Картошка с курицей и грибами в духовке – блюдо вкусное, сытное, красивое и достаточно популярное во многих семьях, ведь ингредиенты простые и технология несложная. Для запекания с картофелем подходят любые части куриной тушки и любые грибы. В предложенной теме вы можете выбрать любой вариант блюда по своему вкусу.

Картошка с курицей и грибами в духовке в горшочке

Картошка с курицей и грибами в духовке в горшочке готовится просто и без обжаривания ингредиентов. Эти продукты нарезаются, послойно укладываются в один большой или в порционные горшочки и запекаются в духовке. В этом рецепте для пикантности вкуса к блюду добавим корейскую морковь и ломтики соленого огурца. Куриное мясо замаринуем на пару минут в сметане.

Ингредиенты –+6 порц.

Куриное филе 1.2 кг

Шампиньоны свежие 350 гр.

Картофель 12 шт. (средних)

Лук репчатый 2 шт.

Сметана 3 ст.л.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 150 гр.

Огурец соленый 3 шт.

Морковь по-корейски по вкусу

Приправа «Хмели-Сунели» по вкусу

Базилик сушеный по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное 6 ст.л.

Вода 300 мл.

Шаги 90 мин.

Картошка с курицей и грибами в духовке готовится быстро и просто. Куриное филе промыть холодной водой, нарезать небольшими кубиками и переложить в отдельную посуду. Посыпать его солью с приправами, добавить три столовые ложки сметаны, перемешать и оставить на 15-20 минут для маринования. Подготовить горшочки. Картофель почистить, промыть, нарезать так же небольшими кубиками и разложить по горшочкам. Затем налить в них по столовой ложке масла и по 50 мл воды. Лук очистить, нарезать тонкими четверть кольцами и разложить поверх картофеля. Затем поверх лука разложить куриное филе в сметане. Шампиньоны промыть, нарезать слайсами и разложить поверх филе. Соленые огурцы нарезать тонкими кружками и по несколько штук разложить поверх шампиньонов. Поверх огурцов разложить немного корейской моркови. Твердый сыр нарезать тонкими ломтиками и покрыть им все ингредиенты. Горшочки прикрыть крышками, переставить в холодную духовку и включить ее на 190-200°С. Запечь блюдо в течение часа. Готовность картофеля проверить ножом. Приготовленную в духовке в горшочке картошку с курицей и грибами подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Картошка с курицей, сыром и грибами в духовке

Картошка с курицей, сыром и грибами в духовке будет у вас самодостаточным блюдом для любого стола и готовится просто. В этом варианте шампиньоны обжариваем с луком, нарезку куриного филе и картофеля послойно укладываем в стеклянный противень. Каждый слой смазываем небольшим количеством майонеза и запекаем в духовке под сырной корочкой. Для сочности добавляем свежие помидоры.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Филе курицы – 500 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Картофель – 500 гр.

Лук – 1 шт.

Помидоры – 300 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом почистить и промыть овощи с шампиньонами. Также промыть куриное филе и просушить салфеткой. Сразу включить духовку на 200°С. Мелко нарезать лук. Грибы нарезать слайсами.

Шаг 2. Куриное филе вдоль волокон разрезать на тонкие пластинки и посыпать их солью с черным перцем.

Шаг 3. Нарезку грибов с луком обжарить на разогретом растительном масле до полного выпаривания грибного сока и затем посыпать солью с черным перцем.

Шаг 4. Смазать растительным маслом стеклянный противень и в него уложить пластинки филе. Покрыть их тонким слоем майонеза.

Шаг 5. На слайсы толщиной не более 3 мм нарезать картошку и равномерно разложить поверх филе. Нанести на картофель так же тонкий слой майонеза.

Шаг 6. Поверх картофеля равномерно разложить обжаренные с луком шампиньоны.

Шаг 7. На грибной слой уложить кружки помидоров.

Шаг 8. На крупной терке измельчить твердый сыр, посыпать им блюдо и запечь в духовке в течение 30-40 минут.

Шаг 9. Приготовленную в духовке картошку с курицей, сыром и грибами сразу и горячей сервировать к столу. Приятного аппетита!

Запеченная картошка с курицей, грибами и сметаной

Вариантом вкусного блюда для домашнего стола может быть у вас запеченная картошка с курицей, грибами и сметаной. Готовится оно просто и быстро. Нарезка курицы, картофеля и грибов укладываются послойно в форму и переслаиваются сметанным соусом, что делает их сочными и нежными. В этом рецепте грибы не обжариваем, а соус готовим из сметаны с горчицей и оливковым маслом.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовление: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Филе курицы – 400 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Картофель – 1 кг.

Сметана 15% – 300 гр.

Горчица – 1 ч.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Приправа для курицы – по вкусу.

Паприка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель почистить, промыть и нарезать тонкими кружками.

Шаг 2. Шампиньоны промыть и нарезать слайсами.

Шаг 3. Куриное филе промыть, просушить и нарезать поперек волокон небольшими кусочками.

Шаг 4. В отдельную посуду перелить сметану, добавить горчицу с оливковым маслом, солью и черным перцем. Затем венчиком все хорошо перемешать до однородности.

Шаг 5. Смазать небольшим количеством оливкового масла форму для выпечки, уложить в нее половину нарезки картофеля и посыпать паприкой с солью.

Шаг 6. Поверх картофеля разложить кусочки филе и посыпать куриной приправой и солью.

Шаг 7. Эти слои обильно смазать сметанным соусом.

Шаг 8. Затем разложить нарезку шампиньонов.

Шаг 9. Последним слоем уложить в форму остальную нарезку картофеля, посыпать его так же паприкой с солью и смазать оставшимся соусом.

Шаг 10. Включить духовку на 200°С. Форму плотно закрыть фольгой и поставить на 1 час в разогретую духовку. За 10 минут до окончания запекания фольгу убрать.

Шаг 11. Запеченную картошку с курицей, грибами и сметаной разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде, дополнив свежими овощами. Приятного аппетита!

Картошка с курицей, грибами и сливками в духовке

Картошка с курицей, грибами и сливками в духовке будет у вас вкусным, сытным, быстрым и простым блюдом для всей семьи. Набор ингредиентов небольшой и доступный. Курица немного обжаривается. Грибы тушатся с луком в сливочном соусе. Картофель отваривается до полуготовности. Эти ингредиенты послойно укладываются в форму и запекаются под сырной корочкой.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Куриная грудка/филе бедра – 300 гр.

Шампиньоны – 300 гр.

Картофель – 600 гр.

Лук – 1 шт.

Твердый сыр – 100 гр.

Сливки 10% – 500 мл.

Мука – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель в мундирах моем и отвариваем (не более 20 минут) до полуготовности в воде с добавление соли. Затем быстро остужаем.

Шаг 2. Куриное филе промываем и нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 3. Шампиньоны или промываем, или просто протираем влажной салфеткой и нарезаем слайсами. Лук нарезаем маленькими кубиками.

Шаг 4. На разогретом растительном масле быстро и до румяной корочки обжариваем нарезку куриного филе. Доводить до готовности не нужно.

Шаг 5. Обжаренное филе перекладываем в любую форму для запекания и прикрываем куском фольги, чтобы оно быстро не остыло.

Шаг 6. На этой же сковороде обжариваем нарезку шампиньонов с луком. Жарим до выпаривания грибного сока и добавляем соль с черным перцем.

Шаг 7. Затем к обжаренным шампиньонам насыпаем столовую ложку муки, хорошо перемешиваем и еще немного жарим.

Шаг 8. Заливаем грибы сливками и тщательно перемешиваем, чтобы не осталось комочков муки.

Шаг 9. На небольшом огне сливочный соус доводим до загустения, добавляем немного соли и огонь выключаем.

Шаг 10. Отваренный картофель очищаем от кожуры и измельчаем на крупной терке.

Шаг 11. Поверх филе в форму выкладываем шампиньоны в сливочном соусе.

Шаг 12. Поверх грибов равномерно распределяем натертый на терке картофель и посыпаем его солью.

Шаг 13. Посыпаем слой картофеля измельченным на терке твердым сыром. Включаем духовку на 180°С. Форму прикрываем фольгой и ставим в разогретую духовку на 20 минут. Затем фольгу убираем и запекаем еще 10 минут до получения румяной корочки. Можно это сделать под грилем.

Шаг 14. Приготовленную в духовке картошку с курицей, грибами и сливками раскладываем по тарелкам и сразу горячей подаем к столу. Приятного аппетита!

Картошка с курицей, грибами и помидорами в духовке

Картошку с курицей, грибами и помидорами в духовке в этом рецепте готовим для большой семьи или для подачи к праздничному столу. Помидоры придадут блюду сочность и курицу сделают более нежной. Курицу и нарезку картофеля маринуем.

Время готовки: 1 час 40 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 7.

Ингредиенты:

Куриные окорочка – 7 шт.

Шампиньоны – 400 гр.

Картофель – 2.5 кг.

Лук – 2 шт.

Помидоры – 3 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Чеснок – 6 зубков.

Масло растительное – для смазывания формы.

Для маринада:

Майонез – 10 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Укроп – 1 пучок.

Соевый соус – 3 ч.л.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Приправа для мяса – 1.5 ч.л.

Лимон – ¼ шт.

Карри – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее разморозить куриные окорочка и промыть холодной водой.

Шаг 2. Из указанных в рецепте ингредиентов приготовить маринад, затем добавить измельченный через чесночницу чеснок и дать 5 минут для настаивания. Маринадом обильно смазать куриные окорочка и оставить минимум на 15 минут для маринования.

Шаг 3. За это время картофель почистить, промыть, нарезать кубиками и переложить в глубокую посуду.

Шаг 4. Лук нарезать тонкими четверть кольцами.

Шаг 5. Сладкий перец очистить от семян и нарезать соломкой.

Шаг 6. Помидоры промыть и нарезать тонкими кружками.

Шаг 7. Шампиньоны разрезать на слайсы.

Шаг 8. Маринад от куриных окорочков перелить к нарезке картофеля и хорошо перемешать.

Шаг 9. Для запекания взять большой противень и смазать растительным маслом. На него послойно выложить подготовленные ингредиенты в такой последовательности: нарезка картофеля в маринаде – лук – сладкий перец – слайсы шампиньонов – кружки помидор. Поверх их разложить куриные окорочка.

Шаг 10. Включить духовку на 180°С. Запечь блюдо в течение 40-50 минут. Затем нагрев сделать максимальным или включить гриль и продолжить запекание еще 10 минут.

Шаг 11. Приготовленную картошку с курицей, грибами и помидорами в духовке разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Картошка с курицей и грибами, запеченная в рукаве

Картошка с курицей и грибами, запеченная в рукаве будет у вас самым простым и быстрым вариантом вкусной домашней еды, что немаловажно для современной хозяйки. В этом рецепте курицу маринуем в майонезе. Картофель дополняем кабачком, помидором и сладким перцем, что придаст блюду больше вкуса и сочности, но можно их исключить, добавив больше картофеля.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Курица – 1 кг.

Шампиньоны – 150 гр.

Картофель – 400 гр.

Морковь – 100 гр.

Лук – 80 гр.

Помидоры – 160 гр.

Перец сладкий – 300 гр.

Кабачок – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Майонез – 2 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготавливаем, согласно рецепту, набор ингредиентов для блюда. Курицу промываем, разделываем на небольшие кусочки, посыпаем солью с приправой, добавляем майонез, перемешиваем и оставляем на несколько минут.

Шаг 2. Овощи чистим, моем, нарезаем небольшими кусочками любой формы, перекладываем в отдельную посуду, посыпаем солью с черным перцем и хорошо перемешиваем.

Шаг 3. Замаринованную курицу и нарезку овощей аккуратно перекладываем в рукав. Концы рукава фиксируем клипсами. Включаем духовку на 180°С. Помещаем рукав в разогретую духовку на 50 минут.

Шаг 4. Запеченную в рукаве картошку с курицей и грибами раскладываем по порционным тарелкам и сразу в горячем виде подаем к столу. Приятного аппетита!

Запеканка с курицей, картошкой и грибами

Отличным вариантом вкусного домашнего обеда может быть у вас запеканка с курицей, картошкой и грибами. В этом рецепте нарезку ингредиентов послойно выкладываем в форму, дополняем их помидором с луком, заливаем смесью яйца со сливками и запекаем в духовке под сырной корочкой. Шампиньоны обжариваем.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Куриное филе – 180 гр.

Шампиньоны – 160 гр.

Картофель – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сливки/сметана – 80 мл.

Сыр – 80 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – ½ пучка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе промыть и нарезать тонкими слайсами поперек мышечных волокон.

Шаг 2. Картофель почистить, промыть и разрезать на слайсы, как и филе.

Шаг 3. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.

Шаг 4. Помидоры промыть, обсушить салфеткой и нарезать тонкими дольками.

Шаг 5. Твердый сыр измельчить на средней терке.

Шаг 6. В небольшую форму для запекания выложить куриное филе и посыпать солью с черным перцем.

Шаг 7. Вторым слом выложить нарезку картофеля и то же посыпать солью с черным перцем.

Шаг 8. Шампиньоны разрезать на слайсы, в течение 8 минут обжарить на разогретом растительном масле и выложить поверх картофеля.

Шаг 9. Поверх грибов равномерно разложить нарезку лука.

Шаг 10. На лук выложить помидорные дольки.

Шаг 11. В отдельной пиале приготовить заливку для запеканки, смешав яйцо со сливками, солью и черным перцем.

Шаг 12. Приготовленной сливочной заливкой полностью залить все ингредиенты в форме.

Шаг 13. Духовку включить на 190°С. Поместить форму с запеканкой в разогретую духовку на 45 минут.

Шаг 14. Затем запеканку извлечь из духовки и равномерно посыпать тертым сыром.

Шаг 15. Продолжить запекание еще 10 минут, чтобы сыр полностью расплавился.

Шаг 16. Затем блюдо посыпать мелко нарезанным укропом.

Шаг 17. Приготовленную запеканку с курицей, картошкой и грибами разделить на порционные кусочки переложить на тарелки и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!