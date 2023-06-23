Описание приготовления:

Данное количество ингредиентов хватает примерно на одну взрослую и одну детскую порцию. Если у вас много едоков, то увеличивайте продукты пропорционально. Мерный стакан может быть любого объёма, главное использовать один и для крупы, и для воды, и для молока. Готовится каша очень просто, а получается вкусной, питательной и полезной.

Назначение: На завтрак

Основной ингредиент: Крупы / Пшено

Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Пшено 1/2 Стакана

Вода 1 Стакан

Молоко 2-3 Стаканов (в зависимости от желаемой густоты каши)

Сахар 1 Ст. ложка

Соль 1 Щепотка

Масло сливочнoe По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

88 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Каша пшённая в кастрюле на молоке»

Подготовьте все ингредиенты.

Крупу промойте и залейте кипятком. Оставьте на 10 минут, чтобы убрать горечь.

Затем воду слейте.

Добавьте воду и молоко. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 20 минут. Периодически крупу перемешивайте.

Затем добавьте соль и сахар по вкусу. Перемешайте и готовьте ещё 5 минут.

Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой, укутайте полотенцем и дайте постоять ещё 10-15 минут.

Каша пшённая в кастрюле на молоке готова. Разложите по тарелкам, добавьте кусочек сливочного масла, мёд или ягоды по вкусу. Приятного аппетита!

Совет от повара:

В готовую пшенную кашу можно добавить мед или сахар, а также измельченные орехи и любые сухофрукты или ягоды по вкусу.