Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить картошку с кабачками и помидорами в духовке. Вместо кабачка также можно использовать цукини. Из специй вы можете добавить паприку, сушеный лук или порошок-карри. Кабачки и помидоры делают блюдо сочным, а картошка хорошо насыщает.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Картофель
Блюдо: Горячие блюда / Гарниры
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 2-3 Штук
- Кабачок 1 Штука
- Помидор 2 Штуки
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки
- Сушеные итальянские травы 1/2 Чайных ложки
- Пищевые (сырные) дрожжи 1 Чайная ложка
- Лук сушеный (порошок) 1/4 Чайных ложки
- Чеснок (сушеный) 1/4 Чайных ложки
Количество порций 1
Калорийность
44 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Картошка с кабачками и помидорами в духовке»
Подготовьте все ингредиенты.
Кабачок, картофель и помидоры нарежьте кружочками средней толщины.
Смажьте слегка дно формы для выпечки растительным маслом, выложите овощи слоями, чередуя между собой.
Полейте сверху растительным маслом и посыпьте специями с солью.
Накройте фольгой и запекайте 45 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Затем снимите фольгу и готовьте еще 15 минут до золотистой корочки.
Картошка с кабачками и помидорами в духовке готова, приятного вам аппетита!