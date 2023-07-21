Известный английский повар Джейми Оливер знает толк в необычных сочетаниях и максимально быстром приготовлении. В своих рецептах он часто использует известную в Греции и Турции технику приготовления yiachni. Ее суть в том, что любые овощи (в частности, картофель, зеленую фасоль, лук, помидоры) тушат на маленьком огне в оливковом масле и травах.

Уже несколько лет одним из лучших блюд именитого кулинара считаю его вкуснейший картофель с фетой и оливками. Блюдо получается невероятно сытным, ароматным и очень аппетитным. Благодаря необычному сочетанию тушеных овощей, свежих оливок и греческого сыра вы будто наполняете свою кухню легким средиземноморским настроением.

Картофель с фетой от Джейми Оливера: примечание

Джейми рекомендует использовать оливки с косточками сорта «арбекина» или «каламата». Из помидоров лучше всего брать спелые «сливки» либо же томаты черри. По желанию вы можете добавить в готовое блюдо немного малосольной семги либо предварительно сваренных креветок. Для более сырного привкуса за 5 минут до приготовления потрите в сковороду немного твердого сыра.

Ингредиенты

Картофель750 г Лук1 шт. Помидор4 шт. Сыр фета150 г Чеснок3 зуб. Оливки200 г Оливковое масло4 ст. л. Орегано1 ч. л. Лавровый лист2 шт. Томатное пюре1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Очистите и нарежьте лук. Измельчите ножом очищенный чеснок. Подготовленный картофель и помидоры разрежьте на 4 части. Оливки освободите от косточек. Разогрейте масло на среднем огне в глубокой сковороде (в кастрюле с тяжелым дном). Обжарьте лук с чесноком и орегано в течение 4–5 минут или пока они не размягчатся. Добавьте в сковороду картофель, помидоры, лавровый лист и томатное пюре. Хорошо перемешайте. Влейте столько воды, чтобы полностью покрыть овощную смесь. Доведите до кипения, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте под крышкой на медленном огне от 20 до 30 минут. Снимите крышку, добавьте оливки (маслины) и продолжайте тушить в течение 10 минут, время от времени помешивая. Дождитесь, пока соус не загустеет, а картофель не станет мягким. Приправьте картошку любимой зеленью и оливковым маслом по вкусу. Подавайте блюдо горячим с крупными кусочками феты.

Рецепт достаточно простой, бюджетный и даже праздничный. Обязательно приготовьте! Есть ли вкусности в средиземноморской кухне, которые были бы вам по душе? Также узнайте о шести национальных греческих блюдах, которые стоят вашего внимания!