Картошка с грибами – это неимоверно ароматное кушанье, перед которым невозможно устоять, даже если вы придерживаетесь диеты! Такое сочетание компонентов, подарит вам истинное вкусовое наслаждение, поэтому заранее рекомендуем вам готовить с запасом. Блюдо можно готовить, как на растительном масле в сковородке, так и запекать в духовке. Грибы также подходят самые разные: начиная от вешенок и заканчивая опятами. Поэтому, если вы любитель грибочков, то выбираем рецепт и приступаем!

Жареная картошка с грибами на сковороде

Жареная картошка с грибами на сковороде – это прекрасный вариант для быстрого и безумно ароматного ужина, который хорош сам по себе настолько, что вам не придется ничего готовить дополнительно. Менее чем за полчаса на вашем столе может оказаться это сытное блюдо!

Ингредиенты –+2 порц.

Картофель 400 гр.

Шампиньоны свежие 200 гр.

Масло подсолнечное 4 ст.л.

Лук репчатый 1 шт.

Лук зелёный 5 гр.

Тимьян по вкусу

Мускатный орех молотый по вкусу

Паприка по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 25 мин.

Картошка с грибами готовится очень быстро и просто. Подготавливаем продуктовый набор. При помощи губки тщательно промываем клубни картофеля и насухо промакиваем салфетками, разрезаем пополам. Грибы режем на ломтики среднего размера, очищенный лук – полукольцами. На раскаленное подсолнечное масло в один слой выкладываем картофель, подрумяниваем с двух сторон и немного присаливаем. К золотистой картошке высыпаем репчатый лук. Следом добавляем грибы и приправы – перемешиваем и выдерживаем на умеренном пламени еще 5-7 минут. В последнюю очередь в сковороду забрасываем измельченный зеленый лук – мешаем и переходим к сервировке. Сразу же приглашаем семью к столу и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Тушеная картошка с грибами

Тушеная картошка с грибами – это питательное и вкусное кушанье, которое подарит вам настоящее гастрономическое удовольствие! И для его приготовления нам потребуются исключительно те компоненты, которые есть под рукой у каждого кулинара.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Шампиньоны – 300 гр.

Морковка – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель очищаем от кожуры и ополаскиваем, произвольно режем, забрасываем в кипящую подсоленную воду и засекаем 10-15 минут.

Шаг 2. Шампиньоны нарезаем слайсами и обжариваем до румяности – высыпаем к картошке.

Шаг 3. Произвольно измельчаем очищенную морковь с луком – пассеруем на горячем растительном масле до мягкости и золотистости.

Шаг 4. Зажарку перекладываем в основной состав, вводим соль и специи – перемешиваем и прикрываем крышкой. Тушим картофель с грибами и овощами около 10-15 минут.

Шаг 5. Нежное кушанье раскладываем по тарелкам и приступаем к обеду. Приятного аппетита!

Картошка с грибами в горшочках в духовке

Картошка с грибами в горшочках в духовке – это блюдо, которое сразит вас своим ароматом еще в процессе запекания, потому как ингредиенты идеально сочетаются между собой. Для большей изысканности, рекомендуем вам добавить немного твердого сыра и сметаны.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Картошка молодая – 5-6 шт.

Шампиньоны – 200 гр.

Лук – 1 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Сыр – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чистим клубни картошки, обдаем водой и нарезаем крупными произвольными сегментами.

Шаг 2. Средние грибы разрезаем на 2-3 части, мелкие оставляем целыми.

Шаг 3. Слой за слоем снимаем шелуху с лука, нарезаем тонкими полукольцами.

Шаг 4. Соединяем все подготовленные компоненты в глубокой чаше и посыпаем солью и перцем – перемешиваем.

Шаг 5. Горшочки смазываем тонким слоем растительного масла и наполняем основным составом.

Шаг 6. Верхушку промазываем сметаной и присыпаем натертым сыром. Жаропрочную посуду закрываем крышкой и убираем в духовой шкаф на 45-50 минут при 200 градусах.

Шаг 7. Ароматное кушанье подаем прямо в горшочках, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Картошка с грибами и сметаной в духовке

Картошка с грибами и сметаной в духовке – это блюдо, в состав которого не входит мясо либо птица, однако, в результате оно всегда получается безумно сытным и сочным. Для готовки используется большое количество молочных продуктов, исходя из чего, кушанье обладает ярким сливочным вкусом.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Шампиньоны – 500 гр.

Лук – 1-2 шт.

Сметана – 400 гр.

Сыр – 200 гр.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук очищаем и режем на тонкие перья.

Шаг 2. В сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем луковую нарезку до приятного коричневого оттенка.

Шаг 3. Очищенный картофель нарезаем тонкими слайсами.

Шаг 4. Грибы промываем и режем на пластины.

Шаг 5. Большой противень сдабриваем растительным маслом и распределяем картошку.

Шаг 6. Сверху выкладываем шампиньоны.

Шаг 7. В пиале смешиваем сметану с солью, молотым перцем и румяным луком.

Шаг 8. Полученным соусом смазываем заготовку – запекаем 30 минут при 180 градусах.

Шаг 9. Затем посыпаем кушанье предварительно натертым сыром и убираем в духовку еще на 5-7 минут.

Шаг 10. Горячее блюдо раскладываем по порционным тарелкам и незамедлительно пробуем. Приятного аппетита!

Жареная картошка с вешенками на сковороде

Жареная картошка с вешенками на сковороде – это всеми любимое кушанье, секрет приготовления которого заключается в отдельном обжаривании компонентов, так как грибы готовятся в несколько раз быстрее, нежели картофель. Подавать рекомендуется с маринованной капустой либо кислыми огурчиками.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Картошка – 400 гр.

Вешенки – 200 гр.

Луковица – ½ шт.

Масло растительное – 5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку чистим и хорошенько промываем под струей воды, нарезаем соломкой.

Шаг 2. В сковородку наливаем растительное масло и прогреваем, высыпаем картофельную соломку и готовим на среднем пламени.

Шаг 3. Параллельно ополаскиваем вешенки и произвольно измельчаем, жарим на растительном масле в отдельной сковородке до образования аппетитной корочки. Солим.

Шаг 4. Лук нарезаем и высыпаем к подрумяненной картошке, перемешиваем и обжариваем 5-7 минут. Затем нагрев убавляем и томим компоненты под крышкой до мягкости.

Шаг 5. К готовой картошке высыпаем грибы, сдабриваем солью и перемешиваем.

Шаг 6. Подаем к столу в горячем виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Картошка с шампиньонами на сковороде

Картошка с шампиньонами на сковороде – это блюдо, прекрасно подходящее для семейного ужина «на скорую руку». Для готовки потребуются лишь две сковородки и продукты, указанные в списке ниже. Такая картошка хороша сама по себе настолько, что мяса вам и не захочется!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Картошка – 1 кг.

Шампиньоны – 500 гр.

Лук – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, согласно списку выше: грибы можно использовать, как замороженные, так и свежие. Свежие грибы нарезаем слайсами.

Шаг 2. Разогреваем немного растительного масло в сковородке и жарим шампиньоны до румяности с добавлением щепотки молотого перца и соли.

Шаг 3. Не теряя времени, снимаем кожуру с картошки, клубни режем на тонкие кольца либо полукольца.

Шаг 4. На конфорку ставим вторую сковородку с растительным маслом и обжариваем картошку до полуготовности.

Шаг 5. Лук нарезаем так, как показано на фото, присаливаем и разминаем ладонями до выделения сока.

Шаг 6. Лук выкладываем к картофелю, перемешиваем и еще немного солим.

Шаг 7. Добавляем в сковородку золотистые шампиньоны, мешаем и спустя 3 минуты выключаем нагрев.

Шаг 8. Приятного аппетита!

Жареная картошка с опятами

Жареная картошка с опятами – это классика, которая в августе должна побывать на столе у каждого, потому как эти мелкие лесные грибочки являются одним из самых вкусных дополнений к румяному картофелю! Для большей насыщенности аромата, посыпьте готовое блюдо зеленью.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Опята – 1 кг.

Картошка – 6 шт.

Лук – 1 шт.

Лист лавра – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Опята внимательно перебираем и тщательно промываем, откидываем на сито и ждем, пока стекут излишки воды. Не теряя времени, очищаем и нарезаем полукольцами репчатый лук.

Шаг 2. Подсолнечное масло наливаем в огнеупорную посуду и раскаляем, пассеруем лук и забрасываем грибы. Жарим до испарения влаги, дополняем лаврушкой, солью и молотым перцем – подрумяниваем.

Шаг 3. Почищенную картошку нарезаем тонкой соломкой.

Шаг 4. К опятам забрасываем картофельную нарезку и подливаем еще немного масла, помешивая, готовим до мягкости картошки.

Шаг 5. Готовое кушанье солим, удаляем лаврушку.

Шаг 6. Раскладываем по тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!

Картошка с грибами и луком на сковороде

Картошка с грибами и луком на сковороде – это простое и быстрое блюдо, однако, далеко не все кулинары осведомлены, как же все-таки правильно его готовить. Для того, чтобы картофельные ломтики получились хрустящими и золотистыми, грибы следует жарить отдельно, так как в них содержится большое количество влаги.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Лук – 1-2 шт.

Шампиньоны – 500 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем овощи.

Шаг 2. Сухие шампиньоны произвольно нарезаем и обжариваем на сухой сковородке до образования характерной корочки.

Шаг 3. Нарезанную соломкой картошку высыпаем на сковородку с разогретым растительным маслом, на умеренном огне жарим до образования корочки снизу, только затем перемешиваем.

Шаг 4. В момент, когда картофель практически готов, добавляем полукольца репчатого лука – перемешиваем и томим до готовности.

Шаг 5. Выкладываем в огнеупорную посуду шампиньоны, посыпаем молотым перцем и солью – мешаем и прогреваем все вместе еще несколько минут.

Шаг 6. Выкладываем аппетитное кушанье на сервировочное блюдо и подаем к столу. Приятного аппетита!

Картошка с курицей и грибами в духовке

Картошка с курицей и грибами в духовке – это аппетитное и даже праздничное кушанье, которое готовится слоями и поражает своим неповторимым вкусом. Куриное филе удивит вас своей сочностью, получаемой за счет соево-сметанного маринада и пикантной сырной корочки.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 8 шт.

Картофель – 6 шт.

Филе куриное – 3 шт.

Сметана – 4 ст.л.

Соус соевый – 50 мл.

Луковица – 1 шт.

Моцарелла – 100 гр.

Пармезан – 100 гр.

Яйца – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе зачищаем от пленок и промываем, острым ножом делаем надрезы, как на фото.

Шаг 2. В глубокой тарелке объединяем соевый соус со сметаной, молотым перцем и солью.

Шаг 3. В полученный раствор погружаем курицу, оставляем для пропитки на 20 минут.

Шаг 4. Почищенную картошку режем на тонкие пластинки и перекладываем в форму для запекания.

Шаг 5. Сверху выкладываем нарезку из шампиньонов.

Шаг 6. На грибы кладем луковые полукольца, солим и перчим, ориентируясь на свой вкус.

Шаг 7. Кладем курицу и поливаем остатками маринада, запекаем при 180 градусах около 35-40 минут.

Шаг 8. В отдельной емкости перемешиваем куриное яйцо с кусочками моцареллы и натертым пармезаном.

Шаг 9. По истечении времени, сырную массу выкладываем на филе, готовим еще 10-15 минут.

Шаг 10. Готовьте и получайте удовольствие!

Пирог с картошкой и грибами в духовке

Пирог с картошкой и грибами в духовке – это оригинальное и безумно аппетитное кушанье, которое станет для вас сытным и полноценным приемом пищи. Нежное бездрожжевое тесто прекрасно гармонирует с ароматной начинкой.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для теста:

Кефир – 500 мл.

Мука – 2 ст.

Яйца – 2 шт.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Сода – 1 ч.л.

Для начинки:

Картошка – 400 гр.

Грибы – 400 гр.

Лук – 2 шт.

Масло подсолнечное – 4 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор. Картошку чистим и отвариваем до мягкости в подсоленной воде, лук мелко нарезаем.

Шаг 2. На раскаленном подсолнечном масле пассеруем лук до прозрачности, добавляем грибы и доводим до золотистости. Забрасываем кубики отварного картофеля, солим и приправляем – перемешиваем и обжариваем 5-10 минут. Дополняем измельченной зеленью.

Шаг 3. Параллельно занимаемся тестом: в миску вбиваем куриные яйца, вливаем кефир и растительное масло, присаливаем и взбиваем венчиком до однородности.

Шаг 4. В гладкий жидкий состав всыпаем порциями просеянную муку и соду, замешиваем тесто.

Шаг 5. Форму смазываем растительным маслом и выливаем ½ теста, раскладываем аппетитную начинку, немного отступая от краев.

Шаг 6. Закрываем картофельно-грибную массу оставшимся тестом и убираем полуфабрикат в духовой шкаф, предварительно прогретый до 180 градусов, на 45-50 минут. Приятного аппетита!