Описание приготовления:
Данное количество ингредиентов хватает примерно на одну взрослую и одну детскую порцию. Если у вас много едоков, то увеличивайте продукты пропорционально. Мерный стакан может быть любого объёма, главное использовать один и для крупы, и для воды, и для молока. Готовится каша очень просто, а получается вкусной, питательной и полезной.
Назначение: На завтрак
Основной ингредиент: Крупы / Пшено
Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Пшено 1/2 Стакана
- Вода 1 Стакан
- Молоко 2-3 Стаканов (в зависимости от желаемой густоты каши)
- Сахар 1 Ст. ложка
- Соль 1 Щепотка
- Масло сливочнoe По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
88 ккал
Калорийность
3 г
Белки
2 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Каша пшённая в кастрюле на молоке»
Подготовьте все ингредиенты.
Крупу промойте и залейте кипятком. Оставьте на 10 минут, чтобы убрать горечь.
Затем воду слейте.
Добавьте воду и молоко. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 20 минут. Периодически крупу перемешивайте.
Затем добавьте соль и сахар по вкусу. Перемешайте и готовьте ещё 5 минут.
Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой, укутайте полотенцем и дайте постоять ещё 10-15 минут.
Каша пшённая в кастрюле на молоке готова. Разложите по тарелкам, добавьте кусочек сливочного масла, мёд или ягоды по вкусу. Приятного аппетита!
Совет от повара:
В готовую пшенную кашу можно добавить мед или сахар, а также измельченные орехи и любые сухофрукты или ягоды по вкусу.