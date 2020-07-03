Казаки Севастополя дежурят на 365 батарее – есть угроза захвата

В Севастополе застройщик попытался захватить территорию памятника – 365 батарею. Об этом телеканалу «НТС» вечером 3 июля сообщила председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко.

Это – уже не первая попытка застроить братскую могилу защитников Севастополя, легендарный «Форт Сталин» частными домами. Батарею отстаивали от захвата и в украинские времена, в 2016 году, и в апреле уже этого года. Сегодня владелец участка завёз на территорию строительные блоки и пообещал «следующим КАМАЗом» привезти на батарею строительный вагончик. Об этом редакции «НТС» сообщил старейшина Нахимовской Терской казачьей сотни Севастополя Владислав Шушунин.

«Как мы и обещали губернатору в письме, которое подписал наш атаман около месяца назад, до тех пор, пока органы Правительства нашего севастопольского не предпримут жёстких и однозначных мер в отношении защиты памятника и братских могил на 365 батарее, охранять эту территорию будем мы, казаки. Поэтому у нас была объявлена боевая тревога, и казаки сегодня здесь. Не только наши, севастопольские, но едут и из Бахчисарая. У нас выставлена охрана, мы не уйдём, будем дежурить и ночами», — сообщил Владислав Шушунин.

Напомним: в мае этого года Прокуратура Севастополя установила: разрешение на строительство выдано Департаментом архитектуры неправомерно – об этом рассказывал телеканал «НТС».

Как стало известно редакции «НТС», 4 июля на место собираются прибыть представители Правительства города, прокуратуры и Севнаследия.

Елена Анисимова





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