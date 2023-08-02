Картошка в кляре по-закарпатски — это необычайно вкусный и простой вариант гарнира. Подавать ее можно со многими блюдами, включая овощные салаты, мясо и рыбу. Такой картофель отлично подходит и как самостоятельное блюдо на ужин, если предложить к нему всевозможные соусы.

Каждый раз, когда я готовлю любимый всеми корнеплод таким образом, гости поражены его необычным вкусом и видом. Меня же это искренне удивляет, ведь моя бабушка из Ужгорода всё детство баловала нас с братом подобной вкуснятиной. Картошка по-закарпатски получается очень душистой, нежной и чрезвычайно аппетитной. Попробуйте: дешево и сердито!

Картошка в кляре по-закарпатски: нюансы приготовления

В рецепте ниже указано, что картофель нужно предварительно очистить и отварить. Но если хотите сэкономить немного времени, приготовьте его в мундире. Жарьте блюдо на маленьком или среднем огне, чтобы сохранить максимально нежную структуру внутри и хрустящую корочку снаружи. Картошка в кляре отлично сочетается со смесью майонеза с кетчупом или сметанно-чесночным соусом.

Ингредиенты

Картофель1 кг Пшеничная мука4 ст. л. Сметана2 ст. л. Яйцо2 шт. Соль1 ч. л. Паприка1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

В первую очередь подготовьте картошку. Почистите и нарежьте целые картофелины поперек на куски шириной 1–1,5 сантиметра. Отварите в подсоленной воде до полуготовности. Приготовьте кляр для картошки. В миску добавьте половину порции муки и сметану. Хорошенько перемешайте. Далее в смесь введите куриные яйца, паприку, соль и, при желании, черный молотый перец. Перемешиваем так, чтобы не было комочков. Затем порциями всыпьте оставшуюся муку и доведите кляр до состояния густой сметаны. Нарезанный картофель полностью окуните в кляр и выложите на разогретое в сковороде растительное масло. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне.

Подавать на стол это блюдо лучше всего теплым или горячим, хотя я его обожаю и в холодном виде. Это великолепный гарнир на ужин и не только. Приятного вам аппетита! Ранее мы писали, как не плакать, когда режешь лук.