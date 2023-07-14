Картошка с мясом в духовке – это классический тандем в разных вариантах исполнения из любимых всеми продуктов, а в дополнении овощами, разными соусами с маринадами, получается отличным блюдом для любого стола. Подборка рецептов этой темы поможет вам вкусно и просто запечь картофель с мясом в духовке.

Картошка с мясом в духовке на противне

Картошка с мясом в духовке на противне будет у вас простым и вкусным блюдом как для обеда, так и для ужина. Набор ингредиентов простой. Мясо можно взять любое. В этом рецепте берем свинину и заранее ее замаринуем с майонезом, соевым соусом и приправами, что получится подобно вкусу шашлыка. Запекаем на стеклянном прозрачном противне.

Ингредиенты –+5 порц.

Мясо 1 кг

Картофель ½ кг

Лук репчатый 1 шт. (крупный)

Майонез столовый молочный 2 ст.л.

Соус соевый 3 ст.л.

Приправа «Хмели-Сунели» 1 ч.л.

Базилик сушеный 1 ч.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для смазывания

Шаги 80 мин.

Картошка с мясом в духовке готовится очень просто. Мясо промыть холодной водой, обсушить салфеткой и нарезать кусочками размером до 4 см. Переложить мясную нарезку в отдельную посуду и добавить приправы с соевым соусом и майонезом. Затем мясные кусочки хорошо перемешать и поставить минимум на 2 часа, а лучше на ночь, в холодильник для маринования. Перед началом готовки почистить и промыть картофель с луком. Нарезать овощи крупно. Стеклянный противень немного смазать растительным маслом, выложить нарезку овощей, посыпать их солью, перемешать и распределить ровным слоем. Поверх овощей равномерно разложить замаринованное мясо. Включить духовку на 200°С. Противень прикрыть куском фольги или крышкой и на 1 час поставить в разогретую духовку. За 15-20 минут до окончания готовки фольгу убрать, чтобы получилась сверху румяная корочка. Приготовленную картошку с мясом в духовке на противне разложить по порционным тарелкам, дополнить зеленью и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Мясо по-французски из свинины с картошкой, сыром и помидорами в духовке

Вариант мяса по-французски из свинины с картошкой, сыром и помидорами в духовке будет у вас не только сытным и вкусным, но и эффектным блюдом к любому столу. Готовится блюдо подобно классическому рецепту мяса по-французски, и в него добавляется прослойка нарезанного картофеля.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Свиная шея – 1 кг.

Картофель небольшой – 10 шт.

Лук крупный – 1 шт.

Помидоры – 3 шт.

Сыр сливочный – 350 гр.

Майонез – по вкусу.

Паприка – по вкусу.

Оливковое масло – по вкусу.

Укроп зеленый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую и обсушенную свинину, предпочтительнее свиную шею, нарезать ломтиками толщиной не менее 1 см и с расчётом по два кусочка на порцию.

Шаг 2. Через пакет ломтики свинины аккуратно отбить. Большие куски можно разрезать на половины. Отбитое мясо прикрыть пленкой.

Шаг 3. Помидоры освободить от кожуры, надрезав ее и залив томаты на 1 минуту кипятком.

Шаг 4. Очищенные помидоры нарезать кружками.

Шаг 5. Почистить, промыть и нарезать тонкими дольками картофель. Переложить его в отдельную посуду, посыпать солью с паприкой, нарезкой зеленого укропа, полить оливковым маслом и хорошо перемешать.

Шаг 6. Противень застелить фольгой, немного смазать маслом и первым слоем внахлест выложить отбитую свинину. Мясо посыпать солью с черным перцем и покрыть сеточкой майонеза.

Шаг 7. Вторым слоем поверх мяса равномерно разложить нарезку помидор и добавить нарезанный полукольцами лук.

Шаг 8. Третьим слоем выложить нарезку картофеля.

Шаг 9. Четвертым слоем равномерно разложить измельченный на средней терке сливочный сыр. Духовку включить на 200°С с режимом нижний и верхний нагрев. Противень поместить в духовку на 50 минут и сначала снизу, чтобы сыр запекся не быстро.

Шаг 10. За это время мясо с овощами даст достаточно сока. Затем противень переставить выше, отключить верхний нагрев и продолжить запекание еще 10-15 минут, чтобы выпарился сок и сыр стал румяным.

Шаг 11. Приготовленное мясо по-французски из свинины с картошкой, сыром и помидорами в духовке разложить по порционным тарелкам и сервировать к столу горячим, дополнив нарезкой свежих овощей. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в горшочке в духовке

Вкус и порционная подача блюд, приготовленных в горшочках в духовке высоко ценят не только гурманы, и картошка с мясом будет не исключением. Из многих вариантов этого блюда вам предлагается рецепт простой и вкусный, а набор ингредиентов небольшой. Мясо и лук обжариваем, добавляем картофель и запекаем в сметане.

Время готовки: 1 час.

Время приготовление: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Свиная мякоть – 450 гр.

Картофель – 700 гр.

Лук – 2 шт.

Сметана – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 6 ст.л.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте все ингредиенты для блюда. Вам понадобится 4 порционных горшочка.

Шаг 2. Свинину промойте, салфеткой уберите влагу и мякоть нарежьте средними кусочками.

Шаг 3. Мясную нарезку обжарьте до золотистого цвета на разогретом растительном масле.

Шаг 4. Небольшими кубиками нарежьте лук и обжарьте до прозрачности на растительном масле.

Шаг 5. В отдельной посуде смешайте сметану со 100 мл воды и добавьте в этот соус соль с черным перцем по своему вкусу.

Шаг 6. По подготовленным горшочкам разложите обжаренное мясо.

Шаг 7. Мясо также посыпьте солью с черным перцем и поверх его разложите обжаренный лук.

Шаг 8. Картофель почистите, промойте, нарежьте небольшими кусочками любой формы и уложите в горшочки поверх мяса с луком.

Шаг 9. Затем залейте содержимое горшочков сметанным соусом. Духовку включите на 240-260°С. Запеките мясо с картофелем в течение 30 минут и до готовности картошки.

Шаг 10. Приготовленную картошку с мясом в горшочке в духовке сервировать к столу в горячем виде, дополнив свежей зеленью. Приятного аппетита!

Запеченная картошка с мясом и грибами

Запеченная картошка с мясом и грибами готовится быстро и может быть у вас вкусным ужином для семьи. В этом рецепте запекаем блюдо по самому простому варианту: нарезаем картофель, мясо и грибы, смешиваем, заправляем сметаной и запекаем в духовке в течение часа.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовление: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Свинина – 300 гр.

Картофель – 200 гр.

Шампиньоны – 300 гр.

Чеснок – 3 зубка.

Сметана 20% – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Растительное масло – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почистить и промыть картофель. Нарезать его небольшими кусочками произвольной формы.

Шаг 2. Очистить и промыть шампиньоны. Нарезать грибы слайсами.

Шаг 3. Промыть и обсушить салфеткой мякоть свинины. Нарезать мясо небольшими кусочками.

Шаг 4. Нарезку этих ингредиентов переложить в отдельную посуду и добавить измельченный через чесночницу чеснок.

Шаг 5. Затем все посолить по своему вкусу.

Шаг 6. Далее положить к ним две ложки жирной сметаны и аккуратно перемешать, чтобы сметана покрыла все кусочки.

Шаг 7. Форму для запекания смазать растительным маслом и переложить нарезку ингредиентов в сметане. Духовку включить на 180°С. Форму закрыть фольгой и поставить в духовку на 50 минут. К концу запекания фольгу убрать, чтобы сверху получилась румяная корочка.

Шаг 8. Запеченную картошку с мясом и грибами подать к столу в горячем виде и по тарелкам можно не раскладывать. Приятного аппетита!

Жаркое с картошкой и мясом в духовке

Жаркое с картошкой и мясом в духовке готовится по общим правилам приготовления этого блюда: все ингредиенты по отдельности обжариваются и затем тушатся в воде или бульоне. Основные ингредиенты (мясо и картофель) нередко дополняются другими овощами или грибами. В этом рецепте добавим к жаркому сладкий перец, помидоры и морковь. Нарезка ингредиентов должна быть одинаковой по размеру и более крупной. Тушим жаркое в томатном соусе, в казане в духовке.

Время готовки: 1 час 45 минут.

Время приготовление: 45 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мясо – 600 гр.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Сладкий перец – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 3 зубка.

Базилик – 2 веточки.

Томатная паста – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить все ингредиенты для жаркого, согласно рецепту. Количество овощей можно изменить по своему вкусу.

Шаг 2. Мясо нарезать кусочками и обжарить до румяной корочки со всех сторон.

Шаг 3. Очищенную морковь нарезать брусочками и обжарить так же до румяного цвета.

Шаг 4. Очистить сладкий перец с чесноком, крупно нарезать и обжарить до румяного цвета.

Шаг 5. В последнюю очередь обжарить нарезанный крупными дольками картофель.

Шаг 6. Обжаренные мясо, морковь и перец с чесноком переложить в казан или посуду с толстым дном. Добавить к ним нарезанные крупными дольками помидоры, базилик и соль с черным перцем.

Шаг 7. Затем эти ингредиенты аккуратно перемешать, положить сверху обжаренный картофель. В 150 мл чистой воды развести томатную пасту и смесь перелить в казан. Духовку включить на 180°С.

Шаг 8. Тушить жаркое в течение 1 часа и под прикрытой крышкой.

Шаг 9. Приготовленное жаркое с картошкой и мясом в духовке разложить по порционным чашкам или горшочкам и сервировать к столу горячим. Приятного аппетита!

Свинина с картошкой в духовке с майонезом

Свинину с картошкой в духовке с майонезом можно приготовить по-разному: по-французски, послойно, просто смешать ингредиенты и запечь на противне или в фольге, или в рукаве, или в форме для выпечки. В этом рецепте блюдо запекаем в духовке в форме. Свинину (любую часть) заранее замаринуем в майонезе с луком. Все просто и очень вкусно.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр.

Картофель – 5 шт.

Лук – 3 шт.

Майонез – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранную для блюда свинину промыть, убрать салфеткой лишнюю влагу и мясо нарезать средними кубиками.

Шаг 2. Лук очистить и нарезать четверть кольцами.

Шаг 3. Нарезку свинины с луком переложить в отдельную посуду, добавить майонез с солью и любой приправой, хорошо перемешать и оставить минимум на 40 минут для маринования.

Шаг 4. Картофель почистить, разрезать на дольки, чтобы они сохранили форму при запекании, можно немного их обжарить.

Шаг 5. Замаринованную свинину переложить в небольшую форму для запекания.

Шаг 6. Духовку включить на 180°С. К мясу переложить нарезку картофеля, немного перемешать и поставить в разогретую духовку на 40-60 минут. Запекать блюдо до готовности картофеля. По желанию, к концу запекания можно посыпать блюдо тертым сыром.

Шаг 7. Приготовленную в духовке свинину с картошкой и майонезом переложить на общую большую тарелку и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в сметане в духовке

Картошка с мясом в сметане в духовке отличается особым сливочным вкусом, да и сметана мясо делает более мягким и нежным. Сметану выбрать или домашнюю, или жирную, чтобы не свернулась в духовке. В этом рецепте картофель нарезаем очень тонко, что меняет вкус блюда по сравнению с нарезкой его кусочками. Берем свинину, но подойдут и другие виды. Все ингредиенты послойно укладываем в форму и запекаем под сметано-сырным соусом.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Свинина – 600 гр.

Картофель – 600 гр.

Лук – 2 шт.

Сметана 20% – 250 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Тимьян – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно рецепту, простой набор продуктов для блюда.

Шаг 2. Свинину промыть, обсушить салфеткой, нарезать порционными кусками и отбить кухонным молоточком.

Шаг 3. Картофель почистить, промыть и нашинковать тонкими слайсами на специальной шинковке или с помощью кухонных гаджетов.

Шаг 4. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.

Шаг 5. Форму для запекания смазать растительным маслом. В нее выложить половину нарезки картофеля и посыпать солью с черным перцем.

Шаг 6. Поверх картофеля выложить половину нарезки лука.

Шаг 7. Поверх лука разложить отбитое мясо и посыпать его солью с тмином и черным перцем.

Шаг 8. На мясо выложить остальную нарезку картофеля и посыпать солью с черным перцем.

Шаг 9. Поверх картофеля разложить остальной лук и посыпать его тимьяном.

Шаг 10. Твердый сыр измельчить на крупной терке и смешать его со сметаной.

Шаг 11. Этим соусом полностью покрыть картофель с мясом. Духовку включить на 180°С.

Шаг 12. Поставить форму в разогретую духовку на 1 час.

Шаг 13. Запеченную в духовке картошку с мясом в сметане разложить по порционным тарелкам и сервировать к столу горячей. Приятного аппетита!

Запеканка с картошкой и мясом

Запеканка с картошкой и мясом готовится либо с картофельным пюре, либо с тонко нарезанным сырым картофелем, а мясо берется в виде фарша и оба варианта вкусные. В этом рецепте готовим запеканку с сырым картофелем. Фарш не обжариваем. Заливку делаем на основе яиц и натурального йогурта.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Мясной фарш – 800 гр.

Картофель – 2 кг.

Лук – 3 шт.

Яйцо – 5 шт.

Йогурт – 600 мл.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Зеленый укроп – по вкусу.

Растительное масло – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель почистить и промыть холодной водой.

Шаг 2. Острым ножом или с помощью кухонных гаджетов измельчить картофель на тонкие слайсы. Посыпать его солью с любой приправой и перемешать.

Шаг 3. Любой мясной фарш смешать с мелко нарезанным луком, солью и приправой для мяса.

Шаг 4. Большой противень смазать растительным маслом и уложить послойно половину нарезки картофеля, мясной фарш и вторую часть картофеля.

Шаг 5. В отдельную посуду налить йогурт, разбить к нему куриные яйца, добавить соль с приправой и мелко нарезанным укропом. Эти ингредиенты венчиком перемешать до однородного состояния.

Шаг 6. Включить духовку на 180°С. Приготовленной заливкой полностью залить картофель с мясом на противне. Готовить блюдо в разогретой духовке в течение 1,5 часов. Готовность проверить деревянной шпажкой. К концу запекания сверху должна получиться золотистая корочка.

Шаг 7. Приготовленную в духовке запеканку с картошкой и мясом разложить по порционным тарелкам и подать к столу горячей, дополнив нарезкой свежих овощей. Приятного аппетита!

Овощное рагу с мясом и картошкой в духовке

Овощное рагу с мясом и картошкой особенно вкусным получается в духовке. Мясо для рагу берется любое, а картофель дополняется другими овощами и лучше в миксте, что вкус блюда делает уникальным. В этом варианте к картофелю добавляем кабачок, лук и чеснок. Мясо и кабачок обжариваем. Тушим рагу в сметанном соусе и под сырной «шапочкой».

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мясо – 700 гр.

Картофель – 8 шт.

Кабачок – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Сметана – 200 гр.

Вода – ½ ст.

Твердый сыр – 50 гр.

Чеснок – 6 зубков.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранное для рагу мясо нарезать средними кубиками и обжарить на разогретом растительном масле до легкого румяного цвета.

Шаг 2. Полукольцами нарезать луковицу, переложить к мясу и обжарить до прозрачности. Затем эти обжаренные ингредиенты переложить в посуду для тушения в духовке: казан или утятницу.

Шаг 3. Картофель почистить, промыть, нарезать кусочками любой формы и уложить поверх мяса.

Шаг 4. Средними кубиками нарезать небольшой кабачок и обжарить в сковороде, добавив измельченные зубки чеснока.

Шаг 5. Затем эту массу переложить поверх картофеля.

Шаг 6. В пиале смешать жирную сметану с водой и в эту смесь насыпать соль с любыми приправами. На крупной терке измельчить сыр. Сметанной смесью залить мясо с овощами. Затем равномерно посыпать все тертым сыром. Включить духовку на 220°С. Казан закрыть крышкой и поставить в разогретую духовку на 1 час.

Шаг 7. Приготовленное в духовке овощное рагу с мясом и картошкой подать к столу горячим. Приятного аппетита!

Мясо по-капитански в духовке с картошкой

Мясо по-капитански в духовке с картошкой является изысканным блюдом кухни русской, подобно мясу по-французски, но отличается добавлением картофеля, заливкой. В этом варианте берем свинину. Заливку готовим со сметаной и сыром, примерно в одинаковых количествах. Запекаем в глубокой форме и нарезку ингредиентов выкладываем послойно.

Время готовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Мясо – 300 гр.

Картофель – 6 шт.

Лук – 1 шт.

Сметана – 200 гр.

Твердый сыр – 250 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Тимьян свежий – 3 веточки.

Масло оливковое – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для блюда. Картофель и лук почистить и промыть.

Шаг 2. Мясо промыть, обсушить салфеткой, нарезать ломтиками толщиной до 1 см и отбить. Посыпать ломтики свинины солью с черным перцем и выложить в любую форму для запекания.

Шаг 3. Лук нарезать тонкими полукольцами и равномерно разложить поверх мяса.

Шаг 4. На слайсы толщиной не более 3 мм разрезать картофель, уложить поверх лука и так же посыпать солью с черным перцем.

Шаг 5. На терке измельчить твердый сыр. Свежий тимьян мелко нарезать. Переложить эти ингредиенты в пиалу, добавить сметану желательно жирную и хорошо перемешать.

Шаг 6. Этой сметанной заправкой полностью покрыть картофель. Включить духовку на 180°С. Поставить форму в разогретую духовку минимум на 50 минут.

Шаг 7. Приготовленное мясо по-капитански в духовке с картошкой сервировать к столу горячим. Приятного аппетита!