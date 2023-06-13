Картофель, фарш и 2 яйца. Гора ленивых пирожков за 10 минут: рецепт находка

Пирожки готовят во многих семьях, использую совершенно разные рецепты. Любое изменение теста и начинки дает в результате совершенно новый вид пирожков. Из-за этого сложно сделать так, чтобы это блюдо надоело и приелось.

Рецепт, о котором мы расскажем, можно назвать ленивым, потому что готовить пирожки данным образом будет намного проще.

Повторить такое блюдо сможет каждый желающий.

Ингредиенты для пирожков:

Картофель – 700 г;

Фарш – 400 г;

Лук – 1 штука;

Помидор – 1 штука;

Яйцо – 2 штуки;

Мука – 500 г;

Соль, черный молотый перец, паприка, чеснок – по вкусу.

Приготовление ленивых пирожков:

Нарезаем небольшими кубиками лук и помидор, картофель отвариваем.

Лук отправляем обжариваться на растительном масле до легкого золотистого оттенка. Добавляем к луку фарш и продолжаем обжаривать на сильном огне, постоянно помешивая 5 минут.

После этого добавляем в мясную смесь соль, черный молотый перец, помидор и пропущенный через пресс чеснок. Обжариваем мясную массу, пока не испариться влага.

Картофель мнем толкушкой и добавляем к нему яйца, обжаренный фарш и муку, не забываем посолить, компоненты тщательно перемешиваем.

Руки смазываем растительным маслом или водой, потому что картофельное тесто очень липкое. Формируем пирожки овальной формы размером с грецкий орех.

На сковороду, смазанную растительным маслом, выкладываем пирожки и обжариваем до золотистой корочки с каждой стороны.

Такой метод приготовления обычных пирожков позволит сэкономить время. При этом во вкусовых качествах рецепт ничем не уступает другим вариантам.