Картошка с сыром в духовке

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Картошка с сыром в духовке — это гастрономический шедевр из недорогих и доступных продуктов. Картофельное угощение подходит как для ежедневного употребления, так и для особых мероприятий. Восхитительные блюда уместны для любых событий. Некоторые рецепты можно приготовить на скорую руку, а для некоторых придется немного приложить усилий.

Картошка, запеченная с сыром в духовке

Картошка, запеченная с сыром в духовке, прекрасный вариант для того, чтобы вкусно и недорого угостить большую шумную компанию. Блюдо идеально для дополнения к шашлыкам, да и вполне подходит как самостоятельное угощение. Готовится легко и из бюджетных продуктов.

Картошка с сыром в духовке

Ингредиенты –+6 порц.

  • Картофель 6 шт. (крупных)
  • Сыр 100 гр.
  • Масло растительное  для смазывания формы
  • Масло сливочное 50 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Чеснок 2 зуб.
  • Зелень 1 пучок

Шаги 40 мин.

  1. Картошка с сыром в духовке

    Картошка с сыром в духовке готовится быстро и просто. Почистив картошку, варим клубни, после закипания, 20 минут в подсоленной воде. Сварив картошку, остужаем ее.

  2. Картошка с сыром в духовке

    Ополоснув и просушив зелень, мелко рубим.

  3. Картошка с сыром в духовке

    Мелко трем сыр на терке.

  4. Картошка с сыром в духовке

    Очистив чесночные дольки, измельчаем теркой или через пресс.

  5. Картошка с сыром в духовке

    Мягкое сливочное масло объединяем с измельченными компонентами. Приправляем специями. Важно не переборщить с солью. Сыр может оказаться соленым, прежде чем подсолить, пробуем на вкус начинку.

  6. Картошка с сыром в духовке

    На форме для выпечки, смазанной маслом, раскладываем разрезанный пополам картофель. Сверху распределяем пахучую начинку.

  7. Картошка с сыром в духовке

    Перемещаем противень в нагретую до 250°С духовку и даем зарумяниться в течение 10-ти минут. При наличии функции “Гриль” включаем ее.

  8. Картошка с сыром в духовке

    Достаем ароматную закуску и угощаем друзей. Приятного аппетита!

Картошка дольками, запеченная с сыром на противне

Картошка дольками, запеченная с сыром на противне, источает невероятные ароматы. Это отличный вариант гарнира к рыбе, птице или мясу. Готовится блюдо максимально просто, справится даже новичок. Отказаться от картофельного угощения не выйдет, даже если захотеть. Аромат и внешний вид вскружит голову.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 800 гр.
  • Сыр – 50 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Цедра лимонная – 1 ч.л.
  • Тимьян – 5-6 веточек.
  • Сухой лук в порошке/гранулированный чеснок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем клубни картофеля подходящего размера и другие компоненты.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 2. Обмыв песок с картошки (для удобства используем губку или щетку), обсушиваем и делим на дольки. Сложив картофельные дольки в миску, приправляем сухим луком или заменяем гранулированным чесноком. Солим и перчим. Сдабриваем рафинированным маслом и измельченным чесноком.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 3. Хорошо размешав, выгружаем в стеклянную емкость для запекания. Размещаем в духовке при 200°С на 50 минут.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 4. Измельчаем сыр, который хорошо плавится и объединяем с лимонной цедрой и листиками тимьяна.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 5. За 5 минут до окончания основного процесса достаем картошку и посыпаем душистой смесью. Цедра и душистый тимьян придадут особенную оригинальность блюду. Размешав бережными движениями, отправляем картошку доготавливаться.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 6. Сервируем картофельные дольки. При желании дополняем другими закусками. Приятного аппетита!

Картошка с сыром в духовке

Картошка с сыром в фольге в духовке

Картошка с сыром в фольге в духовке выглядит оригинально. Такую подачу оценят все любители необычного. Такая картошка особенно нравится деткам. Простые продукты как по волшебству превращаются в кулинарный шедевр. Картошку подают отдельно или дополняя основное мясное или рыбное блюдо.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Картофель – 600 гр.
  • Сыр – 150 гр.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 40 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив продукты, как можно лучше моем зелень и картошку. Клубни картофеля должны быть одной величины, чтобы запекание происходило равномерно.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 2. Просушив картошку, отрываем куски фольги. На фольгу кладем картошину. Приправляем солью и перцем. Сдабриваем рафинированным растительным маслом.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 3. Запечатываем клубни в фольгу. Уложив на противень, помещаем в горячую духовку при 200°С на 40 минут. Временные затраты зависят от величины клубней, их сорта и вашей техники.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 4. Тем временем очищенный лук измельчаем и подрумяниваем на прогретой с растительным маслом сковороде до золотого оттенка.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 5. Протыкаем картошку вилочкой. Готовые клубни вытаскиваем и осторожно разворачиваем. По центру делаем надрез, но не до конца. Вилкой разминаем картошку и сдабриваем сливочным маслом и измельченным чесноком. Повторяем процедуру с каждым клубнем.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 6. Тертым сыром посыпаем сверху и перемещаем снова запекаться.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 7. Спустя 7 минут сыр расплавится, аккуратно достаем блюдо. Сверху присыпаем хрустящим луком.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 8. Сервируем ошеломительное угощение и декорируем по вкусу. Такая скромная, но интересная подача приятно удивит ваших гостей. Приятного аппетита!

Картошка с сыром в духовке

Картошка с беконом и сыром в духовке

Картошка с беконом и сыром в духовке – угощение, в результате которого вы получите гастрономический экстаз. Приготовление шедевра займет не более часа. Доступные продукты не станут для вас проблемой. Если ингредиентов нет на кухне, то непременно найдутся в ближайшем супермаркете.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг.
  • Сыр – 30 гр.
  • Бекон – 200 гр.
  • Чеснок гранулированный – 10 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Приправа для картошки – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты для оригинального блюда.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 2. Почистив картошку и вскипятив воду, погружаем в нее клубни. Посолив, варим четверть часа. Достаем картошку и немного остужаем. Важно не переварить клубни, так как мы их будем еще запекать.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 3. Сваренный картофель делим вдоль.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 4. Сыр измельчаем удобным способом – теркой или слайсером. Он должен быть легкоплавким. Моцарелла идеально подходит к шикарному блюду. Она не такая соленая.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 5. На половинку картошки кладем сыр и сдабриваем приправами. Посыпаем гранулированным чесноком. Свежий использовать не советую, так как он может подгореть. Солить не нужно, так как бекон сам по себе достаточно соленый.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 6. Сверху закрываем другой половинкой.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 7. Оборачиваем клубни беконом. Если использовать подкопченный, вкус станет более насыщенным и богатым.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 8. Перекладываем картошку в керамическую форму и запекаем при 170°С 25 минут. Может понадобиться и меньше времени. Главное – вовремя отключить, картофель и так практически готов, а бекон должен зарумяниться, но не подгореть.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 9. Презентуем угощение и радуем близких. Приятного аппетита!

Картошка с сыром в духовке

Картошка с ветчиной и сыром в духовке

Картошка с ветчиной и сыром в духовке привлекает непередаваемыми ароматами и возбуждает аппетит. Такое блюдо достойно быть на праздничном столе. Выглядит картошка идеально и готовится без препятствий и сложностей. Бюджетные продукты порадуют вас своим перевоплощением.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Картофель – 400 гр.
  • Сыр – 80 гр.
  • Ветчина – 100 гр.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для ароматного блюда. Очищаем картофель и головку лука.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 2. Порезав лук полукольцами или четвертинками, переходим к следующему ингредиенту.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 3. Освободив ветчину от оболочки, режем приемлемым для себя размером. Вид продукта, как и его количество, определяем самостоятельно. Подкопченная ветчина придает особый вкус блюду. Для эстетики соблюдаем размерность всех компонентов.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 4. Почищенную картошку нарезаем не слишком толстыми брусками. Смазав растительным маслом керамическую емкость, выгружаем картошку и присыпаем специями. Чтобы не переборщить с ароматами, достаточно соли и свежемолотого перца.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 5. Пассеруем лук на горячей сковороде и добавляем ветчину. Подрумянив компоненты, перекладываем к картошке. Запечатав фольгой, убираем запекаться при 180°С на полчаса. Если в комплекте к форме есть крышка, используем ее.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 6. Натираем на терке сыр. Он должен быть легкоплавким. Количество при желании допускается увеличить. Достав форму прихватками, убираем фольгу или крышку, посыпаем блюдо сырной стружкой и подпекаем до образования золотистой корочки.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 7. Достав угощение, подаем ароматную картошку. Приятного аппетита!

Картошка с сыром в духовке

Картошка с фаршем в духовке под сыром

Картошка с фаршем в духовке под сыром похожа на сытную и аппетитную запеканку. Если вы любите картошку по-французски, это блюдо непременно придется вам по вкусу. Такая альтернатива ничуть не хуже традиционного угощения. Блюдо готовится несложно, а результат ошеломительный.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг.
  • Сыр – 50 гр.
  • Майонез – 2-3 ст.л.
  • Фарш говяжий – 500 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Приправа для мяса – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив продукты, очищаем овощи и обдаем под краном. Для картошки удобнее применить экономку – быстро и минимум отходов.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 2. Порубив или натерев на мелкой терке лук, объединяем его с охлажденным мясным полуфабрикатом и специями. Можно заменить куриным фаршем или фаршем из индейки.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 3. Объединяем массу до однородной консистенции, слегка отбивая. Если есть время, даем настояться. Можно сделать заготовку с вечера и оставить промариноваться в холодильнике.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 4. Воспользовавшись специальной теркой, измельчаем картошку тонкими слайсами.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 5. Соединив сметану с майонезом, выкладываем в соус пластинки картофеля. Или используем только один из продуктов. Приправив, смешиваем компоненты.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 6. В жаропрочную емкость укладываем картофельные ломтики.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 7. Промазываем душистым мясным слоем, равномерно распределяя по всем уголкам.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 8. Укрываем картофельным слоем. Немного подсаливаем и приправляем перцем. Размещаем в прогретой до 180°С духовке. Запекаем полчаса. Проколов картошку вилкой, определяем готовность. Временные затраты зависят от сорта и толщины нарезки.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 9. Через время осторожно вынимаем блюдо и обильно посыпаем натертым сыром. Количество продукта увеличиваем по усмотрению. Если техника современная и имеется режим “Гриль” или “Конвекция”, устанавливаем и доготавливаем треть часа. Если функция отсутствует, подрумяниваем в обычном режиме. Запеканку подаем с овощами. Приятного аппетита!

Картошка с сыром в духовке

Картошка под сыром в духовке с майонезом

Картошка под сыром в духовке с майонезом – безумно аппетитный гарнир к любому основному блюду и шикарное самостоятельное угощение. Благодаря сыру образуется хрустящая аппетитная корочка, которая превращает блюдо из обыденного в праздничное. От такого угощения стопроцентно не откажутся даже самые привередливые.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 400 гр.
  • Сыр – 100 гр.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Приправа для овощей – 0,5 ч.л.
  • Зелень – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Вымытые картофельные клубни очищаем экономкой и обдаем под краном.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 2. Вооружившись рифленым ножом, нарезаем картошку брусками. Очистив головку лука и нарезав полукольцами или другим способом, перемешиваем продукты.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 3. Нарезку выгружаем в чашу.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 4. Сдабриваем компоненты измельченным сыром. Можно взять несколько видов. Важное условие – сыр должен легко плавиться и не становиться жестким после остывания.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 5. Поливаем майонезом и приправляем специями. У меня для овощей. Вы можете взять по своему вкусу. К примеру, прованские травы.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 6. Давим чеснок прессом или мелко натираем и отправляем к остальным продуктам. Количество регулируем по усмотрению. При желании заменяем сухой специей.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 7. Промыв зелень, рубим не слишком мелко и высыпаем в чашу. Укроп и петрушка будут уместны.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 8. Хорошенько объединив продукты, перекладываем составляющие блюда в емкость, промазанную растительным маслом. Прикрыв фольгой, перемещаем запекаться в прогретую до 180°С духовку на полчаса.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 9. Спустя полчаса аккуратно достаем блюдо, осторожно убираем фольгу. Отправляем обратно на 15 минут до образования аппетитного оттенка.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 10. Разложив по порциям и дополнив разносолами, присаживаемся трапезничать. Приятного аппетита!

Картошка с сыром в духовке

Картошка в духовке с сыром и помидорами

Картошка в духовке с сыром и помидорами чем-то напоминает картофельную запеканку. Шикарное угощение украсит любой праздник или важное событие. На весь процесс уйдет менее часа. Даже кулинар-любитель не ощутит сложностей. Все максимально просто и недорого.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг.
  • Сыр – 200 гр.
  • Сметана – 300 гр.
  • Масло сливочное – для смазывания формы.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок – 1-2 зубчика.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Прованские травы – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу нужно включить духовку на 200°С. Очистив чеснок, натираем им огнеупорную форму, а сверху промазываем мягким сливочным маслом. Почищенную картошку рубим пластинками не более 5-ти миллиметров толщиной. Укладываем в уже промазанную керамическую емкость. Сформировав слой, перчим и солим. Пропитываем сметаной.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 2. Распределив сметану, укладываем следующий картофельный слой и повторяем процедуру. Вместо сметаны используем майонез или другой соус наподобие чесночного или сырного.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 3. Ополоснув томаты, режем тонкими пятачками и укладываем на сметанный слой. Посолив, присыпаем душистыми травами. Это наиболее выгодное сочетание. Не стоит класть другие пряности, чтобы не забить вкус.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 4. Крупно натертым на терке сыром присыпаем содержимое формы. Упаковав емкость в фольгу, готовим в разогретом духовом шкафу 20 минут. Спустя время достаем блюдо и, сняв фольгу, возвращаем доготавливаться на 25 минут.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 5. Дегустируем угощение, порезав на порции. Приятного аппетита!

Картошка с сыром в духовке

Картошка, запеченная с чесноком и сыром

Картошка, запеченная с чесноком и сыром, источает незабываемые ароматы. При виде этого блюда текут слюнки. Никакого мяса не нужно, все и так достаточно сытно и аппетитно. Самое приятное, что не нужно стоять у плиты, а можно приготовить что-нибудь еще или заняться домашними делами.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг.
  • Сыр – 150 гр.
  • Майонез/сметана – 3-5 ст.л.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок – 2-3 зубчика.
  • Укроп – 5 веточек.
  • Петрушка – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку хорошо промываем и обсушиваем, затем каждую заворачиваем в фольгу и отправляем запекаться при 200°С на полчаса. Картофель должен быть одного размера, чтобы пропечься в одно время. Сливочное масло достаем заранее, чтобы дать ему размягчиться.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 2. К мелко натертому сыру кладем мягкое сливочное масло и посыпаем солью и перцем.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 3. Промытую зелень измельчаем. Очищенный чеснок мелко трем или используем гранулированную специю. Добавляем к сырной массе ароматные компоненты и майонез. Майонез при необходимости заменяем сметаной.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 4. Тщательно вымешиваем смесь.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 5. Немного остудив запеченную картошку, освобождаем от фольги и кожицы. Разрезав клубни вдоль, укладываем в стеклянную форму. Немного подсаливаем.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 6. На картошку укладываем душистую сырную начинку и размазываем по всей поверхности. Запекаем в горячей духовке треть часа при 180°С.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 7. Спустя время осторожно вынимаем противень. Для безопасности надеваем прихватки. Противень размещаем на деревянной досточке.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 8. Сервируем, выложив на блюдо, декорируем листочками петрушки.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 9. Презентуем гостям безупречное угощение. Приятного аппетита!

Картошка с сыром в духовке

Картошка с сыром и грибами в духовке

Картошка с сыром и грибами в духовке покорит своим ароматом и вкусом абсолютно всех. Приготовить блюдо смогут все. Картошка с грибами самое идеальное сочетание, которое только можно придумать. Золотистая корочка придает запеканке неповторимый вкус. Простая и вкусная еда станет незаменимой на праздниках.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Картошка – 800 гр.
  • Шампиньоны – 400 гр.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно вымыв картофель и почистив от кожицы, нарезаем ломтиками. Соблюдаем толщину нарезки, чтобы клубни пропеклись одновременно.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 2. Очистив луковицы и порубив полукольцами, присыпаем картошку.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 3. Грибы промываем и обсушиваем, тонко нарезав, укладываем к овощам. Сдобрив рафинированным растительным маслом и специями, размешиваем. Вместо шампиньонов допустимо использовать лесные грибочки.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 4. В огнеупорную форму выкладываем составляющие запеканки. Пропитываем майонезом и посыпаем сырной стружкой. Сыр не должен быть соленым. В идеале подойдет моцарелла. Прикрыв или запечатав фольгой, ставим блюдо готовиться на полчаса при 200°С.

Картошка с сыром в духовке

Шаг 5. Через полчаса убираем крышку или фольгу и подрумяниваем до золотистой корочки. Вооружившись прихватками, аккуратно достаем угощение и размещаем на подставке или деревянной досточке. Немного остудив и разложив на порции, подаем угощение. Приятного аппетита!

Картошка с сыром в духовке

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