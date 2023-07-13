Такие картофельно-рисовые крокеты очень любят в западной Германии. В местных кафе это блюдо подают под грибным или сметанно-чесночным соусом. Благодаря своему вкусу и питательным свойствам эти аппетитные котлетки нашли своих горячих поклонников и у нас. Примечательно и то, что для приготовления такой вкуснятины вам понадобится довольно скромный список дешевых и доступных продуктов.
Ведь в основе таких крокетов лежит рис, картофель и шампиньоны. Картофельно-рисовые крокеты одинаково хороши как в горячем, так и в холодном виде. Поэтому их можно запросто брать с собой на работу или в качестве перекуса на пикник. Редакция «Со Вкусом» настойчиво рекомендует приготовить их уже сегодня!
Картофельно-рисовые крокеты под грибным соусом: моменты приготовления
Это не только очень вкусные и незатейливые котлетки, это прекрасная возможность реализовать оставшиеся продукты в своем холодильнике. В соусе используются сливки, но вы запросто можете заменить их нежирной сметаной. Из приправ в этом блюде лучше всего использовать итальянские или прованские травы. Они добавят некой пикантности и просто шикарного аромата.
Ингредиенты
Картофель2 шт. Рис200 г Вода2 стак. Лук1 шт. Морковь1 шт. Яйцо1 шт. Черный перец (молотый) по вкусу Соль по вкусу Орегано1 ч. л. Шампиньоны300 г Пшеничная мука1,5 ст. л. Сливки300 мл Подсолнечное масло по вкусу Сливочное масло2 ст. л. Сушеный укроп1 ч. л.
Приготовление
- Рис хорошо промойте водой. Залейте кипятком, добавьте соль по вкусу. Варите около 20 минут. Вода должна полностью выпариться. Тем временем нарежьте картофель и положите в отдельную кастрюлю. Сварите корнеплод до готовности, добавив соль по вкусу. Как только картошка сварится, разомните ее до состояния пюре. В готовый рис выложите пюре. Лук мелко порубите и положите в сковороду с разогретым маслом. Жарьте, пока тот не станет золотистым.
Морковь потрите на мелкой терке и добавьте в сковороду лук. Жарьте на медленном огне до готовности. Затем добавьте получившуюся зажарку к рисово-картофельной массе. Всё тщательно перемешайте, добавьте яйцо, соль (если нужно), перец и орегано. Снова всё хорошо перемешайте. Смажьте руки растительным маслом и сформируйте крокеты. В сковороду добавьте растительное масло и переложите заготовки, обваленные в небольшом количестве муки. Обжарьте крокеты на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны. Затем положите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Приступайте к соусу. Шампиньоны порежьте и положите в сковороду с растительным маслом и 1 ст. л. сливочного масла. Жарьте грибы до уменьшения объема в 2–3 раза. Затем добавьте еще 1 ст. л. сливочного масла и продолжайте жарить. Всыпьте муку и перемешайте. Теперь влейте сливки: сначала половину, перемешайте, затем — всё остальное. Доведите до кипения. Варите соус до густоты 2–3 минуты, время от времени помешивая. В конце добавьте укроп.
В идеале подавайте крокеты теплыми с соусом на тарелочке. Поверьте, это очень вкусное и эстетичное блюдо! Его можно делать как просто на ужин, так и к праздничному столу. Эти овощные котлетки нравятся всем без исключения. Также ознакомьтесь с полезными советами, как правильно жарить котлеты из мяса.