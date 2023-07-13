Такие картофельно-рисовые крокеты очень любят в западной Германии. В местных кафе это блюдо подают под грибным или сметанно-чесночным соусом. Благодаря своему вкусу и питательным свойствам эти аппетитные котлетки нашли своих горячих поклонников и у нас. Примечательно и то, что для приготовления такой вкуснятины вам понадобится довольно скромный список дешевых и доступных продуктов.

Ведь в основе таких крокетов лежит рис, картофель и шампиньоны. Картофельно-рисовые крокеты одинаково хороши как в горячем, так и в холодном виде. Поэтому их можно запросто брать с собой на работу или в качестве перекуса на пикник. Редакция «Со Вкусом» настойчиво рекомендует приготовить их уже сегодня!

Картофельно-рисовые крокеты под грибным соусом: моменты приготовления

Это не только очень вкусные и незатейливые котлетки, это прекрасная возможность реализовать оставшиеся продукты в своем холодильнике. В соусе используются сливки, но вы запросто можете заменить их нежирной сметаной. Из приправ в этом блюде лучше всего использовать итальянские или прованские травы. Они добавят некой пикантности и просто шикарного аромата.

Ингредиенты

Картофель2 шт. Рис200 г Вода2 стак. Лук1 шт. Морковь1 шт. Яйцо1 шт. Черный перец (молотый) по вкусу Соль по вкусу Орегано1 ч. л. Шампиньоны300 г Пшеничная мука1,5 ст. л. Сливки300 мл Подсолнечное масло по вкусу Сливочное масло2 ст. л. Сушеный укроп1 ч. л.

Приготовление

Рис хорошо промойте водой. Залейте кипятком, добавьте соль по вкусу. Варите около 20 минут. Вода должна полностью выпариться. Тем временем нарежьте картофель и положите в отдельную кастрюлю. Сварите корнеплод до готовности, добавив соль по вкусу. Как только картошка сварится, разомните ее до состояния пюре. В готовый рис выложите пюре. Лук мелко порубите и положите в сковороду с разогретым маслом. Жарьте, пока тот не станет золотистым. Морковь потрите на мелкой терке и добавьте в сковороду лук. Жарьте на медленном огне до готовности. Затем добавьте получившуюся зажарку к рисово-картофельной массе. Всё тщательно перемешайте, добавьте яйцо, соль (если нужно), перец и орегано. Снова всё хорошо перемешайте. Смажьте руки растительным маслом и сформируйте крокеты. В сковороду добавьте растительное масло и переложите заготовки, обваленные в небольшом количестве муки. Обжарьте крокеты на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны. Затем положите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Приступайте к соусу. Шампиньоны порежьте и положите в сковороду с растительным маслом и 1 ст. л. сливочного масла. Жарьте грибы до уменьшения объема в 2–3 раза. Затем добавьте еще 1 ст. л. сливочного масла и продолжайте жарить. Всыпьте муку и перемешайте. Теперь влейте сливки: сначала половину, перемешайте, затем — всё остальное. Доведите до кипения. Варите соус до густоты 2–3 минуты, время от времени помешивая. В конце добавьте укроп.

В идеале подавайте крокеты теплыми с соусом на тарелочке. Поверьте, это очень вкусное и эстетичное блюдо! Его можно делать как просто на ужин, так и к праздничному столу. Эти овощные котлетки нравятся всем без исключения. Также ознакомьтесь с полезными советами, как правильно жарить котлеты из мяса.