Картошка с кабачками и помидорами в духовке

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить картошку с кабачками и помидорами в духовке. Вместо кабачка также можно использовать цукини. Из специй вы можете добавить паприку, сушеный лук или порошок-карри. Кабачки и помидоры делают блюдо сочным, а картошка хорошо насыщает.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Картофель
Блюдо: Горячие блюда / Гарниры
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 2-3 Штук
  • Кабачок 1 Штука
  • Помидор 2 Штуки
  • Масло оливковое 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки
  • Сушеные итальянские травы 1/2 Чайных ложки
  • Пищевые (сырные) дрожжи 1 Чайная ложка
  • Лук сушеный (порошок) 1/4 Чайных ложки
  • Чеснок (сушеный) 1/4 Чайных ложки

Количество порций 1

Калорийность

44 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Картошка с кабачками и помидорами в духовке»

Картошка с кабачками и помидорами в духовке

Подготовьте все ингредиенты.

Картошка с кабачками и помидорами в духовке

Кабачок, картофель и помидоры нарежьте кружочками средней толщины.

Картошка с кабачками и помидорами в духовке

Смажьте слегка дно формы для выпечки растительным маслом, выложите овощи слоями, чередуя между собой.

Картошка с кабачками и помидорами в духовке

Полейте сверху растительным маслом и посыпьте специями с солью.

Картошка с кабачками и помидорами в духовке

Накройте фольгой и запекайте 45 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Затем снимите фольгу и готовьте еще 15 минут до золотистой корочки.

Картошка с кабачками и помидорами в духовке

Картошка с кабачками и помидорами в духовке готова, приятного вам аппетита!

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