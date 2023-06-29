Картофельные лодочки с куриным фаршем: вкусные рецепты на каждый день и праздник

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Чтобы поразить родных особым блюдом, достаточно куриного фарша, овощей и щепотки креатива. Не верите? Тогда попробуйте приготовить картофельные лодочки с мясом.

Это блюдо с легкостью вытеснит из пьедестала даже экзотические рецепты, отмечает 24 Канал. Ведь что может быть лучше гармоничного сочетания картофеля, нежной курятины и сыра, который после нагревания предоставит румяную корочку?

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Но чтобы блюдо порадовало вас и родных особым вкусом, стоит уделить внимание выбору главного ингредиента – курятины. Лучше всего к рецепту подойдет фарш, ведь он готовится гораздо быстрее.

Позаботьтесь и о качестве этого продукта. Рекомендуем выбирать только проверенных производителей, таких как ТМ «Наша Ряба», которая уже более 20 лет гарантирует украинцам свежую и качественную курятину. Для этого рецепта лучше всего подойдет фарш «Сочный», состоящий на 100% из мяса ножки без кожуры. Этот продукт не только сделает картофельные лодочки сочными, но и поможет сэкономить ваше время, ведь мясо уже измельчено и готово к приготовлению. К тому же упаковка содержит 500 грамм фарша, поэтому вся семья будет сытой.

Также куриный фарш прекрасно сочетается с разнообразными специями, так что вы можете смело экспериментировать, добавляя в блюда любимые приправы и раскрывая таким образом вкусовые возможности этого продукта.

Итак, с главным ингредиентом определились. Ну-ка готовить! Как из доступных продуктов запечь картофельные лодочки – делимся в пошаговых рецептах.

Картофельные лодочки с куриным фаршем и сыром

  • Время: 55 минут
  • Порции: 4

Готовим картофельные лодочки с куриным фаршем и сыром / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
куриный фарш «Сочный» ТМ «Наша Ряба»;
– 1 килограмм картофеля;
– 1 репчатый лук;
– 150 граммов твердого сыра;
– пучок зелени;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Очищаем картофель и разрезаем пополам. С помощью чайной ложки производим углубление. Полученные серединки нарезаем кубиками.

  2. Лук нарезаем мелкими кубиками, добавляем к измельченному картофелю и смешиваем с фаршем. Сдабриваем специями.

  3. Фаршируем половинки картофеля и выкладываем их на смазанный маслом противень. Ставим выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.

  4. Натираем сыр на средней терке. Через пол часа от старта выпечки картофель посыпаем сыром и отправляем допекаться еще 10 минут. По желанию блюдо можно посыпать измельченной зеленью.

Картофельные лодочки с куриным фаршем, отваренные в сливочном соусе

  • Время: 55 минут
  • Порции: 4

Картофельные лодочки с куриным фаршем / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
куриный фарш «Сочный» ТМ «Наша Ряба»;
– 10 – 15 картофелин;
– 500 граммов сметаны;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 лавровый лист;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Очищаем картофель, срезаем верхушку и делаем в ней углубление.

  2. Добавляем в куриный фарш соль, черный молотый перец, а также натертый на терке или пропущенный через пресс зубчик чеснока. Перемешиваем до однородной смеси.

  3. Каждую картофелину также приправляем солью и перцем. После этого фаршируем овощ мясным фаршем.

  4. Разогреваем сковороду с маслом. Выкладываем картофель и слегка поджариваем с обеих сторон.

  5. В глубокую кастрюлю отправляем сметану, вливаем столько же воды, лавровый лист и соль. Перемешиваем.

  6. В сливочный соус выкладываем фаршированный картофель. Готовим блюдо 25 – 30 минут с момента закипания.

  7. Подаем блюдо к столу горячей и украшенной любимой зеленью.

Приятного аппетита!

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