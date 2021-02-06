Кате Коринюк из Севастополя провели серьёзную операцию на сердце

Хорошие новости поступили из клиники Бостона, где проходит лечение маленькая жительница Севастополя Катя Коринюк. У малышки в первые дни жизни диагностировали врождённый порок сердца. Катюшу успешно прооперировали 4 февраля. Сейчас девочка находится в реанимации. Самый волнительный момент позади, но малышке ещё предстоит длительное восстановление.

Семье Катюши Коринюк придётся провести в США около двух месяцев, если не будет осложнений. А перед операцией девочке провели серьёзную диагностику специалисты клиники. Оказалось, что у малышки не один большой дефект межжелудочковой перегородки, а два крупных и несколько мелких отверстий в сердце, из-за чего робота кардиохирурга осложнилась. Но опытные врачи справились.

Напомним, историю маленькой Кати Коринюк мы рассказывали в начале декабря. Спустя месяц после появления на свет, девочке провели операцию на открытом сердце – сузили ствол лёгочной артерии, но когда ей исполнилось полтора года и пришло время радикального вмешательства, дефект стал настолько большим, что врачи отказали в операции. Один из опытных мировых кардиохирургов согласился дать малышке шанс. Стоимость операции была настолько большой, что семье пришлось обращаться за помощью в благотворительный фонд и к севастопольцам. Благодаря помощи неравнодушных людей на лечение Кати Коринюк собрали более 10 миллионов рублей. Теперь девочка встретит свой второй День Рождения здоровой.