Каталог мебели для дома

Мебель из ротанга ручной работы является настоящей драгоценностью, которая производится из веток пальм, произрастающих в Индонезии, Малайзии, Таиланде, Новой Зеландии. Материал для обработки получают из побегов, которые в диаметре достигают от 1 до 55 мм. Для окраски используются природные красители натуральных цветов, которые затем покрываются несколькими слоями лаков, содержащих полиуретан, защищающих древесину от агрессивного воздействия природных условий.

Ротанг представлен во многих вариантах, что позволяется технологическим процессом, для того, чтобы получить более интенсивный цвет. Мебель для дома, изготовленная из молодых растений, отличается более интенсивным цветом, старые растения дают более темные оттенки. Самое большое преимущество мебели из ротанга – его гибкость, поэтому мебель из ротанга может быть любой формы, изгиб ее происходит под воздействием высоких температур. Подобные материалы, такие как лоза и бамбук, являются полыми, из-за чего легко ломаются или деформируются.

Еще одной важной особенностью ротанга является его относительная устойчивость к влажности и неблагоприятным погодным условиям. Такая мебель отлично приживается в саду, однако, не стоит злоупотреблять этим преимуществом, так как воздействие влаги значительно ослабляет структуру материала. Также не рекомендуется располагать мебель в непосредственной близости от огня.

Мебель из ротанга отличается высокой стоимостью, при этом она минималистична и хорошо подходит для изысканных дизайнов интерьера. Несмотря на использование несложных форм, стиль у такой мебели совершенно идиллический. Она отлично вписывается под летними навесами, в садах, а также между деревьями, кустарниками и зеленью. Сегодня мебель из ротанга используется самыми модными дизайнерами.