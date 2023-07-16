Картофельные булочки: рецепт выпечки с невероятно вкусной начинкой

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Особой изюминкой таких пирожков является их начинка из сыра и ветчины.

Хочется чего-то вкусного и сытного, а фантазия на тему «что приготовить?» иссякла? Тогда предлагаем вам отличный вариант – рецепт картофельных булочек. Они получаются мягкими, нежными и вкусными, если приготовить их по рецепту из блога «Рецепты каждый день».

Картофельные булочки

Ингредиенты:

  • вода теплая – 65 гр;
  • молоко теплое – 70 мл;
  • сухие дрожжи – 4 гр;
  • соль – 4 гр;
  • мука – 200 гр;
  • масло сливочное – 30 гр.

Для начинки:

  • картофель – 2 шт;
  • сахар – 1 ст. л;
  • сливочное масло комнатной температуры – 10 гр;
  • соль – щепотка;
  • майонез – 1 ст. л;
  • ветчина – 8 ломтиков;
  • сыр – 5 ломтиков.

Способ приготовления:

В глубокую миску всыпать дрожжи, влить теплую воду, перемешать. Туда же добавить теплое молоко, сахар, соль и перемешать. Затем в полученную массу просеять муку, замесить тесто, добавить туда мягкое сливочное масло.

Картофель почистить, отварить, размять и добавить специи, сахар, майонез, сливочное масло.

Далее взять тесто, раскатать его в тонкий пласт. Распределить картофельную начинку. В один рядом выложить сыр, а во второй – говяжью ветчину.

Тесто свернуть в рулет и закрепить края. Разрезать на равные порции шириной примерно по пять сантиметров. Выложить булочка на лист, смазанный маслом или застеленный пергаментной бумагой. Дать расстояться, после чего поднявшиеся булочки смазать майонезом и отправить в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, на 20-25 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное дрожжевое тесто для выпечки.

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