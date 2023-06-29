Рецепты Картофельные лодочки с куриным фаршем: вкусные рецепты на каждый день и праздник По Admin - 29 июня, 2023 0 31 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Чтобы поразить родных особым блюдом, достаточно куриного фарша, овощей и щепотки креатива. Не верите? Тогда попробуйте приготовить картофельные лодочки с мясом. Это блюдо с легкостью вытеснит из пьедестала даже экзотические рецепты, отмечает 24 Канал. Ведь что может быть лучше гармоничного сочетания картофеля, нежной курятины и сыра, который после нагревания предоставит румяную корочку? Читайте также Готовят по всему миру: как куриное мясо стало основой многих блюд в разных кухнях. Но чтобы блюдо порадовало вас и родных особым вкусом, стоит уделить внимание выбору главного ингредиента – курятины. Лучше всего к рецепту подойдет фарш, ведь он готовится гораздо быстрее. Позаботьтесь и о качестве этого продукта. Рекомендуем выбирать только проверенных производителей, таких как ТМ «Наша Ряба», которая уже более 20 лет гарантирует украинцам свежую и качественную курятину. Для этого рецепта лучше всего подойдет фарш «Сочный», состоящий на 100% из мяса ножки без кожуры. Этот продукт не только сделает картофельные лодочки сочными, но и поможет сэкономить ваше время, ведь мясо уже измельчено и готово к приготовлению. К тому же упаковка содержит 500 грамм фарша, поэтому вся семья будет сытой. Также куриный фарш прекрасно сочетается с разнообразными специями, так что вы можете смело экспериментировать, добавляя в блюда любимые приправы и раскрывая таким образом вкусовые возможности этого продукта. Итак, с главным ингредиентом определились. Ну-ка готовить! Как из доступных продуктов запечь картофельные лодочки – делимся в пошаговых рецептах. Картофельные лодочки с куриным фаршем и сыром Время: 55 минут Порции: 4 Готовим картофельные лодочки с куриным фаршем и сыром / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриный фарш «Сочный» ТМ «Наша Ряба»; – 1 килограмм картофеля; – 1 репчатый лук; – 150 граммов твердого сыра; – пучок зелени; – соль по вкусу; – черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Очищаем картофель и разрезаем пополам. С помощью чайной ложки производим углубление. Полученные серединки нарезаем кубиками. Лук нарезаем мелкими кубиками, добавляем к измельченному картофелю и смешиваем с фаршем. Сдабриваем специями. Фаршируем половинки картофеля и выкладываем их на смазанный маслом противень. Ставим выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Натираем сыр на средней терке. Через пол часа от старта выпечки картофель посыпаем сыром и отправляем допекаться еще 10 минут. По желанию блюдо можно посыпать измельченной зеленью. Картофельные лодочки с куриным фаршем, отваренные в сливочном соусе Время: 55 минут Порции: 4 Картофельные лодочки с куриным фаршем / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриный фарш «Сочный» ТМ «Наша Ряба»; – 10 – 15 картофелин; – 500 граммов сметаны; – 2 столовые ложки масла; – 1 зубчик чеснока; – 1 лавровый лист; – соль по вкусу; – черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Очищаем картофель, срезаем верхушку и делаем в ней углубление. Добавляем в куриный фарш соль, черный молотый перец, а также натертый на терке или пропущенный через пресс зубчик чеснока. Перемешиваем до однородной смеси. Каждую картофелину также приправляем солью и перцем. После этого фаршируем овощ мясным фаршем. Разогреваем сковороду с маслом. Выкладываем картофель и слегка поджариваем с обеих сторон. В глубокую кастрюлю отправляем сметану, вливаем столько же воды, лавровый лист и соль. Перемешиваем. В сливочный соус выкладываем фаршированный картофель. Готовим блюдо 25 – 30 минут с момента закипания. Подаем блюдо к столу горячей и украшенной любимой зеленью. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:В холодной воде или кипятке: как и сколько времени варить макароны, чтобы не слипалисьКак приготовить идеальный бургер – рецепт от булочки до котлетыДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»