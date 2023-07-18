Картошка с сыром в духовке — это гастрономический шедевр из недорогих и доступных продуктов. Картофельное угощение подходит как для ежедневного употребления, так и для особых мероприятий. Восхитительные блюда уместны для любых событий. Некоторые рецепты можно приготовить на скорую руку, а для некоторых придется немного приложить усилий.

Картошка, запеченная с сыром в духовке

Картошка, запеченная с сыром в духовке, прекрасный вариант для того, чтобы вкусно и недорого угостить большую шумную компанию. Блюдо идеально для дополнения к шашлыкам, да и вполне подходит как самостоятельное угощение. Готовится легко и из бюджетных продуктов.

Ингредиенты –+6 порц.

Картофель 6 шт. (крупных)

Сыр 100 гр.

Масло растительное для смазывания формы

Масло сливочное 50 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Чеснок 2 зуб.

Зелень 1 пучок

Шаги 40 мин.

Картошка с сыром в духовке готовится быстро и просто. Почистив картошку, варим клубни, после закипания, 20 минут в подсоленной воде. Сварив картошку, остужаем ее. Ополоснув и просушив зелень, мелко рубим. Мелко трем сыр на терке. Очистив чесночные дольки, измельчаем теркой или через пресс. Мягкое сливочное масло объединяем с измельченными компонентами. Приправляем специями. Важно не переборщить с солью. Сыр может оказаться соленым, прежде чем подсолить, пробуем на вкус начинку. На форме для выпечки, смазанной маслом, раскладываем разрезанный пополам картофель. Сверху распределяем пахучую начинку. Перемещаем противень в нагретую до 250°С духовку и даем зарумяниться в течение 10-ти минут. При наличии функции “Гриль” включаем ее. Достаем ароматную закуску и угощаем друзей. Приятного аппетита!

Картошка дольками, запеченная с сыром на противне

Картошка дольками, запеченная с сыром на противне, источает невероятные ароматы. Это отличный вариант гарнира к рыбе, птице или мясу. Готовится блюдо максимально просто, справится даже новичок. Отказаться от картофельного угощения не выйдет, даже если захотеть. Аромат и внешний вид вскружит голову.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 800 гр.

Сыр – 50 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 3 зубчика.

Цедра лимонная – 1 ч.л.

Тимьян – 5-6 веточек.

Сухой лук в порошке/гранулированный чеснок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем клубни картофеля подходящего размера и другие компоненты.

Шаг 2. Обмыв песок с картошки (для удобства используем губку или щетку), обсушиваем и делим на дольки. Сложив картофельные дольки в миску, приправляем сухим луком или заменяем гранулированным чесноком. Солим и перчим. Сдабриваем рафинированным маслом и измельченным чесноком.

Шаг 3. Хорошо размешав, выгружаем в стеклянную емкость для запекания. Размещаем в духовке при 200°С на 50 минут.

Шаг 4. Измельчаем сыр, который хорошо плавится и объединяем с лимонной цедрой и листиками тимьяна.

Шаг 5. За 5 минут до окончания основного процесса достаем картошку и посыпаем душистой смесью. Цедра и душистый тимьян придадут особенную оригинальность блюду. Размешав бережными движениями, отправляем картошку доготавливаться.

Шаг 6. Сервируем картофельные дольки. При желании дополняем другими закусками. Приятного аппетита!

Картошка с сыром в фольге в духовке

Картошка с сыром в фольге в духовке выглядит оригинально. Такую подачу оценят все любители необычного. Такая картошка особенно нравится деткам. Простые продукты как по волшебству превращаются в кулинарный шедевр. Картошку подают отдельно или дополняя основное мясное или рыбное блюдо.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель – 600 гр.

Сыр – 150 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Масло сливочное – 40 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив продукты, как можно лучше моем зелень и картошку. Клубни картофеля должны быть одной величины, чтобы запекание происходило равномерно.

Шаг 2. Просушив картошку, отрываем куски фольги. На фольгу кладем картошину. Приправляем солью и перцем. Сдабриваем рафинированным растительным маслом.

Шаг 3. Запечатываем клубни в фольгу. Уложив на противень, помещаем в горячую духовку при 200°С на 40 минут. Временные затраты зависят от величины клубней, их сорта и вашей техники.

Шаг 4. Тем временем очищенный лук измельчаем и подрумяниваем на прогретой с растительным маслом сковороде до золотого оттенка.

Шаг 5. Протыкаем картошку вилочкой. Готовые клубни вытаскиваем и осторожно разворачиваем. По центру делаем надрез, но не до конца. Вилкой разминаем картошку и сдабриваем сливочным маслом и измельченным чесноком. Повторяем процедуру с каждым клубнем.

Шаг 6. Тертым сыром посыпаем сверху и перемещаем снова запекаться.

Шаг 7. Спустя 7 минут сыр расплавится, аккуратно достаем блюдо. Сверху присыпаем хрустящим луком.

Шаг 8. Сервируем ошеломительное угощение и декорируем по вкусу. Такая скромная, но интересная подача приятно удивит ваших гостей. Приятного аппетита!

Картошка с беконом и сыром в духовке

Картошка с беконом и сыром в духовке – угощение, в результате которого вы получите гастрономический экстаз. Приготовление шедевра займет не более часа. Доступные продукты не станут для вас проблемой. Если ингредиентов нет на кухне, то непременно найдутся в ближайшем супермаркете.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Сыр – 30 гр.

Бекон – 200 гр.

Чеснок гранулированный – 10 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Приправа для картошки – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты для оригинального блюда.

Шаг 2. Почистив картошку и вскипятив воду, погружаем в нее клубни. Посолив, варим четверть часа. Достаем картошку и немного остужаем. Важно не переварить клубни, так как мы их будем еще запекать.

Шаг 3. Сваренный картофель делим вдоль.

Шаг 4. Сыр измельчаем удобным способом – теркой или слайсером. Он должен быть легкоплавким. Моцарелла идеально подходит к шикарному блюду. Она не такая соленая.

Шаг 5. На половинку картошки кладем сыр и сдабриваем приправами. Посыпаем гранулированным чесноком. Свежий использовать не советую, так как он может подгореть. Солить не нужно, так как бекон сам по себе достаточно соленый.

Шаг 6. Сверху закрываем другой половинкой.

Шаг 7. Оборачиваем клубни беконом. Если использовать подкопченный, вкус станет более насыщенным и богатым.

Шаг 8. Перекладываем картошку в керамическую форму и запекаем при 170°С 25 минут. Может понадобиться и меньше времени. Главное – вовремя отключить, картофель и так практически готов, а бекон должен зарумяниться, но не подгореть.

Шаг 9. Презентуем угощение и радуем близких. Приятного аппетита!

Картошка с ветчиной и сыром в духовке

Картошка с ветчиной и сыром в духовке привлекает непередаваемыми ароматами и возбуждает аппетит. Такое блюдо достойно быть на праздничном столе. Выглядит картошка идеально и готовится без препятствий и сложностей. Бюджетные продукты порадуют вас своим перевоплощением.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Картофель – 400 гр.

Сыр – 80 гр.

Ветчина – 100 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для ароматного блюда. Очищаем картофель и головку лука.

Шаг 2. Порезав лук полукольцами или четвертинками, переходим к следующему ингредиенту.

Шаг 3. Освободив ветчину от оболочки, режем приемлемым для себя размером. Вид продукта, как и его количество, определяем самостоятельно. Подкопченная ветчина придает особый вкус блюду. Для эстетики соблюдаем размерность всех компонентов.

Шаг 4. Почищенную картошку нарезаем не слишком толстыми брусками. Смазав растительным маслом керамическую емкость, выгружаем картошку и присыпаем специями. Чтобы не переборщить с ароматами, достаточно соли и свежемолотого перца.

Шаг 5. Пассеруем лук на горячей сковороде и добавляем ветчину. Подрумянив компоненты, перекладываем к картошке. Запечатав фольгой, убираем запекаться при 180°С на полчаса. Если в комплекте к форме есть крышка, используем ее.

Шаг 6. Натираем на терке сыр. Он должен быть легкоплавким. Количество при желании допускается увеличить. Достав форму прихватками, убираем фольгу или крышку, посыпаем блюдо сырной стружкой и подпекаем до образования золотистой корочки.

Шаг 7. Достав угощение, подаем ароматную картошку. Приятного аппетита!

Картошка с фаршем в духовке под сыром

Картошка с фаршем в духовке под сыром похожа на сытную и аппетитную запеканку. Если вы любите картошку по-французски, это блюдо непременно придется вам по вкусу. Такая альтернатива ничуть не хуже традиционного угощения. Блюдо готовится несложно, а результат ошеломительный.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Сыр – 50 гр.

Майонез – 2-3 ст.л.

Фарш говяжий – 500 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Приправа для мяса – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив продукты, очищаем овощи и обдаем под краном. Для картошки удобнее применить экономку – быстро и минимум отходов.

Шаг 2. Порубив или натерев на мелкой терке лук, объединяем его с охлажденным мясным полуфабрикатом и специями. Можно заменить куриным фаршем или фаршем из индейки.

Шаг 3. Объединяем массу до однородной консистенции, слегка отбивая. Если есть время, даем настояться. Можно сделать заготовку с вечера и оставить промариноваться в холодильнике.

Шаг 4. Воспользовавшись специальной теркой, измельчаем картошку тонкими слайсами.

Шаг 5. Соединив сметану с майонезом, выкладываем в соус пластинки картофеля. Или используем только один из продуктов. Приправив, смешиваем компоненты.

Шаг 6. В жаропрочную емкость укладываем картофельные ломтики.

Шаг 7. Промазываем душистым мясным слоем, равномерно распределяя по всем уголкам.

Шаг 8. Укрываем картофельным слоем. Немного подсаливаем и приправляем перцем. Размещаем в прогретой до 180°С духовке. Запекаем полчаса. Проколов картошку вилкой, определяем готовность. Временные затраты зависят от сорта и толщины нарезки.

Шаг 9. Через время осторожно вынимаем блюдо и обильно посыпаем натертым сыром. Количество продукта увеличиваем по усмотрению. Если техника современная и имеется режим “Гриль” или “Конвекция”, устанавливаем и доготавливаем треть часа. Если функция отсутствует, подрумяниваем в обычном режиме. Запеканку подаем с овощами. Приятного аппетита!

Картошка под сыром в духовке с майонезом

Картошка под сыром в духовке с майонезом – безумно аппетитный гарнир к любому основному блюду и шикарное самостоятельное угощение. Благодаря сыру образуется хрустящая аппетитная корочка, которая превращает блюдо из обыденного в праздничное. От такого угощения стопроцентно не откажутся даже самые привередливые.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 400 гр.

Сыр – 100 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Масло растительное – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 1 зубчик.

Лук репчатый – 1 шт.

Приправа для овощей – 0,5 ч.л.

Зелень – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Вымытые картофельные клубни очищаем экономкой и обдаем под краном.

Шаг 2. Вооружившись рифленым ножом, нарезаем картошку брусками. Очистив головку лука и нарезав полукольцами или другим способом, перемешиваем продукты.

Шаг 3. Нарезку выгружаем в чашу.

Шаг 4. Сдабриваем компоненты измельченным сыром. Можно взять несколько видов. Важное условие – сыр должен легко плавиться и не становиться жестким после остывания.

Шаг 5. Поливаем майонезом и приправляем специями. У меня для овощей. Вы можете взять по своему вкусу. К примеру, прованские травы.

Шаг 6. Давим чеснок прессом или мелко натираем и отправляем к остальным продуктам. Количество регулируем по усмотрению. При желании заменяем сухой специей.

Шаг 7. Промыв зелень, рубим не слишком мелко и высыпаем в чашу. Укроп и петрушка будут уместны.

Шаг 8. Хорошенько объединив продукты, перекладываем составляющие блюда в емкость, промазанную растительным маслом. Прикрыв фольгой, перемещаем запекаться в прогретую до 180°С духовку на полчаса.

Шаг 9. Спустя полчаса аккуратно достаем блюдо, осторожно убираем фольгу. Отправляем обратно на 15 минут до образования аппетитного оттенка.

Шаг 10. Разложив по порциям и дополнив разносолами, присаживаемся трапезничать. Приятного аппетита!

Картошка в духовке с сыром и помидорами

Картошка в духовке с сыром и помидорами чем-то напоминает картофельную запеканку. Шикарное угощение украсит любой праздник или важное событие. На весь процесс уйдет менее часа. Даже кулинар-любитель не ощутит сложностей. Все максимально просто и недорого.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Сыр – 200 гр.

Сметана – 300 гр.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 1-2 зубчика.

Помидоры – 4 шт.

Прованские травы – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу нужно включить духовку на 200°С. Очистив чеснок, натираем им огнеупорную форму, а сверху промазываем мягким сливочным маслом. Почищенную картошку рубим пластинками не более 5-ти миллиметров толщиной. Укладываем в уже промазанную керамическую емкость. Сформировав слой, перчим и солим. Пропитываем сметаной.

Шаг 2. Распределив сметану, укладываем следующий картофельный слой и повторяем процедуру. Вместо сметаны используем майонез или другой соус наподобие чесночного или сырного.

Шаг 3. Ополоснув томаты, режем тонкими пятачками и укладываем на сметанный слой. Посолив, присыпаем душистыми травами. Это наиболее выгодное сочетание. Не стоит класть другие пряности, чтобы не забить вкус.

Шаг 4. Крупно натертым на терке сыром присыпаем содержимое формы. Упаковав емкость в фольгу, готовим в разогретом духовом шкафу 20 минут. Спустя время достаем блюдо и, сняв фольгу, возвращаем доготавливаться на 25 минут.

Шаг 5. Дегустируем угощение, порезав на порции. Приятного аппетита!

Картошка, запеченная с чесноком и сыром

Картошка, запеченная с чесноком и сыром, источает незабываемые ароматы. При виде этого блюда текут слюнки. Никакого мяса не нужно, все и так достаточно сытно и аппетитно. Самое приятное, что не нужно стоять у плиты, а можно приготовить что-нибудь еще или заняться домашними делами.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Сыр – 150 гр.

Майонез/сметана – 3-5 ст.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 2-3 зубчика.

Укроп – 5 веточек.

Петрушка – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку хорошо промываем и обсушиваем, затем каждую заворачиваем в фольгу и отправляем запекаться при 200°С на полчаса. Картофель должен быть одного размера, чтобы пропечься в одно время. Сливочное масло достаем заранее, чтобы дать ему размягчиться.

Шаг 2. К мелко натертому сыру кладем мягкое сливочное масло и посыпаем солью и перцем.

Шаг 3. Промытую зелень измельчаем. Очищенный чеснок мелко трем или используем гранулированную специю. Добавляем к сырной массе ароматные компоненты и майонез. Майонез при необходимости заменяем сметаной.

Шаг 4. Тщательно вымешиваем смесь.

Шаг 5. Немного остудив запеченную картошку, освобождаем от фольги и кожицы. Разрезав клубни вдоль, укладываем в стеклянную форму. Немного подсаливаем.

Шаг 6. На картошку укладываем душистую сырную начинку и размазываем по всей поверхности. Запекаем в горячей духовке треть часа при 180°С.

Шаг 7. Спустя время осторожно вынимаем противень. Для безопасности надеваем прихватки. Противень размещаем на деревянной досточке.

Шаг 8. Сервируем, выложив на блюдо, декорируем листочками петрушки.

Шаг 9. Презентуем гостям безупречное угощение. Приятного аппетита!

Картошка с сыром и грибами в духовке

Картошка с сыром и грибами в духовке покорит своим ароматом и вкусом абсолютно всех. Приготовить блюдо смогут все. Картошка с грибами самое идеальное сочетание, которое только можно придумать. Золотистая корочка придает запеканке неповторимый вкус. Простая и вкусная еда станет незаменимой на праздниках.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Картошка – 800 гр.

Шампиньоны – 400 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Майонез – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно вымыв картофель и почистив от кожицы, нарезаем ломтиками. Соблюдаем толщину нарезки, чтобы клубни пропеклись одновременно.

Шаг 2. Очистив луковицы и порубив полукольцами, присыпаем картошку.

Шаг 3. Грибы промываем и обсушиваем, тонко нарезав, укладываем к овощам. Сдобрив рафинированным растительным маслом и специями, размешиваем. Вместо шампиньонов допустимо использовать лесные грибочки.

Шаг 4. В огнеупорную форму выкладываем составляющие запеканки. Пропитываем майонезом и посыпаем сырной стружкой. Сыр не должен быть соленым. В идеале подойдет моцарелла. Прикрыв или запечатав фольгой, ставим блюдо готовиться на полчаса при 200°С.

Шаг 5. Через полчаса убираем крышку или фольгу и подрумяниваем до золотистой корочки. Вооружившись прихватками, аккуратно достаем угощение и размещаем на подставке или деревянной досточке. Немного остудив и разложив на порции, подаем угощение. Приятного аппетита!