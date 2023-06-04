Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить картошку с кабачками и помидорами в духовке. Вместо кабачка также можно использовать цукини. Из специй вы можете добавить паприку, сушеный лук или порошок-карри. Кабачки и помидоры делают блюдо сочным, а картошка хорошо насыщает.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Картофель

Блюдо: Горячие блюда / Гарниры

Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Картофель 2-3 Штук

Кабачок 1 Штука

Помидор 2 Штуки

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки

Сушеные итальянские травы 1/2 Чайных ложки

Пищевые (сырные) дрожжи 1 Чайная ложка

Лук сушеный (порошок) 1/4 Чайных ложки

Чеснок (сушеный) 1/4 Чайных ложки

Количество порций 1

Калорийность

44 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Картошка с кабачками и помидорами в духовке»

Подготовьте все ингредиенты.

Кабачок, картофель и помидоры нарежьте кружочками средней толщины.

Смажьте слегка дно формы для выпечки растительным маслом, выложите овощи слоями, чередуя между собой.

Полейте сверху растительным маслом и посыпьте специями с солью.

Накройте фольгой и запекайте 45 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Затем снимите фольгу и готовьте еще 15 минут до золотистой корочки.

Картошка с кабачками и помидорами в духовке готова, приятного вам аппетита!