Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кашу льняную на воде. Вместо фиников можно использовать изюм, курагу или чернослив, а льняные семечки заменить на льняную муку. Для аромата в кашу также можно добавьте молотую корицу или ванильный ароматизатор. Подавать кашу можно с вашими любимыми фруктами и ягодами.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Семечки / Семена льна Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Семечки льняные 30 Грамм
- Вода (теплая) 160-180 Миллилитров
- Финики 3-5 Штук
- Сироп топинабмура 1-2 Чайных ложек
- Абрикос 2 Штуки
- Голубика 40 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
177 ккал
Калорийность
4 г
Белки
7 г
Жиры
26 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Каша льняная на воде»
Подготовьте все ингредиенты.
Финики замочите в теплой воде на 5 минут. После снимите жесткую кожуру и удалите косточку.
Льняные семечки измельчите в кофемолке.
Абрикос нарежьте на маленькие кубики.
Блендером пробейте льняные семечки с финиками и водой. Воду лучше вливать не всю сразу, а добавлять постепенно до желаемой консистенции.
Переложите льяную кашу в миску. Добавьте голубику и абрикос. Сверху полейте сиропом топинамбура по вкусу. Приятного вам аппетита!