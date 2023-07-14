Картошка с курицей и грибами в духовке – блюдо вкусное, сытное, красивое и достаточно популярное во многих семьях, ведь ингредиенты простые и технология несложная. Для запекания с картофелем подходят любые части куриной тушки и любые грибы. В предложенной теме вы можете выбрать любой вариант блюда по своему вкусу.
Картошка с курицей и грибами в духовке в горшочке
Картошка с курицей и грибами в духовке в горшочке готовится просто и без обжаривания ингредиентов. Эти продукты нарезаются, послойно укладываются в один большой или в порционные горшочки и запекаются в духовке. В этом рецепте для пикантности вкуса к блюду добавим корейскую морковь и ломтики соленого огурца. Куриное мясо замаринуем на пару минут в сметане.
Ингредиенты –+6 порц.
- Куриное филе 1.2 кг
- Шампиньоны свежие 350 гр.
- Картофель 12 шт. (средних)
- Лук репчатый 2 шт.
- Сметана 3 ст.л.
- Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 150 гр.
- Огурец соленый 3 шт.
- Морковь по-корейски по вкусу
- Приправа «Хмели-Сунели» по вкусу
- Базилик сушеный по вкусу
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Масло растительное 6 ст.л.
- Вода 300 мл.
Шаги 90 мин.
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Картошка с курицей и грибами в духовке готовится быстро и просто. Куриное филе промыть холодной водой, нарезать небольшими кубиками и переложить в отдельную посуду. Посыпать его солью с приправами, добавить три столовые ложки сметаны, перемешать и оставить на 15-20 минут для маринования.
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Подготовить горшочки. Картофель почистить, промыть, нарезать так же небольшими кубиками и разложить по горшочкам. Затем налить в них по столовой ложке масла и по 50 мл воды.
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Лук очистить, нарезать тонкими четверть кольцами и разложить поверх картофеля. Затем поверх лука разложить куриное филе в сметане.
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Шампиньоны промыть, нарезать слайсами и разложить поверх филе. Соленые огурцы нарезать тонкими кружками и по несколько штук разложить поверх шампиньонов.
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Поверх огурцов разложить немного корейской моркови. Твердый сыр нарезать тонкими ломтиками и покрыть им все ингредиенты.
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Горшочки прикрыть крышками, переставить в холодную духовку и включить ее на 190-200°С. Запечь блюдо в течение часа. Готовность картофеля проверить ножом. Приготовленную в духовке в горшочке картошку с курицей и грибами подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!
Картошка с курицей, сыром и грибами в духовке
Картошка с курицей, сыром и грибами в духовке будет у вас самодостаточным блюдом для любого стола и готовится просто. В этом варианте шампиньоны обжариваем с луком, нарезку куриного филе и картофеля послойно укладываем в стеклянный противень. Каждый слой смазываем небольшим количеством майонеза и запекаем в духовке под сырной корочкой. Для сочности добавляем свежие помидоры.
Время готовки: 1 час.
Время приготовления: 20 минут.
Порции: 6.
Ингредиенты:
- Филе курицы – 500 гр.
- Шампиньоны – 200 гр.
- Картофель – 500 гр.
- Лук – 1 шт.
- Помидоры – 300 гр.
- Сыр твердый – 200 гр.
- Майонез – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом почистить и промыть овощи с шампиньонами. Также промыть куриное филе и просушить салфеткой. Сразу включить духовку на 200°С. Мелко нарезать лук. Грибы нарезать слайсами.
Шаг 2. Куриное филе вдоль волокон разрезать на тонкие пластинки и посыпать их солью с черным перцем.
Шаг 3. Нарезку грибов с луком обжарить на разогретом растительном масле до полного выпаривания грибного сока и затем посыпать солью с черным перцем.
Шаг 4. Смазать растительным маслом стеклянный противень и в него уложить пластинки филе. Покрыть их тонким слоем майонеза.
Шаг 5. На слайсы толщиной не более 3 мм нарезать картошку и равномерно разложить поверх филе. Нанести на картофель так же тонкий слой майонеза.
Шаг 6. Поверх картофеля равномерно разложить обжаренные с луком шампиньоны.
Шаг 7. На грибной слой уложить кружки помидоров.
Шаг 8. На крупной терке измельчить твердый сыр, посыпать им блюдо и запечь в духовке в течение 30-40 минут.
Шаг 9. Приготовленную в духовке картошку с курицей, сыром и грибами сразу и горячей сервировать к столу. Приятного аппетита!
Запеченная картошка с курицей, грибами и сметаной
Вариантом вкусного блюда для домашнего стола может быть у вас запеченная картошка с курицей, грибами и сметаной. Готовится оно просто и быстро. Нарезка курицы, картофеля и грибов укладываются послойно в форму и переслаиваются сметанным соусом, что делает их сочными и нежными. В этом рецепте грибы не обжариваем, а соус готовим из сметаны с горчицей и оливковым маслом.
Время готовки: 1 час 30 минут.
Время приготовление: 20 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Филе курицы – 400 гр.
- Шампиньоны – 200 гр.
- Картофель – 1 кг.
- Сметана 15% – 300 гр.
- Горчица – 1 ч.л.
- Масло оливковое – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Приправа для курицы – по вкусу.
- Паприка – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Картофель почистить, промыть и нарезать тонкими кружками.
Шаг 2. Шампиньоны промыть и нарезать слайсами.
Шаг 3. Куриное филе промыть, просушить и нарезать поперек волокон небольшими кусочками.
Шаг 4. В отдельную посуду перелить сметану, добавить горчицу с оливковым маслом, солью и черным перцем. Затем венчиком все хорошо перемешать до однородности.
Шаг 5. Смазать небольшим количеством оливкового масла форму для выпечки, уложить в нее половину нарезки картофеля и посыпать паприкой с солью.
Шаг 6. Поверх картофеля разложить кусочки филе и посыпать куриной приправой и солью.
Шаг 7. Эти слои обильно смазать сметанным соусом.
Шаг 8. Затем разложить нарезку шампиньонов.
Шаг 9. Последним слоем уложить в форму остальную нарезку картофеля, посыпать его так же паприкой с солью и смазать оставшимся соусом.
Шаг 10. Включить духовку на 200°С. Форму плотно закрыть фольгой и поставить на 1 час в разогретую духовку. За 10 минут до окончания запекания фольгу убрать.
Шаг 11. Запеченную картошку с курицей, грибами и сметаной разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде, дополнив свежими овощами. Приятного аппетита!
Картошка с курицей, грибами и сливками в духовке
Картошка с курицей, грибами и сливками в духовке будет у вас вкусным, сытным, быстрым и простым блюдом для всей семьи. Набор ингредиентов небольшой и доступный. Курица немного обжаривается. Грибы тушатся с луком в сливочном соусе. Картофель отваривается до полуготовности. Эти ингредиенты послойно укладываются в форму и запекаются под сырной корочкой.
Время готовки: 1 час.
Время приготовления: 30 минут.
Порции: 3.
Ингредиенты:
- Куриная грудка/филе бедра – 300 гр.
- Шампиньоны – 300 гр.
- Картофель – 600 гр.
- Лук – 1 шт.
- Твердый сыр – 100 гр.
- Сливки 10% – 500 мл.
- Мука – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Картофель в мундирах моем и отвариваем (не более 20 минут) до полуготовности в воде с добавление соли. Затем быстро остужаем.
Шаг 2. Куриное филе промываем и нарезаем небольшими кусочками.
Шаг 3. Шампиньоны или промываем, или просто протираем влажной салфеткой и нарезаем слайсами. Лук нарезаем маленькими кубиками.
Шаг 4. На разогретом растительном масле быстро и до румяной корочки обжариваем нарезку куриного филе. Доводить до готовности не нужно.
Шаг 5. Обжаренное филе перекладываем в любую форму для запекания и прикрываем куском фольги, чтобы оно быстро не остыло.
Шаг 6. На этой же сковороде обжариваем нарезку шампиньонов с луком. Жарим до выпаривания грибного сока и добавляем соль с черным перцем.
Шаг 7. Затем к обжаренным шампиньонам насыпаем столовую ложку муки, хорошо перемешиваем и еще немного жарим.
Шаг 8. Заливаем грибы сливками и тщательно перемешиваем, чтобы не осталось комочков муки.
Шаг 9. На небольшом огне сливочный соус доводим до загустения, добавляем немного соли и огонь выключаем.
Шаг 10. Отваренный картофель очищаем от кожуры и измельчаем на крупной терке.
Шаг 11. Поверх филе в форму выкладываем шампиньоны в сливочном соусе.
Шаг 12. Поверх грибов равномерно распределяем натертый на терке картофель и посыпаем его солью.
Шаг 13. Посыпаем слой картофеля измельченным на терке твердым сыром. Включаем духовку на 180°С. Форму прикрываем фольгой и ставим в разогретую духовку на 20 минут. Затем фольгу убираем и запекаем еще 10 минут до получения румяной корочки. Можно это сделать под грилем.
Шаг 14. Приготовленную в духовке картошку с курицей, грибами и сливками раскладываем по тарелкам и сразу горячей подаем к столу. Приятного аппетита!
Картошка с курицей, грибами и помидорами в духовке
Картошку с курицей, грибами и помидорами в духовке в этом рецепте готовим для большой семьи или для подачи к праздничному столу. Помидоры придадут блюду сочность и курицу сделают более нежной. Курицу и нарезку картофеля маринуем.
Время готовки: 1 час 40 минут.
Время приготовления: 30 минут.
Порции: 7.
Ингредиенты:
- Куриные окорочка – 7 шт.
- Шампиньоны – 400 гр.
- Картофель – 2.5 кг.
- Лук – 2 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Перец сладкий – 1 шт.
- Чеснок – 6 зубков.
- Масло растительное – для смазывания формы.
Для маринада:
- Майонез – 10 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Укроп – 1 пучок.
- Соевый соус – 3 ч.л.
- Базилик сушеный – 1 ч.л.
- Приправа для мяса – 1.5 ч.л.
- Лимон – ¼ шт.
- Карри – 0,5 ч.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Заранее разморозить куриные окорочка и промыть холодной водой.
Шаг 2. Из указанных в рецепте ингредиентов приготовить маринад, затем добавить измельченный через чесночницу чеснок и дать 5 минут для настаивания. Маринадом обильно смазать куриные окорочка и оставить минимум на 15 минут для маринования.
Шаг 3. За это время картофель почистить, промыть, нарезать кубиками и переложить в глубокую посуду.
Шаг 4. Лук нарезать тонкими четверть кольцами.
Шаг 5. Сладкий перец очистить от семян и нарезать соломкой.
Шаг 6. Помидоры промыть и нарезать тонкими кружками.
Шаг 7. Шампиньоны разрезать на слайсы.
Шаг 8. Маринад от куриных окорочков перелить к нарезке картофеля и хорошо перемешать.
Шаг 9. Для запекания взять большой противень и смазать растительным маслом. На него послойно выложить подготовленные ингредиенты в такой последовательности: нарезка картофеля в маринаде – лук – сладкий перец – слайсы шампиньонов – кружки помидор. Поверх их разложить куриные окорочка.
Шаг 10. Включить духовку на 180°С. Запечь блюдо в течение 40-50 минут. Затем нагрев сделать максимальным или включить гриль и продолжить запекание еще 10 минут.
Шаг 11. Приготовленную картошку с курицей, грибами и помидорами в духовке разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!
Картошка с курицей и грибами, запеченная в рукаве
Картошка с курицей и грибами, запеченная в рукаве будет у вас самым простым и быстрым вариантом вкусной домашней еды, что немаловажно для современной хозяйки. В этом рецепте курицу маринуем в майонезе. Картофель дополняем кабачком, помидором и сладким перцем, что придаст блюду больше вкуса и сочности, но можно их исключить, добавив больше картофеля.
Время готовки: 1 час.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Курица – 1 кг.
- Шампиньоны – 150 гр.
- Картофель – 400 гр.
- Морковь – 100 гр.
- Лук – 80 гр.
- Помидоры – 160 гр.
- Перец сладкий – 300 гр.
- Кабачок – 150 гр.
- Соль – по вкусу.
- Майонез – 2 ст.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Приправы – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом подготавливаем, согласно рецепту, набор ингредиентов для блюда. Курицу промываем, разделываем на небольшие кусочки, посыпаем солью с приправой, добавляем майонез, перемешиваем и оставляем на несколько минут.
Шаг 2. Овощи чистим, моем, нарезаем небольшими кусочками любой формы, перекладываем в отдельную посуду, посыпаем солью с черным перцем и хорошо перемешиваем.
Шаг 3. Замаринованную курицу и нарезку овощей аккуратно перекладываем в рукав. Концы рукава фиксируем клипсами. Включаем духовку на 180°С. Помещаем рукав в разогретую духовку на 50 минут.
Шаг 4. Запеченную в рукаве картошку с курицей и грибами раскладываем по порционным тарелкам и сразу в горячем виде подаем к столу. Приятного аппетита!
Запеканка с курицей, картошкой и грибами
Отличным вариантом вкусного домашнего обеда может быть у вас запеканка с курицей, картошкой и грибами. В этом рецепте нарезку ингредиентов послойно выкладываем в форму, дополняем их помидором с луком, заливаем смесью яйца со сливками и запекаем в духовке под сырной корочкой. Шампиньоны обжариваем.
Время готовки: 1 час 20 минут.
Время приготовления: 20 минут.
Порции: 2.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 180 гр.
- Шампиньоны – 160 гр.
- Картофель – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Сливки/сметана – 80 мл.
- Сыр – 80 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Зелень – ½ пучка.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Куриное филе промыть и нарезать тонкими слайсами поперек мышечных волокон.
Шаг 2. Картофель почистить, промыть и разрезать на слайсы, как и филе.
Шаг 3. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.
Шаг 4. Помидоры промыть, обсушить салфеткой и нарезать тонкими дольками.
Шаг 5. Твердый сыр измельчить на средней терке.
Шаг 6. В небольшую форму для запекания выложить куриное филе и посыпать солью с черным перцем.
Шаг 7. Вторым слом выложить нарезку картофеля и то же посыпать солью с черным перцем.
Шаг 8. Шампиньоны разрезать на слайсы, в течение 8 минут обжарить на разогретом растительном масле и выложить поверх картофеля.
Шаг 9. Поверх грибов равномерно разложить нарезку лука.
Шаг 10. На лук выложить помидорные дольки.
Шаг 11. В отдельной пиале приготовить заливку для запеканки, смешав яйцо со сливками, солью и черным перцем.
Шаг 12. Приготовленной сливочной заливкой полностью залить все ингредиенты в форме.
Шаг 13. Духовку включить на 190°С. Поместить форму с запеканкой в разогретую духовку на 45 минут.
Шаг 14. Затем запеканку извлечь из духовки и равномерно посыпать тертым сыром.
Шаг 15. Продолжить запекание еще 10 минут, чтобы сыр полностью расплавился.
Шаг 16. Затем блюдо посыпать мелко нарезанным укропом.
Шаг 17. Приготовленную запеканку с курицей, картошкой и грибами разделить на порционные кусочки переложить на тарелки и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!