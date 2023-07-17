Картошка с мясом в казане – это невероятно вкусное блюдо, которое сочетает в себе сочный и ароматный гарнир, а также нежное и расходящееся по волокнам мясо. Для разнообразия вкуса вы также можете добавить нашинкованную капусту или грибы, эти компоненты прекрасно оттеняют основные ингредиенты. Такое кушанье разнообразит вашу вылазку на природу или же субботний вечер на даче, а также поможет накормить большую семью, потратив на готовку минимальное количество времени и усилий. Обязательно попробуйте!

Тушеная картошка с мясом в казане на плите

Тушеная картошка с мясом в казане на плите – это питательное и аппетитное кушанье, которое запросто разнообразит вам привычный рацион. В качестве мясной составляющей, вы можете использовать баранину, свинину либо говядину. Овощи прекрасно гармонируют между собой и пропитываются соками.

Ингредиенты –+4 порц.

Мясо 500 гр.

Картофель 400 гр.

Лук репчатый 3 шт.

Помидоры 3 шт.

Морковь 1 шт.

Перец болгарский 2 шт.

Лук зелёный 1 пучок

Томатная паста 2 ст.л.

Вода 1.2 л.

Соль по вкусу

Приправы по вкусу

Шаги 60 мин.

Картошка с мясом в казане готовится быстро и просто. Обрезаем мясо с костей и режем на небольшие сегменты. Хорошенько разогреваем казан и выкладываем мясную составляющую жирком вниз, топим смалец. Сверху забрасываем постные кусочки. В случае, если жира нет, вливаем растительное масло. Жарим до образования аппетитной корочки. Заливаем компонент водой и доводим до кипения, убавляем нагрев и тушим практически до готовности. Не теряя времени, режем морковь соломкой, а лук четверть кольцами. Мякоть болгарского перца нарезаем брусками. Измельчаем спелые томаты. К отваренному до полуготовности мясу, забрасываем лук с морковкой. Добавляем помидоры и перец. Сдабриваем томатной пастой и доводим до кипения на умеренном огне. В кипящий бульон отправляем очищенную и произвольно нарезанную картошку. Снова убавляем нагрев и закрываем крышкой, томим на протяжении 20 минут. Затем посыпаем кушанье солью, приправами и рубленым зеленым луком. Через 2-3 минуты снимаем казан с плиты и раскладываем кушанье по порционным пиалам. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в казане на костре

Картошка с мясом в казане на костре – это поистине мужское кушанье, которое оценят по достоинству все представители сильного пола. Несмотря на жирность, блюдо покоряет с первой пробы, так как все компоненты готовятся не на растительном масле, а на растопленном свином жире.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Сало свиное – 1 кг.

Колбаски свиные – 1 кг.

Картофель – 1 кг.

Луковицы – 2 шт.

Соль – 3 ч.л.

Чеснок гранулированный – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крупно нарезанное сало забрасываем в горячий казан и обжариваем около 15 минут, до состояния шкварок.

Шаг 2. Параллельно чистим и промываем некрупный картофель, каждый клубень промакиваем бумажными полотенцами.

Шаг 3. При помощи шумовки перекладываем ароматные шкварки из огнеупорной посуды в тарелку.

Шаг 4. На растопленном жиру обжариваем 15 минут картофель, затем так же выкладываем в другую емкость.

Шаг 5. Жареное сало присыпаем солью и молотым перцем – перемешиваем.

Шаг 6. Аналогично картофелю, готовим до золотистости измельченный лук (5 минут достаточно).

Шаг 7. Картошку смешиваем с перцем, солью и гранулированным чесноком.

Шаг 8. Далее на жиру готовим колбаски в течение 15 минут. Румяную мясную составляющую достаем и разрезаем на куски около 2 сантиметров, в казане оставляем не более 100 миллилитров жира.

Шаг 9. Все румяные компоненты возвращаем в казан, перемешиваем и прогреваем еще 5 минут.

Шаг 10. Подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Картошка с мясом, приготовленные в афганском казане

Картошка с мясом, приготовленные в афганском казане – это сытное и оригинальное блюдо, которое придется по вкусу каждому, кто попробует хотя бы немного! Благодаря совместному тушению, все компоненты максимально пропитываются и насыщаются соками и ароматами друг друга.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Картошка – 7 шт.

Свинина – 500 гр.

Перец сладкий – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Морковка – 2 шт.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 400 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и промываем овощи, картошку режем на произвольные крупные ломтики.

Шаг 2. Мелко измельчаем репчатый лук.

Шаг 3. Мякоть болгарского перца режем на продолговатые полоски.

Шаг 4. Мясную составляющую нарезаем ломтиками, чуть крупнее картофеля.

Шаг 5. В казане разогреваем подсолнечное масло и в течение 10 минут обжариваем свинину и лук с натертой на терке морковью.

Шаг 6. Затем вводим в состав картофель, сладкий перец и 400 миллилитров воды – тушим на медленном огне 40 минут, прикрыв крышкой.

Шаг 7. Горячее кушанье солим и перчим, вместе с бульоном распределяем по порционным пиалам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Мясо с картошкой и грибами в казане

Мясо с картошкой и грибами в казане – это безумно сочное и сытное блюдо, которое станет для вас вкусным обедом или ужином, которое оценят все члены семьи. Для дополнительной сочности и нежности вкуса, нам потребуется немного сливок и пару щепоток молотого имбиря.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр.

Картошка – 1 кг.

Перец сладкий – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Сливки жирные – 5 ст.л.

Грибы – 400 гр.

Масло оливковое – для жарки.

Лист лавра – по вкусу.

Кориандр молотый – по вкусу.

Имбирь молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В казане разогреваем оливковое масло и забрасываем крупные куски мяса, полукольца лука и приправы – перемешиваем и готовим на умеренном пламени.

Шаг 2. В момент, когда свинина изменила цвет, добавляем кубики болгарского перца и засекаем 10 минут.

Шаг 3. Используемые грибы крупно нарезаем. Если у вас лесные грибы, то их следует предварительно отварить.

Шаг 4. Ароматные грибочки отправляем в основной состав, мешаем и томим еще около 20 минут.

Шаг 5. По истечении времени, в казан забрасываем крупные кусочки картофеля. Дополняем сливками, солью и специями – тушим до мягкости картошки под крышкой.

Шаг 6. Ароматное блюдо раскладываем по тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Овощное рагу с мясом и картошкой в казане

Овощное рагу с мясом и картошкой в казане – это комплексное кушанье, которое избавит кулинара от отдельной готовки основного блюда и гарнира, а также гор грязной посуды. За счет длительного и медленного томления, ингредиенты получаются максимально сочными и нежными.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Картофель – 700 гр.

Свинина – 500 гр.

Морковка – 1-2 шт.

Свекла – 1 шт.

Кабачок – 400 гр.

Помидоры – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 4-5 зуб.

Лист лавра – 2 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Вода – 150 мл.

Масло растительное – 50 мл.

Приправа для мяса – 1 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо ополаскиваем и обсушиваем любым удобным способом, нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 2. Складываем свинину в чашу и посыпаем специями, перемешиваем.

Шаг 3. Очищаем и крупно режем свеклу и морковку.

Шаг 4. Картофель нарезаем дольками.

Шаг 5. В казан наливаем растительное масло и разогреваем, в течение 15 минут подрумяниваем свинину.

Шаг 6. Уменьшаем нагрев, забрасываем морковку со свеклой и, перемешав, обжариваем еще 10 минут.

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Шаг 7. Затем в казан отправляем картошку, половину очищенных зубцов чеснока, молотый перец – мешаем и жарим еще 10 минут.

Шаг 8. Далее добавляем луковые полукольца – засекаем 3-5 минут.

Шаг 9. Следом закидываем кубики кабачка.

Шаг 10. Дополняем кушанье кубиками помидора, солью, черным перцем, лаврушкой и томатной пастой, разведенной в 150 миллилитров воды.

Шаг 11. Тушим компоненты под крышкой 10-15 минут. По истечении времени, сдабриваем оставшимся чесноком и зеленью – настаиваем еще 15 минут и переходим к сервировке.

Шаг 12. Приятного аппетита!

Картошка с капустой и мясом в казане

Картошка с капустой и мясом в казане – это очень просто, быстро и нереально вкусно! Для этого рецепта вы можете использовать рубленое мясо либо фарш – это никак не повлияет на вкус готового кушанья. Обязательно попробуйте и вы не пожалеете!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Морковка – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Фарш мясной – 250 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Капуста белокочанная – 250 гр.

Картошка – 5 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Вода – 1 ст.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Раскаляем растительное масло в казане и около 5 минут пассеруем мелко нарезанный лук и колечки морковки.

Шаг 2. Забрасываем тонко нашинкованную капусту, перемешиваем и засекаем еще 5 минут.

Шаг 3. Затем в огнеупорную посуду добавляем размороженный фарш.

Шаг 4. Дополняем состав крупными ломтиками очищенной картошки.

Шаг 5. Сдабриваем томатной пастой, солью и черным перцем, заливаем водой.

Шаг 6. Томим кушанье под крышкой на медленном нагреве около 40 минут и затем посыпаем измельченной зеленью.

Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие!

Мясо с картошкой в казане по-узбекски

Мясо с картошкой в казане по-узбекски – это оригинальное кушанье, которое моментально разлетится с тарелок! Главной изюминкой блюда является разнообразие мясных компонентов: птица, баранина и говядина. Разбавим их насыщенный вкус сочными овощами.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Баранина – 300 гр.

Курица – 300 гр.

Говядина – 300 гр.

Картошка – 10-12 шт.

Лук – 2 шт.

Морковка – 1-2 шт.

Помидоры – 3-4 шт.

Зира – по вкусу.

Барбарис – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В казане раскаляем растительное масло и обжариваем говядину с бараниной до румяности, а затем забрасываем и птицу – перемешиваем и продолжаем жарку.

Шаг 2. К золотистым компонентам всыпаем луковые полукольца и доводим их до прозрачности, затем всыпаем морковь и солим.

Шаг 3. С томатов снимаем кожицу и произвольно нарезаем мякоть – забрасываем в казан вместе со специями и тушим на медленном огне.

Шаг 4. Если сок от томатов не полностью покрыл компоненты, то подливаем немного воды и при необходимости досаливаем. Томим под крышкой до готовности всех составляющих.

Шаг 5. Далее в бульон закидываем картошку, разрезанную пополам, и продолжаем готовку до мягкости овоща.

Шаг 6. При подаче по желанию присыпаем кушанье свежей зеленью. Приятного аппетита!

Жареная картошка с мясом в казане

Жареная картошка с мясом в казане – это блюдо, которое прекрасно подходит для готовки в домашних и полевых условиях. Выбранное мясо нам потребуется измельчить и сформировать небольшие шарики, а после обжарить их вместе с клубнями молодого картофеля на разогретом масле.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Мякоть говяжья – 1 кг.

Лук – 1-2 шт.

Картофель – 1,5 кг.

Кинза – ½ пучка.

Масло подсолнечное – 250 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем все необходимое.

Шаг 2. Картофель очищаем и промываем под струей воды.

Шаг 3. Луковицу и говядину прокручиваем через решетку мясорубки.

Шаг 4. Фарш солим и перчим – хорошенько вымешиваем и слегка отбиваем.

Шаг 5. Крупные клубни картофеля разрезаем на половинки, мелкие клубни оставляем целыми.

Шаг 6. 250 миллилитров растительного масла наливаем в казан и раскаляем, обжариваем картошку.

Шаг 7. Параллельно влажными руками формуем шарики из фарша, размером не больше, чем грецкий орех.

Шаг 8. Готовую картошку шумовкой перекладываем в тарелку и на том же масле подрумяниваем мясные полуфабрикаты.

Шаг 9. Далее, на дно казана помещаем овощи, а шарики – сверху, вливаем немного воды, солим и тушим под крышкой около 10 минут.

Шаг 10. Выкладываем кушанье на сервировочное блюдо и щедро посыпаем рубленой кинзой – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Картошка с мясом и баклажанами в казане

Картошка с мясом и баклажанами в казане – это сытное и аппетитное кушанье, которое поможет вам вкусно и быстро накормить большую семью. Для сохранения золотистой корочки всех компонентов, их рекомендуется предварительно обжарить и только затем переходить к томлению.

Время готовки – 80 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2-3 шт.

Морковка – 3 шт.

Лук – 3-4 шт.

Картошка – 500 гр.

Перец болгарский – 2-3 шт.

Мясо – 650-700 гр.

Масло растительное – для жарки.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем все необходимое на рабочий стол.

Шаг 2. Картошку чистим, промываем и разрезаем на несколько частей – жарим на разогретом масле до румяности и перекладываем в тарелку.

Шаг 3. Аналогично картофелю, обжариваем крупные ломтики морковки.

Шаг 4. Добавляем перья репчатого лука.

Шаг 5. Помешивая, готовим пассеровку около 3-4 минут.

Шаг 6. Зажарку убираем из огнеупорной посуды. В казан подливаем растительное масло и забрасываем соломку сладкого перца и ломтики баклажанов.

Шаг 7. Казан снова освобождаем и жарим нарезанное мясо практически до готовности.

Шаг 8. К мясу возвращаем все подрумяненные овощи, сдабриваем солью, зеленью и приправами – томим до мягкости всех составляющих.

Шаг 9. Овощное ассорти с мясом подаем к столу в горячем виде и незамедлительно трапезничаем. Приятного аппетита!

Нарханги с мясом и картошкой

Нарханги с мясом и картошкой – это классика узбекской кухни, с которой знакомы далеко немногие. Особый насыщенный вкус и аромат кушанью придают такие специи, как кориандр, зира и кинза. А благодаря длительному томлению, овощи полностью пропитываются бараньим бульоном.

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мякоть баранья – 300 гр.

Картошка – 3 шт.

Перец сладкий – 2 шт.

Лук – 3 шт.

Морковка – 2 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Кинза – 1 пучок.

Укроп – 1 пучок.

Масло растительное – 50 мл.

Семена кориандра – 1 ч.л.

Зира – 1 ч.л.

Помидоры – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи ступки и пестика перемалываем зиру и кориандр.

Шаг 2. Баранину ополаскиваем и обсушиваем, режем на небольшие кусочки и присыпаем частью приправ, перемешиваем и на 2 часа отправляем в холодильную камеру.

Шаг 3. Не теряя времени, измельчаем морковку так, как показано на фото.

Шаг 4. Томаты бланшируем и очищаем от кожицы, мелко нарезаем мякоть.

Шаг 5. Измельчаем зубцы чеснока, лук нарезаем четверть кольцами, а перец – брусками.

Шаг 6. Картошку режем соломкой.

Шаг 7. Измельчаем промытую и обсушенную зелень.

Шаг 8. Раскаляем растительное масло в казане и выкладываем пропитанное специями мясо, жарим до изменения цвета.

Шаг 9. Убавляем пламя и укладываем слой лука, посыпаем молотыми приправами.

Шаг 10. Далее выкладываем слои помидоров, морковки и зелень – сверху присыпаем чесноком.

Шаг 11. Добавляем болгарский перец.

Шаг 12. Распределяем картофельную соломку.

Шаг 13. Плотно закрываем крышкой и тушим на минимальном пламени в течение 120 минут.

Шаг 14. Готовое кушанье перчим и перемешиваем – подаем. Приятного аппетита!