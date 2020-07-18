«Каша» из медуз: когда ждать нашествия?

Наталья Дремова

Вторая половина июля и август — время традиционного «десанта медуз» к крымским берегам. Правда, год на год не приходится: в прошлом, 2019-м, туристы ужасались «каше» из полупрозрачных куполов, а года три назад в воде у пляжей колыхались единичные «зонтики».

Будет ли в ближайшие недели нашествие медуз, куда и почему их несет ветрами и волнами?

Жизнь кончена!

Медуза — корнерот

Первая волна медузьего десанта уже была замечена в начале июля на севере Керченского полуострова. В небольших бухтах на Азовском побережье можно было увидеть настоящий «ковер» из крупных медуз-корнеротов. Правда, в значительном количестве у берега их можно было наблюдать всего несколько дней.

Справка

В Черном и Азовском морях водятся два вида медуз. Аурелия, или «ушастая медуза», она же «лунная», отличается небольшим размером, на куполе — четыре кольца. Корнерот более массивный, с толстыми щупальцами, окрашенными в лиловый или розово-синеватый цвет. Купол корнерота может достигать 50-60 см в диаметре.

Когда-то корнерот считался обычным обитателем северо-западной части Черного моря, где соленость воды выше. Но потом медуза «открыла» для себя новые просторs: Азовское море стало солонее. Ученые связывают это с тем, что туда попадает все меньше воды из рек, впадающих в море: пресную воду в большем количестве люди забирают для хозяйственной деятельности.

«Корнерот теплолюбив, прекрасно чувствует себя в воде, прогретой до +26 градусов, и способен выдерживать и более сильное прогревание морской воды, до +28 и, возможно, даже до +30, — рассказал ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей Борис Аннинский. — Помимо осолонения моря, благоприятным фактором для освоения корнеротом Азова стала подходящая структура морского дна. Оно усыпано створками моллюсков, там много рачков-балянусов, живущих колониями. Это подходящий «дом» для жизни донной стадии медуз, которая как раз и формирует «зонтики со щупальцами».

И в таком виде медузы живут всего год. За это время они растут, а корнероты успевают отъестся до внушительных размеров, созревают, устраивают личную жизнь. Из оплодотворенных яиц в теле самки развиваются личинки, оседающие на дно и превращающиеся в прикрепленные к дну полипы.

«У взрослых медуз завершение фазы размножения — это и физиологический сигнал для организма, мол, миссия выполнена и дальнейшее существование бессмысленно, — объясняет Борис Аннинский. — Активизируются процессы старения, медузы прекращают питаться и становятся физиологически неактивными. Однако процесс отмирания не быстрый и может растягиваться на срок до полугода. В течение этого срока медузы поддерживают минимальную жизнеспособность».

Скопление медуз в одной из бухт Азовского моря, север Керченского полуострова. Июль 2020 года Студенистые поля

Как раз в конце июля-начале августа этих умирающих медуз выносит в верхние слои воды. И при определенных условиях волны и ветер сбивают их в стаи или даже в настоящие «медузовые поля». Обычно это происходит при сильных продолжительных ветрах, штормах. И «поля» эти дрейфуют: к берегу, в море…

Никто не хочет купаться в «бульоне» или даже находиться в воде с большим количеством «зонтиков». Потому что и умирающие медузы, и даже фрагменты их тел сохраняют способность «жалиться», выпуская стрекательные клетки. А вот огромные скопления студенистых «зонтиков» на берегу – это уже угроза. На разлагающихся медузах бойко всходят и размножаются колонии небезопасных для человека микроорганизмов.

Животных, которые питались бы медузами, немного. Хотя «подъедать» их в море могут скорпены, смариды, морские ласточки, ракообразные.

Пляжный миф

Туристы-оптимисты заверяют сами себя и окружающих: «если в море есть медузы, значит, вода чистая». Это миф. Медуз больше там, где больше пищи: мелкого планктона, органической взвеси, растворенного органического вещества.

Можно ли спрогнозировать, много ли будет медуз этим летом и куда их занесет?

В новейшей истории Крыма за последние двадцать лет не было еще рекордной вспышки численности медуз. Таких, чтобы превзошли рекорды 1976 и 1983 годов — тогда в Азовском море биомасса корнерота была на порядок больше, чем сейчас.

Ученые отметили такую связь: чем холоднее весна, тем больше аурелий. Чем теплее, тем больше корнеротов. Одновременно вспышки численности тех, и других, никогда не наблюдается.

Весна 2017 г была холодной, и это способствовало аномальному развитию популяции аурелии. В 2018-19 годах весна была на 2-3 градуса теплее, сильнее развился рачковый планктон, что создало благоприятную кормовую почву для роста корнеротов. Они больше, чем аурелия, склонны к хищничеству.

Кажется, этот год снова проходит под знаком корнерота. А вот сколько медуз мы увидим на пляжах…

Водные массы в море перемещаются по своим законам. «В Черном море, в районе Южного берега действуют очаги вращения по часовой стрелке, — сообщил Борис Аннинский. — И у берегов образуются плотные скопления гибнущих животных. Нужно учесть, что этому способствуют и южные ветры, они процесс усиливают в несколько раз».

В итоге на пляжах плавает и лежит на берегу кисель из медуз. Это характерно для Балаклавской бухты, Большой Ялты: например, Алупки или Симеиза.

В Азове большую роль играют ветры, важно и то, сколько времени они дуют. Северные и северо-восточные «ведут» водные массы к западным берегам, сбивая в эти места огромные стаи корнеротов. А южные и юго-восточные ветры образуют такие скопления на севере и востоке Азова.

Кстати

Где чаще всего в июле-августе жалуются на нашествие медуз:

Азовское море — берег у Щелкино, окрестности Керчи.

Черное море — окрестности Евпатории, Симферопольский, Сакский районы, Тарханкут, Большая Ялте, Севастополь.

Где медузы в это время появляются реже: Большая Алушта, Судак, Феодосия.

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