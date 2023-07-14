Картошка с мясом в духовке

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Картошка с мясом в духовке – это классический тандем в разных вариантах исполнения из любимых всеми продуктов, а в дополнении овощами, разными соусами с маринадами, получается отличным блюдом для любого стола. Подборка рецептов этой темы поможет вам вкусно и просто запечь картофель с мясом в духовке.

Картошка с мясом в духовке на противне

Картошка с мясом в духовке на противне будет у вас простым и вкусным блюдом как для обеда, так и для ужина. Набор ингредиентов простой. Мясо можно взять любое. В этом рецепте берем свинину и заранее ее замаринуем с майонезом, соевым соусом и приправами, что получится подобно вкусу шашлыка. Запекаем на стеклянном прозрачном противне.

Картошка с мясом в духовке

Ингредиенты –+5 порц.

  • Мясо 1 кг
  • Картофель ½ кг
  • Лук репчатый 1 шт. (крупный)
  • Майонез столовый молочный 2 ст.л.
  • Соус соевый 3 ст.л.
  • Приправа «Хмели-Сунели» 1 ч.л.
  • Базилик сушеный 1 ч.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное  для смазывания

Шаги 80 мин.

  1. Картошка с мясом в духовке

    Картошка с мясом в духовке готовится очень просто. Мясо промыть холодной водой, обсушить салфеткой и нарезать кусочками размером до 4 см. Переложить мясную нарезку в отдельную посуду и добавить приправы с соевым соусом и майонезом. Затем мясные кусочки хорошо перемешать и поставить минимум на 2 часа, а лучше на ночь, в холодильник для маринования.

  2. Картошка с мясом в духовке

    Перед началом готовки почистить и промыть картофель с луком. Нарезать овощи крупно. Стеклянный противень немного смазать растительным маслом, выложить нарезку овощей, посыпать их солью, перемешать и распределить ровным слоем.

  3. Картошка с мясом в духовке

    Поверх овощей равномерно разложить замаринованное мясо.

  4. Картошка с мясом в духовке

    Включить духовку на 200°С. Противень прикрыть куском фольги или крышкой и на 1 час поставить в разогретую духовку. За 15-20 минут до окончания готовки фольгу убрать, чтобы получилась сверху румяная корочка.

  5. Картошка с мясом в духовке

    Приготовленную картошку с мясом в духовке на противне разложить по порционным тарелкам, дополнить зеленью и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Мясо по-французски из свинины с картошкой, сыром и помидорами в духовке

Вариант мяса по-французски из свинины с картошкой, сыром и помидорами в духовке будет у вас не только сытным и вкусным, но и эффектным блюдом к любому столу. Готовится блюдо подобно классическому рецепту мяса по-французски, и в него добавляется прослойка нарезанного картофеля.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

  • Свиная шея – 1 кг.
  • Картофель небольшой – 10 шт.
  • Лук крупный – 1 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Сыр сливочный – 350 гр.
  • Майонез – по вкусу.
  • Паприка – по вкусу.
  • Оливковое масло – по вкусу.
  • Укроп зеленый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую и обсушенную свинину, предпочтительнее свиную шею, нарезать ломтиками толщиной не менее 1 см и с расчётом по два кусочка на порцию.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 2. Через пакет ломтики свинины аккуратно отбить. Большие куски можно разрезать на половины. Отбитое мясо прикрыть пленкой.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 3. Помидоры освободить от кожуры, надрезав ее и залив томаты на 1 минуту кипятком.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 4. Очищенные помидоры нарезать кружками.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 5. Почистить, промыть и нарезать тонкими дольками картофель. Переложить его в отдельную посуду, посыпать солью с паприкой, нарезкой зеленого укропа, полить оливковым маслом и хорошо перемешать.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 6. Противень застелить фольгой, немного смазать маслом и первым слоем внахлест выложить отбитую свинину. Мясо посыпать солью с черным перцем и покрыть сеточкой майонеза.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 7. Вторым слоем поверх мяса равномерно разложить нарезку помидор и добавить нарезанный полукольцами лук.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 8. Третьим слоем выложить нарезку картофеля.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 9. Четвертым слоем равномерно разложить измельченный на средней терке сливочный сыр. Духовку включить на 200°С с режимом нижний и верхний нагрев. Противень поместить в духовку на 50 минут и сначала снизу, чтобы сыр запекся не быстро.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 10. За это время мясо с овощами даст достаточно сока. Затем противень переставить выше, отключить верхний нагрев и продолжить запекание еще 10-15 минут, чтобы выпарился сок и сыр стал румяным.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 11. Приготовленное мясо по-французски из свинины с картошкой, сыром и помидорами в духовке разложить по порционным тарелкам и сервировать к столу горячим, дополнив нарезкой свежих овощей. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в духовке

Картошка с мясом в горшочке в духовке

Вкус и порционная подача блюд, приготовленных в горшочках в духовке высоко ценят не только гурманы, и картошка с мясом будет не исключением. Из многих вариантов этого блюда вам предлагается рецепт простой и вкусный, а набор ингредиентов небольшой. Мясо и лук обжариваем, добавляем картофель и запекаем в сметане.

Время готовки: 1 час.

Время приготовление: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Свиная мякоть – 450 гр.
  • Картофель – 700 гр.
  • Лук – 2 шт.
  • Сметана – 4 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 6 ст.л.
  • Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте все ингредиенты для блюда. Вам понадобится 4 порционных горшочка.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 2. Свинину промойте, салфеткой уберите влагу и мякоть нарежьте средними кусочками.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 3. Мясную нарезку обжарьте до золотистого цвета на разогретом растительном масле.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 4. Небольшими кубиками нарежьте лук и обжарьте до прозрачности на растительном масле.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 5. В отдельной посуде смешайте сметану со 100 мл воды и добавьте в этот соус соль с черным перцем по своему вкусу.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 6. По подготовленным горшочкам разложите обжаренное мясо.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 7. Мясо также посыпьте солью с черным перцем и поверх его разложите обжаренный лук.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 8. Картофель почистите, промойте, нарежьте небольшими кусочками любой формы и уложите в горшочки поверх мяса с луком.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 9. Затем залейте содержимое горшочков сметанным соусом. Духовку включите на 240-260°С. Запеките мясо с картофелем в течение 30 минут и до готовности картошки.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 10. Приготовленную картошку с мясом в горшочке в духовке сервировать к столу в горячем виде, дополнив свежей зеленью. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в духовке

Запеченная картошка с мясом и грибами

Запеченная картошка с мясом и грибами готовится быстро и может быть у вас вкусным ужином для семьи. В этом рецепте запекаем блюдо по самому простому варианту: нарезаем картофель, мясо и грибы, смешиваем, заправляем сметаной и запекаем в духовке в течение часа.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовление: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Свинина – 300 гр.
  • Картофель – 200 гр.
  • Шампиньоны – 300 гр.
  • Чеснок – 3 зубка.
  • Сметана 20% – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Растительное масло – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почистить и промыть картофель. Нарезать его небольшими кусочками произвольной формы.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 2. Очистить и промыть шампиньоны. Нарезать грибы слайсами.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 3. Промыть и обсушить салфеткой мякоть свинины. Нарезать мясо небольшими кусочками.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 4. Нарезку этих ингредиентов переложить в отдельную посуду и добавить измельченный через чесночницу чеснок.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 5. Затем все посолить по своему вкусу.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 6. Далее положить к ним две ложки жирной сметаны и аккуратно перемешать, чтобы сметана покрыла все кусочки.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 7. Форму для запекания смазать растительным маслом и переложить нарезку ингредиентов в сметане. Духовку включить на 180°С. Форму закрыть фольгой и поставить в духовку на 50 минут. К концу запекания фольгу убрать, чтобы сверху получилась румяная корочка.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 8. Запеченную картошку с мясом и грибами подать к столу в горячем виде и по тарелкам можно не раскладывать. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в духовке

Жаркое с картошкой и мясом в духовке

Жаркое с картошкой и мясом в духовке готовится по общим правилам приготовления этого блюда: все ингредиенты по отдельности обжариваются и затем тушатся в воде или бульоне. Основные ингредиенты (мясо и картофель) нередко дополняются другими овощами или грибами. В этом рецепте добавим к жаркому сладкий перец, помидоры и морковь. Нарезка ингредиентов должна быть одинаковой по размеру и более крупной. Тушим жаркое в томатном соусе, в казане в духовке.

Время готовки: 1 час 45 минут.

Время приготовление: 45 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Мясо – 600 гр.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сладкий перец – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зубка.
  • Базилик – 2 веточки.
  • Томатная паста – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Вода – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить все ингредиенты для жаркого, согласно рецепту. Количество овощей можно изменить по своему вкусу.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 2. Мясо нарезать кусочками и обжарить до румяной корочки со всех сторон.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 3. Очищенную морковь нарезать брусочками и обжарить так же до румяного цвета.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 4. Очистить сладкий перец с чесноком, крупно нарезать и обжарить до румяного цвета.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 5. В последнюю очередь обжарить нарезанный крупными дольками картофель.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 6. Обжаренные мясо, морковь и перец с чесноком переложить в казан или посуду с толстым дном. Добавить к ним нарезанные крупными дольками помидоры, базилик и соль с черным перцем.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 7. Затем эти ингредиенты аккуратно перемешать, положить сверху обжаренный картофель. В 150 мл чистой воды развести томатную пасту и смесь перелить в казан. Духовку включить на 180°С.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 8. Тушить жаркое в течение 1 часа и под прикрытой крышкой.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 9. Приготовленное жаркое с картошкой и мясом в духовке разложить по порционным чашкам или горшочкам и сервировать к столу горячим. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в духовке

Свинина с картошкой в духовке с майонезом

Свинину с картошкой в духовке с майонезом можно приготовить по-разному: по-французски, послойно, просто смешать ингредиенты и запечь на противне или в фольге, или в рукаве, или в форме для выпечки. В этом рецепте блюдо запекаем в духовке в форме. Свинину (любую часть) заранее замаринуем в майонезе с луком. Все просто и очень вкусно.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Свинина – 500 гр.
  • Картофель – 5 шт.
  • Лук – 3 шт.
  • Майонез – 200 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранную для блюда свинину промыть, убрать салфеткой лишнюю влагу и мясо нарезать средними кубиками.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 2. Лук очистить и нарезать четверть кольцами.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 3. Нарезку свинины с луком переложить в отдельную посуду, добавить майонез с солью и любой приправой, хорошо перемешать и оставить минимум на 40 минут для маринования.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 4. Картофель почистить, разрезать на дольки, чтобы они сохранили форму при запекании, можно немного их обжарить.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 5. Замаринованную свинину переложить в небольшую форму для запекания.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 6. Духовку включить на 180°С. К мясу переложить нарезку картофеля, немного перемешать и поставить в разогретую духовку на 40-60 минут. Запекать блюдо до готовности картофеля. По желанию, к концу запекания можно посыпать блюдо тертым сыром.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 7. Приготовленную в духовке свинину с картошкой и майонезом переложить на общую большую тарелку и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в духовке

Картошка с мясом в сметане в духовке

Картошка с мясом в сметане в духовке отличается особым сливочным вкусом, да и сметана мясо делает более мягким и нежным. Сметану выбрать или домашнюю, или жирную, чтобы не свернулась в духовке. В этом рецепте картофель нарезаем очень тонко, что меняет вкус блюда по сравнению с нарезкой его кусочками. Берем свинину, но подойдут и другие виды. Все ингредиенты послойно укладываем в форму и запекаем под сметано-сырным соусом.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Свинина – 600 гр.
  • Картофель – 600 гр.
  • Лук – 2 шт.
  • Сметана 20% – 250 гр.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Тимьян – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно рецепту, простой набор продуктов для блюда.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 2. Свинину промыть, обсушить салфеткой, нарезать порционными кусками и отбить кухонным молоточком.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 3. Картофель почистить, промыть и нашинковать тонкими слайсами на специальной шинковке или с помощью кухонных гаджетов.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 4. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 5. Форму для запекания смазать растительным маслом. В нее выложить половину нарезки картофеля и посыпать солью с черным перцем.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 6. Поверх картофеля выложить половину нарезки лука.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 7. Поверх лука разложить отбитое мясо и посыпать его солью с тмином и черным перцем.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 8. На мясо выложить остальную нарезку картофеля и посыпать солью с черным перцем.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 9. Поверх картофеля разложить остальной лук и посыпать его тимьяном.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 10. Твердый сыр измельчить на крупной терке и смешать его со сметаной.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 11. Этим соусом полностью покрыть картофель с мясом. Духовку включить на 180°С.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 12. Поставить форму в разогретую духовку на 1 час.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 13. Запеченную в духовке картошку с мясом в сметане разложить по порционным тарелкам и сервировать к столу горячей. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в духовке

Запеканка с картошкой и мясом

Запеканка с картошкой и мясом готовится либо с картофельным пюре, либо с тонко нарезанным сырым картофелем, а мясо берется в виде фарша и оба варианта вкусные. В этом рецепте готовим запеканку с сырым картофелем. Фарш не обжариваем. Заливку делаем на основе яиц и натурального йогурта.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

  • Мясной фарш – 800 гр.
  • Картофель – 2 кг.
  • Лук – 3 шт.
  • Яйцо – 5 шт.
  • Йогурт – 600 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.
  • Зеленый укроп – по вкусу.
  • Растительное масло – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель почистить и промыть холодной водой.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 2. Острым ножом или с помощью кухонных гаджетов измельчить картофель на тонкие слайсы. Посыпать его солью с любой приправой и перемешать.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 3. Любой мясной фарш смешать с мелко нарезанным луком, солью и приправой для мяса.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 4. Большой противень смазать растительным маслом и уложить послойно половину нарезки картофеля, мясной фарш и вторую часть картофеля.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 5. В отдельную посуду налить йогурт, разбить к нему куриные яйца, добавить соль с приправой и мелко нарезанным укропом. Эти ингредиенты венчиком перемешать до однородного состояния.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 6. Включить духовку на 180°С. Приготовленной заливкой полностью залить картофель с мясом на противне. Готовить блюдо в разогретой духовке в течение 1,5 часов. Готовность проверить деревянной шпажкой. К концу запекания сверху должна получиться золотистая корочка.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 7. Приготовленную в духовке запеканку с картошкой и мясом разложить по порционным тарелкам и подать к столу горячей, дополнив нарезкой свежих овощей. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в духовке

Овощное рагу с мясом и картошкой в духовке

Овощное рагу с мясом и картошкой особенно вкусным получается в духовке. Мясо для рагу берется любое, а картофель дополняется другими овощами и лучше в миксте, что вкус блюда делает уникальным. В этом варианте к картофелю добавляем кабачок, лук и чеснок. Мясо и кабачок обжариваем. Тушим рагу в сметанном соусе и под сырной «шапочкой».

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

  • Мясо – 700 гр.
  • Картофель – 8 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Сметана – 200 гр.
  • Вода – ½ ст.
  • Твердый сыр – 50 гр.
  • Чеснок – 6 зубков.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.
  • Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранное для рагу мясо нарезать средними кубиками и обжарить на разогретом растительном масле до легкого румяного цвета.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 2. Полукольцами нарезать луковицу, переложить к мясу и обжарить до прозрачности. Затем эти обжаренные ингредиенты переложить в посуду для тушения в духовке: казан или утятницу.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 3. Картофель почистить, промыть, нарезать кусочками любой формы и уложить поверх мяса.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 4. Средними кубиками нарезать небольшой кабачок и обжарить в сковороде, добавив измельченные зубки чеснока.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 5. Затем эту массу переложить поверх картофеля.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 6. В пиале смешать жирную сметану с водой и в эту смесь насыпать соль с любыми приправами. На крупной терке измельчить сыр. Сметанной смесью залить мясо с овощами. Затем равномерно посыпать все тертым сыром. Включить духовку на 220°С. Казан закрыть крышкой и поставить в разогретую духовку на 1 час.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 7. Приготовленное в духовке овощное рагу с мясом и картошкой подать к столу горячим. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в духовке

Мясо по-капитански в духовке с картошкой

Мясо по-капитански в духовке с картошкой является изысканным блюдом кухни русской, подобно мясу по-французски, но отличается добавлением картофеля, заливкой. В этом варианте берем свинину. Заливку готовим со сметаной и сыром, примерно в одинаковых количествах. Запекаем в глубокой форме и нарезку ингредиентов выкладываем послойно.

Время готовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Мясо – 300 гр.
  • Картофель – 6 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Сметана – 200 гр.
  • Твердый сыр – 250 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Тимьян свежий – 3 веточки.
  • Масло оливковое – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для блюда. Картофель и лук почистить и промыть.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 2. Мясо промыть, обсушить салфеткой, нарезать ломтиками толщиной до 1 см и отбить. Посыпать ломтики свинины солью с черным перцем и выложить в любую форму для запекания.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 3. Лук нарезать тонкими полукольцами и равномерно разложить поверх мяса.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 4. На слайсы толщиной не более 3 мм разрезать картофель, уложить поверх лука и так же посыпать солью с черным перцем.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 5. На терке измельчить твердый сыр. Свежий тимьян мелко нарезать. Переложить эти ингредиенты в пиалу, добавить сметану желательно жирную и хорошо перемешать.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 6. Этой сметанной заправкой полностью покрыть картофель. Включить духовку на 180°С. Поставить форму в разогретую духовку минимум на 50 минут.

Картошка с мясом в духовке

Шаг 7. Приготовленное мясо по-капитански в духовке с картошкой сервировать к столу горячим. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в духовке

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