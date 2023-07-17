Картошка с мясом в казане

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Картошка с мясом в казане – это невероятно вкусное блюдо, которое сочетает в себе сочный и ароматный гарнир, а также нежное и расходящееся по волокнам мясо. Для разнообразия вкуса вы также можете добавить нашинкованную капусту или грибы, эти компоненты прекрасно оттеняют основные ингредиенты. Такое кушанье разнообразит вашу вылазку на природу или же субботний вечер на даче, а также поможет накормить большую семью, потратив на готовку минимальное количество времени и усилий. Обязательно попробуйте!

Тушеная картошка с мясом в казане на плите

Тушеная картошка с мясом в казане на плите – это питательное и аппетитное кушанье, которое запросто разнообразит вам привычный рацион. В качестве мясной составляющей, вы можете использовать баранину, свинину либо говядину. Овощи прекрасно гармонируют между собой и пропитываются соками.

Картошка с мясом в казане

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мясо 500 гр.
  • Картофель 400 гр.
  • Лук репчатый 3 шт.
  • Помидоры 3 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Перец болгарский 2 шт.
  • Лук зелёный 1 пучок
  • Томатная паста 2 ст.л.
  • Вода 1.2 л.
  • Соль  по вкусу
  • Приправы  по вкусу

Шаги 60 мин.

  1. Картошка с мясом в казане

    Картошка с мясом в казане готовится быстро и просто. Обрезаем мясо с костей и режем на небольшие сегменты.

  2. Картошка с мясом в казане

    Хорошенько разогреваем казан и выкладываем мясную составляющую жирком вниз, топим смалец.

  3. Картошка с мясом в казане

    Сверху забрасываем постные кусочки. В случае, если жира нет, вливаем растительное масло.

  4. Картошка с мясом в казане

    Жарим до образования аппетитной корочки.

  5. Картошка с мясом в казане

    Заливаем компонент водой и доводим до кипения, убавляем нагрев и тушим практически до готовности.

  6. Картошка с мясом в казане

    Не теряя времени, режем морковь соломкой, а лук четверть кольцами.

  7. Картошка с мясом в казане

    Мякоть болгарского перца нарезаем брусками.

  8. Картошка с мясом в казане

    Измельчаем спелые томаты.

  9. Картошка с мясом в казане

    К отваренному до полуготовности мясу, забрасываем лук с морковкой.

  10. Картошка с мясом в казане

    Добавляем помидоры и перец.

  11. Картошка с мясом в казане

    Сдабриваем томатной пастой и доводим до кипения на умеренном огне.

  12. Картошка с мясом в казане

    В кипящий бульон отправляем очищенную и произвольно нарезанную картошку.

  13. Картошка с мясом в казане

    Снова убавляем нагрев и закрываем крышкой, томим на протяжении 20 минут.

  14. Картошка с мясом в казане

    Затем посыпаем кушанье солью, приправами и рубленым зеленым луком.

  15. Картошка с мясом в казане

    Через 2-3 минуты снимаем казан с плиты и раскладываем кушанье по порционным пиалам. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в казане на костре

Картошка с мясом в казане на костре – это поистине мужское кушанье, которое оценят по достоинству все представители сильного пола. Несмотря на жирность, блюдо покоряет с первой пробы, так как все компоненты готовятся не на растительном масле, а на растопленном свином жире.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Сало свиное – 1 кг.
  • Колбаски свиные – 1 кг.
  • Картофель – 1 кг.
  • Луковицы – 2 шт.
  • Соль – 3 ч.л.
  • Чеснок гранулированный – 1 ст.л.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крупно нарезанное сало забрасываем в горячий казан и обжариваем около 15 минут, до состояния шкварок.

Картошка с мясом в казане

Шаг 2. Параллельно чистим и промываем некрупный картофель, каждый клубень промакиваем бумажными полотенцами.

Картошка с мясом в казане

Шаг 3. При помощи шумовки перекладываем ароматные шкварки из огнеупорной посуды в тарелку.

Картошка с мясом в казане

Шаг 4. На растопленном жиру обжариваем 15 минут картофель, затем так же выкладываем в другую емкость.

Картошка с мясом в казане

Шаг 5. Жареное сало присыпаем солью и молотым перцем – перемешиваем.

Картошка с мясом в казане

Шаг 6. Аналогично картофелю, готовим до золотистости измельченный лук (5 минут достаточно).

Картошка с мясом в казане

Шаг 7. Картошку смешиваем с перцем, солью и гранулированным чесноком.

Картошка с мясом в казане

Шаг 8. Далее на жиру готовим колбаски в течение 15 минут. Румяную мясную составляющую достаем и разрезаем на куски около 2 сантиметров, в казане оставляем не более 100 миллилитров жира.

Картошка с мясом в казане

Шаг 9. Все румяные компоненты возвращаем в казан, перемешиваем и прогреваем еще 5 минут.

Картошка с мясом в казане

Шаг 10. Подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в казане

Картошка с мясом, приготовленные в афганском казане

Картошка с мясом, приготовленные в афганском казане – это сытное и оригинальное блюдо, которое придется по вкусу каждому, кто попробует хотя бы немного! Благодаря совместному тушению, все компоненты максимально пропитываются и насыщаются соками и ароматами друг друга.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Картошка – 7 шт.
  • Свинина – 500 гр.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Морковка – 2 шт.
  • Масло подсолнечное – 100 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 400 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и промываем овощи, картошку режем на произвольные крупные ломтики.

Картошка с мясом в казане

Шаг 2. Мелко измельчаем репчатый лук.

Картошка с мясом в казане

Шаг 3. Мякоть болгарского перца режем на продолговатые полоски.

Картошка с мясом в казане

Шаг 4. Мясную составляющую нарезаем ломтиками, чуть крупнее картофеля.

Картошка с мясом в казане

Шаг 5. В казане разогреваем подсолнечное масло и в течение 10 минут обжариваем свинину и лук с натертой на терке морковью.

Картошка с мясом в казане

Шаг 6. Затем вводим в состав картофель, сладкий перец и 400 миллилитров воды – тушим на медленном огне 40 минут, прикрыв крышкой.

Картошка с мясом в казане

Шаг 7. Горячее кушанье солим и перчим, вместе с бульоном распределяем по порционным пиалам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в казане

Мясо с картошкой и грибами в казане

Мясо с картошкой и грибами в казане – это безумно сочное и сытное блюдо, которое станет для вас вкусным обедом или ужином, которое оценят все члены семьи. Для дополнительной сочности и нежности вкуса, нам потребуется немного сливок и пару щепоток молотого имбиря.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Свинина – 500 гр.
  • Картошка – 1 кг.
  • Перец сладкий – 2 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Сливки жирные – 5 ст.л.
  • Грибы – 400 гр.
  • Масло оливковое – для жарки.
  • Лист лавра – по вкусу.
  • Кориандр молотый – по вкусу.
  • Имбирь молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В казане разогреваем оливковое масло и забрасываем крупные куски мяса, полукольца лука и приправы – перемешиваем и готовим на умеренном пламени.

Картошка с мясом в казане

Шаг 2. В момент, когда свинина изменила цвет, добавляем кубики болгарского перца и засекаем 10 минут.

Картошка с мясом в казане

Шаг 3. Используемые грибы крупно нарезаем. Если у вас лесные грибы, то их следует предварительно отварить.

Картошка с мясом в казане

Шаг 4. Ароматные грибочки отправляем в основной состав, мешаем и томим еще около 20 минут.

Картошка с мясом в казане

Шаг 5. По истечении времени, в казан забрасываем крупные кусочки картофеля. Дополняем сливками, солью и специями – тушим до мягкости картошки под крышкой.

Картошка с мясом в казане

Шаг 6. Ароматное блюдо раскладываем по тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в казане

Овощное рагу с мясом и картошкой в казане

Овощное рагу с мясом и картошкой в казане – это комплексное кушанье, которое избавит кулинара от отдельной готовки основного блюда и гарнира, а также гор грязной посуды. За счет длительного и медленного томления, ингредиенты получаются максимально сочными и нежными.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

  • Картофель – 700 гр.
  • Свинина – 500 гр.
  • Морковка – 1-2 шт.
  • Свекла – 1 шт.
  • Кабачок – 400 гр.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Чеснок – 4-5 зуб.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Вода – 150 мл.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Приправа для мяса – 1 ст.л.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо ополаскиваем и обсушиваем любым удобным способом, нарезаем небольшими кусочками.

Картошка с мясом в казане

Шаг 2. Складываем свинину в чашу и посыпаем специями, перемешиваем.

Картошка с мясом в казане

Шаг 3. Очищаем и крупно режем свеклу и морковку.

Картошка с мясом в казане

Шаг 4. Картофель нарезаем дольками.

Картошка с мясом в казане

Шаг 5. В казан наливаем растительное масло и разогреваем, в течение 15 минут подрумяниваем свинину.

Картошка с мясом в казане

Шаг 6. Уменьшаем нагрев, забрасываем морковку со свеклой и, перемешав, обжариваем еще 10 минут.

Картошка с мясом в казане

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Шаг 7. Затем в казан отправляем картошку, половину очищенных зубцов чеснока, молотый перец – мешаем и жарим еще 10 минут.

Картошка с мясом в казане

Шаг 8. Далее добавляем луковые полукольца – засекаем 3-5 минут.

Картошка с мясом в казане

Шаг 9. Следом закидываем кубики кабачка.

Картошка с мясом в казане

Шаг 10. Дополняем кушанье кубиками помидора, солью, черным перцем, лаврушкой и томатной пастой, разведенной в 150 миллилитров воды.

Картошка с мясом в казане

Шаг 11. Тушим компоненты под крышкой 10-15 минут. По истечении времени, сдабриваем оставшимся чесноком и зеленью – настаиваем еще 15 минут и переходим к сервировке.

Картошка с мясом в казане

Шаг 12. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в казане

Картошка с капустой и мясом в казане

Картошка с капустой и мясом в казане – это очень просто, быстро и нереально вкусно! Для этого рецепта вы можете использовать рубленое мясо либо фарш – это никак не повлияет на вкус готового кушанья. Обязательно попробуйте и вы не пожалеете!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Морковка – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Фарш мясной – 250 гр.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Капуста белокочанная – 250 гр.
  • Картошка – 5 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Вода – 1 ст.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Раскаляем растительное масло в казане и около 5 минут пассеруем мелко нарезанный лук и колечки морковки.

Картошка с мясом в казане

Шаг 2. Забрасываем тонко нашинкованную капусту, перемешиваем и засекаем еще 5 минут.

Картошка с мясом в казане

Шаг 3. Затем в огнеупорную посуду добавляем размороженный фарш.

Картошка с мясом в казане

Шаг 4. Дополняем состав крупными ломтиками очищенной картошки.

Картошка с мясом в казане

Шаг 5. Сдабриваем томатной пастой, солью и черным перцем, заливаем водой.

Картошка с мясом в казане

Шаг 6. Томим кушанье под крышкой на медленном нагреве около 40 минут и затем посыпаем измельченной зеленью.

Картошка с мясом в казане

Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие!

Картошка с мясом в казане

Мясо с картошкой в казане по-узбекски

Мясо с картошкой в казане по-узбекски – это оригинальное кушанье, которое моментально разлетится с тарелок! Главной изюминкой блюда является разнообразие мясных компонентов: птица, баранина и говядина. Разбавим их насыщенный вкус сочными овощами.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Баранина – 300 гр.
  • Курица – 300 гр.
  • Говядина – 300 гр.
  • Картошка – 10-12 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Морковка – 1-2 шт.
  • Помидоры – 3-4 шт.
  • Зира – по вкусу.
  • Барбарис – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В казане раскаляем растительное масло и обжариваем говядину с бараниной до румяности, а затем забрасываем и птицу – перемешиваем и продолжаем жарку.

Картошка с мясом в казане

Шаг 2. К золотистым компонентам всыпаем луковые полукольца и доводим их до прозрачности, затем всыпаем морковь и солим.

Картошка с мясом в казане

Шаг 3. С томатов снимаем кожицу и произвольно нарезаем мякоть – забрасываем в казан вместе со специями и тушим на медленном огне.

Картошка с мясом в казане

Шаг 4. Если сок от томатов не полностью покрыл компоненты, то подливаем немного воды и при необходимости досаливаем. Томим под крышкой до готовности всех составляющих.

Картошка с мясом в казане

Шаг 5. Далее в бульон закидываем картошку, разрезанную пополам, и продолжаем готовку до мягкости овоща.

Картошка с мясом в казане

Шаг 6. При подаче по желанию присыпаем кушанье свежей зеленью. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в казане

Жареная картошка с мясом в казане

Жареная картошка с мясом в казане – это блюдо, которое прекрасно подходит для готовки в домашних и полевых условиях. Выбранное мясо нам потребуется измельчить и сформировать небольшие шарики, а после обжарить их вместе с клубнями молодого картофеля на разогретом масле.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Мякоть говяжья – 1 кг.
  • Лук – 1-2 шт.
  • Картофель – 1,5 кг.
  • Кинза – ½ пучка.
  • Масло подсолнечное – 250 мл.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем все необходимое.

Картошка с мясом в казане

Шаг 2. Картофель очищаем и промываем под струей воды.

Картошка с мясом в казане

Шаг 3. Луковицу и говядину прокручиваем через решетку мясорубки.

Картошка с мясом в казане

Шаг 4. Фарш солим и перчим – хорошенько вымешиваем и слегка отбиваем.

Картошка с мясом в казане

Шаг 5. Крупные клубни картофеля разрезаем на половинки, мелкие клубни оставляем целыми.

Картошка с мясом в казане

Шаг 6. 250 миллилитров растительного масла наливаем в казан и раскаляем, обжариваем картошку.

Картошка с мясом в казане

Шаг 7. Параллельно влажными руками формуем шарики из фарша, размером не больше, чем грецкий орех.

Картошка с мясом в казане

Шаг 8. Готовую картошку шумовкой перекладываем в тарелку и на том же масле подрумяниваем мясные полуфабрикаты.

Картошка с мясом в казане

Шаг 9. Далее, на дно казана помещаем овощи, а шарики – сверху, вливаем немного воды, солим и тушим под крышкой около 10 минут.

Картошка с мясом в казане

Шаг 10. Выкладываем кушанье на сервировочное блюдо и щедро посыпаем рубленой кинзой – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в казане

Картошка с мясом и баклажанами в казане

Картошка с мясом и баклажанами в казане – это сытное и аппетитное кушанье, которое поможет вам вкусно и быстро накормить большую семью. Для сохранения золотистой корочки всех компонентов, их рекомендуется предварительно обжарить и только затем переходить к томлению.

Время готовки – 80 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2-3 шт.
  • Морковка – 3 шт.
  • Лук – 3-4 шт.
  • Картошка – 500 гр.
  • Перец болгарский – 2-3 шт.
  • Мясо – 650-700 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем все необходимое на рабочий стол.

Картошка с мясом в казане

Шаг 2. Картошку чистим, промываем и разрезаем на несколько частей – жарим на разогретом масле до румяности и перекладываем в тарелку.

Картошка с мясом в казане

Шаг 3. Аналогично картофелю, обжариваем крупные ломтики морковки.

Картошка с мясом в казане

Шаг 4. Добавляем перья репчатого лука.

Картошка с мясом в казане

Шаг 5. Помешивая, готовим пассеровку около 3-4 минут.

Картошка с мясом в казане

Шаг 6. Зажарку убираем из огнеупорной посуды. В казан подливаем растительное масло и забрасываем соломку сладкого перца и ломтики баклажанов.

Картошка с мясом в казане

Шаг 7. Казан снова освобождаем и жарим нарезанное мясо практически до готовности.

Картошка с мясом в казане

Шаг 8. К мясу возвращаем все подрумяненные овощи, сдабриваем солью, зеленью и приправами – томим до мягкости всех составляющих.

Картошка с мясом в казане

Шаг 9. Овощное ассорти с мясом подаем к столу в горячем виде и незамедлительно трапезничаем. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в казане

Нарханги с мясом и картошкой

Нарханги с мясом и картошкой – это классика узбекской кухни, с которой знакомы далеко немногие. Особый насыщенный вкус и аромат кушанью придают такие специи, как кориандр, зира и кинза. А благодаря длительному томлению, овощи полностью пропитываются бараньим бульоном.

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Мякоть баранья – 300 гр.
  • Картошка – 3 шт.
  • Перец сладкий – 2 шт.
  • Лук – 3 шт.
  • Морковка – 2 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Семена кориандра – 1 ч.л.
  • Зира – 1 ч.л.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи ступки и пестика перемалываем зиру и кориандр.

Картошка с мясом в казане

Шаг 2. Баранину ополаскиваем и обсушиваем, режем на небольшие кусочки и присыпаем частью приправ, перемешиваем и на 2 часа отправляем в холодильную камеру.

Картошка с мясом в казане

Шаг 3. Не теряя времени, измельчаем морковку так, как показано на фото.

Картошка с мясом в казане

Шаг 4. Томаты бланшируем и очищаем от кожицы, мелко нарезаем мякоть.

Картошка с мясом в казане

Шаг 5. Измельчаем зубцы чеснока, лук нарезаем четверть кольцами, а перец – брусками.

Картошка с мясом в казане

Шаг 6. Картошку режем соломкой.

Картошка с мясом в казане

Шаг 7. Измельчаем промытую и обсушенную зелень.

Картошка с мясом в казане

Шаг 8. Раскаляем растительное масло в казане и выкладываем пропитанное специями мясо, жарим до изменения цвета.

Картошка с мясом в казане

Шаг 9. Убавляем пламя и укладываем слой лука, посыпаем молотыми приправами.

Картошка с мясом в казане

Шаг 10. Далее выкладываем слои помидоров, морковки и зелень – сверху присыпаем чесноком.

Картошка с мясом в казане

Шаг 11. Добавляем болгарский перец.

Картошка с мясом в казане

Шаг 12. Распределяем картофельную соломку.

Картошка с мясом в казане

Шаг 13. Плотно закрываем крышкой и тушим на минимальном пламени в течение 120 минут.

Картошка с мясом в казане

Шаг 14. Готовое кушанье перчим и перемешиваем – подаем. Приятного аппетита!

Картошка с мясом в казане

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