Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кашу льняную на воде. Вместо фиников можно использовать изюм, курагу или чернослив, а льняные семечки заменить на льняную муку. Для аромата в кашу также можно добавьте молотую корицу или ванильный ароматизатор. Подавать кашу можно с вашими любимыми фруктами и ягодами.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Семечки / Семена льна Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Семечки льняные 30 Грамм

Вода (теплая) 160-180 Миллилитров

Финики 3-5 Штук

Сироп топинабмура 1-2 Чайных ложек

Абрикос 2 Штуки

Голубика 40 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

177 ккал

Калорийность

4 г

Белки

7 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Каша льняная на воде»

Подготовьте все ингредиенты.

Финики замочите в теплой воде на 5 минут. После снимите жесткую кожуру и удалите косточку.

Льняные семечки измельчите в кофемолке.

Абрикос нарежьте на маленькие кубики.

Блендером пробейте льняные семечки с финиками и водой. Воду лучше вливать не всю сразу, а добавлять постепенно до желаемой консистенции.

Переложите льяную кашу в миску. Добавьте голубику и абрикос. Сверху полейте сиропом топинамбура по вкусу. Приятного вам аппетита!