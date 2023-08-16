Залог удачных пирожков — правильное приготовление нежнейшего картофельного теста. Если его верно замешать, считайте, дело в шляпе! Редакция «Со Вкусом» решила рассказать, как же пожарить идеальные картофельные пирожки с кабачковой начинкой.

Попробовав их, вы не захотите больше покупать лаваш, хлеб или другую выпечку. Ведь такие ароматные пирожки с кабачком и плавленым сыром идеально гармонируют со вкусом борща и супов. Нет лучшего дополнения к первым блюдам, чем эти румяные красавцы!

Как приготовить картофельные пирожки с кабачковой начинкой

Секрет удачной начинки. Чтобы наполнение пирожков было очень нежным, советуем добавить к кабачку и луку плавленый сыр. Только не забудьте его предварительно измельчить. Сделать это можно при помощи острого ножа, мелко нарезав сыр. Но лучше всего натереть его на терке. Для этого советуем отправить плавленый сырок на полчаса в морозилку. После с ним будет намного легче работать.

Ингредиенты

Кабачок2 шт. Лук1 шт. Плавленый сыр1 шт. Соль по вкусу Картофель500 г Яйцо1 шт. Сметана1 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу Пшеничная мука300 г Чесночный порошок0,25 ч. л.

Приготовление

Очистите репчатый лук. Нарежьте его полукольцами. Обжарьте лук на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до мягкости в течение нескольких минут. Натрите молодой кабачок на терке (крупной). Добавьте к нему немного соли. Тщательно перемешайте. Оставьте его в миске на 10 минут при комнатной температуре. Отожмите выделившийся сок.В сковороду с репчатым луком добавьте натертый кабачок и черный молотый перец. Хорошенько всё перемешайте. Готовьте овощи на умеренном огне в течение 5 минут, пока вся жидкость не испарится.Натрите на мелкой терке охлажденный плавленый сыр. Добавьте его к овощам в сковороде. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Всыпьте сушеный чеснок. Затем всё перемешайте и уберите начинку с плиты. Очистите картофель. Нарежьте его крупными кусочками. Отварите картошку до готовности в слегка подсоленной воде. Измельчите картофель до состояния пюре. Дайте ему немного остыть.В картофельное пюре добавьте яйцо, сметану и немножко соли. Хорошенько перемещайте все ингредиенты до однородной массы. Постепенно всыпьте пшеничную муку. Замешайте однородное пластичное тесто.Присыпьте рабочую поверхность мукой. Раскатайте на ней тесто в колбаску. Разделите ее на одинаковые части, из каждой сформируйте шар. Затем раскатайте заготовки в лепешки.На край каждой круглой заготовки выложите кабачковую начинку. Второй стороной картофельного теста прикройте овощную массу с сыром. Хорошенько защипните края. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте на ней пирожки с каждой стороны до румяности. Готово!

Рекомендуем сперва поместить пирожки на салфетки, что вберут в себя остатки жира. Затем уже их можно будет презентовать родным. Кстати, подавать такие румяные пирожки из картофельного теста со сметаной или с чесночным соусом на основе йогурта — идея № 1!