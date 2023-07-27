Картошка и овсянка: так готовила моя бабушка. Забытый рецепт из 90-х годов

1990-е годы для многих жителей нашей страны были довольно трудным и тяжелым временем. В магазинах обычная для современного человека еда стоила дорого. Поэтому находчивым домохозяйкам приходилось придумывать новые блюда. Часто за основу брались рецепты 1940-1950 годов.
Одним из главных ингредиентов большинства экономных яств является картофель. Его выращивали каждый год в деревнях, на дачах. Также для готовки применяли дешевые крупы и каши.
Расскажем, как сделать из овсяной крупы и картофеля котлеты.
Ингредиенты для картофельных котлет:
- Овсяные хлопья — 200 г;
- Кипяченая вода — 200 мл;
- Картофель — 250 г;
- Лук репчатый — шт.;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Соль — ч.л.
Приготовление картофельных котлет:
Овсяные хлопья заливаем кипятком, оставляем на 10 минут набухать. В это время нарезаем крупными ломтиками репчатый лук.
Отправляем лук и чеснок в чашу блендера, измельчаем до однородной кашицы. Очищенный картофель измельчаем на терке.
Соединяем в миске с овсяными хлопьями луковую массу и картофельную.
Добавляем к овощной массе соль, тщательно перемешиваем.
Формируем из картофельной массы небольшие котлеты.
В сковороде разогреваем немного растительного масла, обжариваем котлеты на среднем огне под крышкой до румяной корочки с обеих сторон.
Котлеты из картофеля получаются диетическими, если готовить их на сливочном масле.
К картофельной массе также рекомендуется добавлять специи — черный молотый перец.