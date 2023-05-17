Использовать шкварки стоит и как добавку к вареничкам, и как начинку для выпечки. Поверьте, результат будет очень вкусным. Аппетитные картофельные рулетики со шкварками яркий тому пример.

Замесите нежное тесто с отварной картошкой и обжарьте подчеревок. Так у вас будет всё готово для формовки идеальных рулетиков, которые могут послужить быстрым перекусом, отменным обедом и даже сытным ужином. К утреннему чаю они тоже хороши!

Как вкусно и просто испечь картофельные рулетики со шкварками

Небольшая хитрость. Чтобы вам было легче натирать картошку, советуем ее слегка недоварить. Это облегчит процесс. Также сперва смажьте терку подсолнечным маслом и только затем переходите к работе с картофелем.

Ингредиенты

Картофель300 г Пшеничная мука280 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Петрушка по вкусу Крахмал1 ст. л. Сметана1 ст. л. Сливочное масло40 г Яйцо3 шт. Лук2 шт. Подчеревок200 г Молоко по вкусу

Приготовление

Отвариваем картофель в слегка подсоленной воде. Даем ему остыть и очищаем от кожуры. Натираем картошку на мелкой терке.В отдельной емкости соединяем пшеничную муку с крахмалом. Хорошенько перемешиваем. Всыпаем их к отварной картошке. Вбиваем к полученной массе 2 яйца.Добавляем соль, сметану и растопленное сливочное масло. Замешиваем однородное тесто. Накрываем его пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на полчаса. Очищаем репчатый лук. Мелко нарезаем его и подчеревок. Обжариваем сало, пока не вытопится весь жир. Добавляем к нему лук. Обжариваем его до золотистости. Промываем петрушку. Мелко ее нарезаем. Добавляем зелень к подчеревку. Солим, перчим и перемешиваем. Готовим еще в течение 2 минут. Убираем сковороду с огня.Раскатываем тесто в пласт толщиной не больше 1,5 см. Выкладываем на его край начинку. Сворачиваем всё в рулет. Его край склеиваем при помощи взбитого яйца. Разрезаем рулет на кусочки размером 5 см. Выкладываем их в форму, смазанную маслом. Наносим на тесто тонкий слой молока. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30–40 минут. Готово!

Подавать немного остывшие рулетики стоит со сметаной, а также легким салатом из свежих овощей. Это сытно и вкусно! Обязательно приготовьте такое блюдо из нежного картофельного теста, начинив его ароматными шкварочками. Вам точно понравится!