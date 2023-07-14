Картошка с курицей и грибами в духовке

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Картошка с курицей и грибами в духовке – блюдо вкусное, сытное, красивое и достаточно популярное во многих семьях, ведь ингредиенты простые и технология несложная. Для запекания с картофелем подходят любые части куриной тушки и любые грибы. В предложенной теме вы можете выбрать любой вариант блюда по своему вкусу.

Картошка с курицей и грибами в духовке в горшочке

Картошка с курицей и грибами в духовке в горшочке готовится просто и без обжаривания ингредиентов. Эти продукты нарезаются, послойно укладываются в один большой или в порционные горшочки и запекаются в духовке. В этом рецепте для пикантности вкуса к блюду добавим корейскую морковь и ломтики соленого огурца. Куриное мясо замаринуем на пару минут в сметане.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Ингредиенты –+6 порц.

  • Куриное филе 1.2 кг
  • Шампиньоны свежие 350 гр.
  • Картофель 12 шт. (средних)
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Сметана 3 ст.л.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 150 гр.
  • Огурец соленый 3 шт.
  • Морковь по-корейски  по вкусу
  • Приправа «Хмели-Сунели»  по вкусу
  • Базилик сушеный  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное 6 ст.л.
  • Вода 300 мл.

Шаги 90 мин.

  1. Картошка с курицей и грибами в духовке

    Картошка с курицей и грибами в духовке готовится быстро и просто. Куриное филе промыть холодной водой, нарезать небольшими кубиками и переложить в отдельную посуду. Посыпать его солью с приправами, добавить три столовые ложки сметаны, перемешать и оставить на 15-20 минут для маринования.

  2. Картошка с курицей и грибами в духовке

    Подготовить горшочки. Картофель почистить, промыть, нарезать так же небольшими кубиками и разложить по горшочкам. Затем налить в них по столовой ложке масла и по 50 мл воды.

  3. Картошка с курицей и грибами в духовке

    Лук очистить, нарезать тонкими четверть кольцами и разложить поверх картофеля. Затем поверх лука разложить куриное филе в сметане.

  4. Картошка с курицей и грибами в духовке

    Шампиньоны промыть, нарезать слайсами и разложить поверх филе. Соленые огурцы нарезать тонкими кружками и по несколько штук разложить поверх шампиньонов.

  5. Картошка с курицей и грибами в духовке

    Поверх огурцов разложить немного корейской моркови. Твердый сыр нарезать тонкими ломтиками и покрыть им все ингредиенты.

  6. Картошка с курицей и грибами в духовке

    Горшочки прикрыть крышками, переставить в холодную духовку и включить ее на 190-200°С. Запечь блюдо в течение часа. Готовность картофеля проверить ножом. Приготовленную в духовке в горшочке картошку с курицей и грибами подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Картошка с курицей, сыром и грибами в духовке

Картошка с курицей, сыром и грибами в духовке будет у вас самодостаточным блюдом для любого стола и готовится просто. В этом варианте шампиньоны обжариваем с луком, нарезку куриного филе и картофеля послойно укладываем в стеклянный противень. Каждый слой смазываем небольшим количеством майонеза и запекаем в духовке под сырной корочкой. Для сочности добавляем свежие помидоры.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

  • Филе курицы – 500 гр.
  • Шампиньоны – 200 гр.
  • Картофель – 500 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Помидоры – 300 гр.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом почистить и промыть овощи с шампиньонами. Также промыть куриное филе и просушить салфеткой. Сразу включить духовку на 200°С. Мелко нарезать лук. Грибы нарезать слайсами.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 2. Куриное филе вдоль волокон разрезать на тонкие пластинки и посыпать их солью с черным перцем.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 3. Нарезку грибов с луком обжарить на разогретом растительном масле до полного выпаривания грибного сока и затем посыпать солью с черным перцем.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 4. Смазать растительным маслом стеклянный противень и в него уложить пластинки филе. Покрыть их тонким слоем майонеза.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 5. На слайсы толщиной не более 3 мм нарезать картошку и равномерно разложить поверх филе. Нанести на картофель так же тонкий слой майонеза.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 6. Поверх картофеля равномерно разложить обжаренные с луком шампиньоны.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 7. На грибной слой уложить кружки помидоров.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 8. На крупной терке измельчить твердый сыр, посыпать им блюдо и запечь в духовке в течение 30-40 минут.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 9. Приготовленную в духовке картошку с курицей, сыром и грибами сразу и горячей сервировать к столу. Приятного аппетита!

Картошка с курицей и грибами в духовке

Запеченная картошка с курицей, грибами и сметаной

Вариантом вкусного блюда для домашнего стола может быть у вас запеченная картошка с курицей, грибами и сметаной. Готовится оно просто и быстро. Нарезка курицы, картофеля и грибов укладываются послойно в форму и переслаиваются сметанным соусом, что делает их сочными и нежными. В этом рецепте грибы не обжариваем, а соус готовим из сметаны с горчицей и оливковым маслом.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовление: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Филе курицы – 400 гр.
  • Шампиньоны – 200 гр.
  • Картофель – 1 кг.
  • Сметана 15% – 300 гр.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Приправа для курицы – по вкусу.
  • Паприка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель почистить, промыть и нарезать тонкими кружками.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 2. Шампиньоны промыть и нарезать слайсами.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 3. Куриное филе промыть, просушить и нарезать поперек волокон небольшими кусочками.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 4. В отдельную посуду перелить сметану, добавить горчицу с оливковым маслом, солью и черным перцем. Затем венчиком все хорошо перемешать до однородности.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 5. Смазать небольшим количеством оливкового масла форму для выпечки, уложить в нее половину нарезки картофеля и посыпать паприкой с солью.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 6. Поверх картофеля разложить кусочки филе и посыпать куриной приправой и солью.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 7. Эти слои обильно смазать сметанным соусом.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 8. Затем разложить нарезку шампиньонов.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 9. Последним слоем уложить в форму остальную нарезку картофеля, посыпать его так же паприкой с солью и смазать оставшимся соусом.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 10. Включить духовку на 200°С. Форму плотно закрыть фольгой и поставить на 1 час в разогретую духовку. За 10 минут до окончания запекания фольгу убрать.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 11. Запеченную картошку с курицей, грибами и сметаной разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде, дополнив свежими овощами. Приятного аппетита!

Картошка с курицей и грибами в духовке

Картошка с курицей, грибами и сливками в духовке

Картошка с курицей, грибами и сливками в духовке будет у вас вкусным, сытным, быстрым и простым блюдом для всей семьи. Набор ингредиентов небольшой и доступный. Курица немного обжаривается. Грибы тушатся с луком в сливочном соусе. Картофель отваривается до полуготовности. Эти ингредиенты послойно укладываются в форму и запекаются под сырной корочкой.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Куриная грудка/филе бедра – 300 гр.
  • Шампиньоны – 300 гр.
  • Картофель – 600 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Твердый сыр – 100 гр.
  • Сливки 10% – 500 мл.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель в мундирах моем и отвариваем (не более 20 минут) до полуготовности в воде с добавление соли. Затем быстро остужаем.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 2. Куриное филе промываем и нарезаем небольшими кусочками.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 3. Шампиньоны или промываем, или просто протираем влажной салфеткой и нарезаем слайсами. Лук нарезаем маленькими кубиками.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 4. На разогретом растительном масле быстро и до румяной корочки обжариваем нарезку куриного филе. Доводить до готовности не нужно.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 5. Обжаренное филе перекладываем в любую форму для запекания и прикрываем куском фольги, чтобы оно быстро не остыло.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 6. На этой же сковороде обжариваем нарезку шампиньонов с луком. Жарим до выпаривания грибного сока и добавляем соль с черным перцем.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 7. Затем к обжаренным шампиньонам насыпаем столовую ложку муки, хорошо перемешиваем и еще немного жарим.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 8. Заливаем грибы сливками и тщательно перемешиваем, чтобы не осталось комочков муки.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 9. На небольшом огне сливочный соус доводим до загустения, добавляем немного соли и огонь выключаем.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 10. Отваренный картофель очищаем от кожуры и измельчаем на крупной терке.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 11. Поверх филе в форму выкладываем шампиньоны в сливочном соусе.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 12. Поверх грибов равномерно распределяем натертый на терке картофель и посыпаем его солью.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 13. Посыпаем слой картофеля измельченным на терке твердым сыром. Включаем духовку на 180°С. Форму прикрываем фольгой и ставим в разогретую духовку на 20 минут. Затем фольгу убираем и запекаем еще 10 минут до получения румяной корочки. Можно это сделать под грилем.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 14. Приготовленную в духовке картошку с курицей, грибами и сливками раскладываем по тарелкам и сразу горячей подаем к столу. Приятного аппетита!

Картошка с курицей и грибами в духовке

Картошка с курицей, грибами и помидорами в духовке

Картошку с курицей, грибами и помидорами в духовке в этом рецепте готовим для большой семьи или для подачи к праздничному столу. Помидоры придадут блюду сочность и курицу сделают более нежной. Курицу и нарезку картофеля маринуем.

Время готовки: 1 час 40 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 7.

Ингредиенты:

  • Куриные окорочка – 7 шт.
  • Шампиньоны – 400 гр.
  • Картофель – 2.5 кг.
  • Лук – 2 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Чеснок – 6 зубков.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Для маринада:

  • Майонез – 10 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Соевый соус – 3 ч.л.
  • Базилик сушеный – 1 ч.л.
  • Приправа для мяса – 1.5 ч.л.
  • Лимон – ¼ шт.
  • Карри – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее разморозить куриные окорочка и промыть холодной водой.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 2. Из указанных в рецепте ингредиентов приготовить маринад, затем добавить измельченный через чесночницу чеснок и дать 5 минут для настаивания. Маринадом обильно смазать куриные окорочка и оставить минимум на 15 минут для маринования.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 3. За это время картофель почистить, промыть, нарезать кубиками и переложить в глубокую посуду.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 4. Лук нарезать тонкими четверть кольцами.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 5. Сладкий перец очистить от семян и нарезать соломкой.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 6. Помидоры промыть и нарезать тонкими кружками.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 7. Шампиньоны разрезать на слайсы.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 8. Маринад от куриных окорочков перелить к нарезке картофеля и хорошо перемешать.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 9. Для запекания взять большой противень и смазать растительным маслом. На него послойно выложить подготовленные ингредиенты в такой последовательности: нарезка картофеля в маринаде – лук – сладкий перец – слайсы шампиньонов – кружки помидор. Поверх их разложить куриные окорочка.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 10. Включить духовку на 180°С. Запечь блюдо в течение 40-50 минут. Затем нагрев сделать максимальным или включить гриль и продолжить запекание еще 10 минут.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 11. Приготовленную картошку с курицей, грибами и помидорами в духовке разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Картошка с курицей и грибами в духовке

Картошка с курицей и грибами, запеченная в рукаве

Картошка с курицей и грибами, запеченная в рукаве будет у вас самым простым и быстрым вариантом вкусной домашней еды, что немаловажно для современной хозяйки. В этом рецепте курицу маринуем в майонезе. Картофель дополняем кабачком, помидором и сладким перцем, что придаст блюду больше вкуса и сочности, но можно их исключить, добавив больше картофеля.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Курица – 1 кг.
  • Шампиньоны – 150 гр.
  • Картофель – 400 гр.
  • Морковь – 100 гр.
  • Лук – 80 гр.
  • Помидоры – 160 гр.
  • Перец сладкий – 300 гр.
  • Кабачок – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготавливаем, согласно рецепту, набор ингредиентов для блюда. Курицу промываем, разделываем на небольшие кусочки, посыпаем солью с приправой, добавляем майонез, перемешиваем и оставляем на несколько минут.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 2. Овощи чистим, моем, нарезаем небольшими кусочками любой формы, перекладываем в отдельную посуду, посыпаем солью с черным перцем и хорошо перемешиваем.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 3. Замаринованную курицу и нарезку овощей аккуратно перекладываем в рукав. Концы рукава фиксируем клипсами. Включаем духовку на 180°С. Помещаем рукав в разогретую духовку на 50 минут.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 4. Запеченную в рукаве картошку с курицей и грибами раскладываем по порционным тарелкам и сразу в горячем виде подаем к столу. Приятного аппетита!

Картошка с курицей и грибами в духовке

Запеканка с курицей, картошкой и грибами

Отличным вариантом вкусного домашнего обеда может быть у вас запеканка с курицей, картошкой и грибами. В этом рецепте нарезку ингредиентов послойно выкладываем в форму, дополняем их помидором с луком, заливаем смесью яйца со сливками и запекаем в духовке под сырной корочкой.  Шампиньоны обжариваем.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 180 гр.
  • Шампиньоны – 160 гр.
  • Картофель – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сливки/сметана – 80 мл.
  • Сыр – 80 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень – ½ пучка.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе промыть и нарезать тонкими слайсами поперек мышечных волокон.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 2. Картофель почистить, промыть и разрезать на слайсы, как и филе.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 3. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 4. Помидоры промыть, обсушить салфеткой и нарезать тонкими дольками.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 5. Твердый сыр измельчить на средней терке.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 6. В небольшую форму для запекания выложить куриное филе и посыпать солью с черным перцем.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 7. Вторым слом выложить нарезку картофеля и то же посыпать солью с черным перцем.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 8. Шампиньоны разрезать на слайсы, в течение 8 минут обжарить на разогретом растительном масле и выложить поверх картофеля.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 9. Поверх грибов равномерно разложить нарезку лука.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 10. На лук выложить помидорные дольки.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 11. В отдельной пиале приготовить заливку для запеканки, смешав яйцо со сливками, солью и черным перцем.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 12. Приготовленной сливочной заливкой полностью залить все ингредиенты в форме.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 13. Духовку включить на 190°С. Поместить форму с запеканкой в разогретую духовку на 45 минут.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 14. Затем запеканку извлечь из духовки и равномерно посыпать тертым сыром.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 15. Продолжить запекание еще 10 минут, чтобы сыр полностью расплавился.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 16. Затем блюдо посыпать мелко нарезанным укропом.

Картошка с курицей и грибами в духовке

Шаг 17. Приготовленную запеканку с курицей, картошкой и грибами разделить на порционные кусочки переложить на тарелки и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Картошка с курицей и грибами в духовке

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