1 ч.л.

Чеснок 3 зуб.

Укроп 1 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 60 мин.

Картофель «Айдахо» легко готовится в домашних условиях. При помощи щетки промываем каждый клубень картошки под водой, режем на дольки и на 4-5 минут закидываем в кипящую воду. В пиале объединяем чеснок, пропущенный через пресс, мелко нашинкованный укроп, оливковое масло, паприку, черный перец и соль. Также при помощи терки с мелкими отверстиями натираем сыр. Отвар сливаем с картофельных долек, заливаем подготовленной смесью и активно перемешиваем. Противень устилаем пергаментом и аккуратно раскладываем картошку, запекаем 20 минут при температуре 190 градусов. По истечении времени, посыпаем ломтики сыром и возвращаем в духовку еще на 15 минут. Ароматное кушанье раскладываем по порционным тарелкам. Снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Картофель «Айдахо» с чесноком

Картофель «Айдахо» с чесноком – это ароматные овощные ломтики, которые дополняются небольшим количеством растительного масла, специями и зеленью. Для получения идеальной румяной корочки и нежной мякоти, картошку необходимо слегка отварить и только затем отправлять в духовку.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картофель – 850 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Чеснок – 3 зуб.

Петрушка – 15 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодую картошку тщательно промываем и оставляем в кожуре, старые же плоды очищаем и ополаскиваем.

Шаг 2. Режем овощ на некрупные дольки и отправляем в кастрюлю, заливаем водой и провариваем 2-3 минуты, доведя до кипения.

Шаг 3. В глубокой емкости перемешиваем растительное масло с солью и измельченным чесноком. С картошки сливаем воду и даем немного остыть.

Шаг 4. Картошку поливаем чесночным маслом и, прикрыв крышкой, интенсивно встряхиваем. Перекладываем ломтики на противень с листом пергамента.

Шаг 5. Готовим аппетитные дольки в течение 40 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Шаг 6. Картофель «Айдахо» посыпаем листочками свежей зелени и подаем к столу. Приятного аппетита!

Картофель «Айдахо» с паприкой в духовке

Картофель «Айдахо» с паприкой в духовке – это изысканное кушанье, с приготовлением которого справится абсолютно каждый, также продукты требуются лишь те, что зачастую есть под рукой. Такие аппетитные дольки станут для вас идеальным гарниром либо сытной закуской к пенному.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Картошка – 700 гр.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Чеснок гранулированный – 1 ч.л.

Паприка сладкая молотая – 2 ч.л.

Перец чили молотый – ¼ ч.л.

Горчица – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную и промытую картошку режем на дольки и складываем в кастрюльку подходящего размера.

Шаг 2. Овощ заливаем водой, солим и варим на протяжении 5-6 минут после закипания.

Шаг 3. Кипяток выливаем, а ломтики сдабриваем горчицей, специями и оливковым маслом – тщательно перемешиваем до равномерного распределения.

Шаг 4. Форму для запекания выстилаем пекарской бумагой и высыпаем картофель.

Шаг 5. Запекаем картошку 45 минут (200 градусов).

Шаг 6. Румяные ломтики подаем на стол «с пылу, с жару». Готовьте и получайте удовольствие!

Картофель «Айдахо» с курицей

Картофель «Айдахо» с курицей – это блюдо, которое избавит вас от изнурительной отдельной готовки основного блюда и гарнира, так как оно включает в себя эти две составляющие. Румяная курочка идеально гармонирует с румяными ломтиками картофеля, сдобренными паприкой и куркумой.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Курица – 1,5 кг.

Картошка – 1 кг.

Для птицы:

Масло растительное – 70 мл.

Горчица – 1 ч.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Розмарин – 1 ч.л.

Чеснок гранулированный – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Для картофеля:

Масло растительное – 50 мл.

Куркума – ½ ч.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Чеснок гранулированный – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим маринад для птицы: в чаше смешиваем горчицу с приправами и растительным маслом.

Шаг 2. Тушку ополаскиваем и даем время высохнуть, натираем солью и промазываем соусом внутри и снаружи. Если время позволяет, то мясо лучше убрать в холодильник на всю ночь для пропитки.

Шаг 3. Промаринованную курицу выкладываем в огнеупорную форму, обматываем крылья в фольгу, а ножки связываем кулинарной нитью. Запекаем на протяжении одного часа и сорока минут при температуре в 180 градусов. В процессе готовки, поливаем соком.

Шаг 4. Параллельно очищаем и режем дольками картошку, посыпаем солью, гранулированным чесноком, куркумой, паприкой и кориандром, сбрызгиваем растительным маслом и хорошенько перемешиваем составляющие.

Шаг 5. Форму выстилаем большим листом пергамента, ровно раскладываем картофель и накрываем свободным краем бумаги.

Шаг 6. Первые 20 минут готовить овощ в таком виде, а затем убираем верхний лист пергамента и подрумяниваем еще 20-25 минут.

Шаг 7. Сервируем кушанье: на большое плоское блюдо выкладываем золотистые дольки, сверху – сочная курица. Снимаем пробу и наслаждаемся!

Картофель «Айдахо» с розмарином

Картофель «Айдахо» с розмарином и жгучим чесноком – это безумно ароматное кушанье, которое хорошо само по себе, а также если дополнить его различными мясными блюдами или вашим любимым соусом. Готовится картошечка достаточно просто, поэтому у вас все получится с первого раза!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Картофель – 1,8 кг.

Чеснок – 4 зуб.

Масло растительное – 2 ст.л.

Розмарин измельченный – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крупные клубни картофеля промываем при помощи щетки и мыла, насухо промакиваем бумажными полотенцами.

Шаг 2. Каждую картофелину разрезаем на 4-6 частей и снова обсушиваем салфетками.

Шаг 3. В отдельной чаше перемешиваем свежий розмарин с растительным маслом, солью и чесноком, пропущенным через пресс.

Шаг 4. Обваливаем картошку в полученной смеси и в один слой выкладываем на большой плоский противень.

Шаг 5. Запекаем кушанье в течение 30-35 минут при температуре 230 градусов, до образования аппетитной корочки и мягкости. Приятного аппетита!