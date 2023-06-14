Дело было вечером, кушать было нечего. В холодильнике уныло стоял стакан молока и лоток с фаршем от вчерашних фрикаделек. Куриные котлеты казались единственно правильным решением. Сравнительно быстро, просто и сытно. И как только рука потянулась за кусочком батона, я тут же решилась на эксперимент.

Картофельная лазанья по-деревенски уже давно ждала своего часа в заметках моего телефона, но до нее почему-то никак не доходили руки. Всегда куда-то бежишь, торопишься. И почему бы не сотворить что-то интересное, не спеша, в своем уютном очаге? А может, взять и превратить обычный серый вечер в красочный праздник? Если вам также близки подобные мысли, срочно приступайте к приготовлению нежной картофельно-мясной лазаньи по упрощенной рецептуре.

Картофельная лазанья по-деревенски

Классическая лазанья — это слоеное блюдо с продуктами итальянского происхождения. А вот домашнюю лазанью можно можно приготовить буквально из чего угодно: фарш можно заменить ветчиной или колбасой, макаронные листы — картофелем, а пармезан обычным твердым сыром. Как бы там ни было, у вас получится очень вкусное, ароматное, сытное и нарядное блюдо. Не поверите, но моей семье вариант лазаньи по-деревенски по сравнению с обычной нравится в разы больше.

Ингредиенты

Куриный фарш600 г Картофель8 шт. Сливочное масло20 г Соль2 ч. л. Молоко200 мл Черный перец (молотый)1 ч. л. Лук2 шт. Томатная паста1 ч. л. Помидор3 шт.

Приготовление

Отварите очищенный картофель до готовности. Пропустите через мясорубку лук и куриное филе, растопите в сковороде сливочное масло. Выложите лук и мясо в сковороду, обжарьте на среднем огне. В это время измельчите на крупной терке помидоры, предварительно очищенные от кожуры. В обжаренный фарш выложите томатную пасту, пюре из помидоров, черный молотый перец и соль. Компоненты перемешайте и тушите до испарения жидкости. В горячий картофель добавьте сливочное масло, разомните его в пюре. Туда же влейте молоко, добавьте черный молотый перец и соль по вкусу. Перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом, часть пюре выложите на дно и распределите по поверхности. На картофельный слой выложите половину обжаренного фарша. Аналогично сделайте и со второй порцией пюре и фарша. Запекайте блюдо 20 минут при 200 градусах. После основного этапа запекания натрите твердый сыр и посыпьте им почти готовую лазанью. Затем запекайте ее до того момента, пока сыр полностью не расплавится.

Готовое блюдо лучше подавать слегка остывшим, чтобы все слои как следует пропитались. А вот для яркости не лишним будет посыпать верхушку любимой зеленью. Получается очень достойное угощение, которое без проблем можно предложить гостям! А о том, как готовить полезную запеканку из цветной капусты без яиц и муки, можно прочесть здесь.