Кебаб в лаваше: золотой рецепт

Тот, кто хотя бы раз готовил пряный кебаб в лаваше своими руками, давно отказался от покупных бургеров, шаурмы и прочей уличной еды. Ведь никакой фастфуд не может сравниться с домашним кебабом.

Это блюдо непременно станет фаворитом детворы и взрослых членов семьи. Ведь что может быть лучше лаваша, пропитанного соками и ароматами мяса с вкуснейшей свиной колбаской внутри? Ответить на данный вопрос достаточно трудно.

Как приготовить кебаб в лаваше своими руками

Если вы хотите, чтобы это блюдо получилось максимально вкусным и сочным, отправьте лук мариноваться на ночь. Мясной фарш следует также оставить на 6 часов в холодильнике. Тогда сочности кебаба можно будет только позавидовать.

Ингредиенты

Свиной фарш500 г Лук3 шт. Яйцо1 шт. Чеснок2 зуб. Кинза1 пуч. Подсолнечное масло1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Кориандр по вкусу Винный уксус3 ст. л. Сахар0,5 г Лаваш3 шт.

Приготовление

Берем 2 луковицы. Очищаем их. Нарезаем репчатый лук тонкими полукольцами. Помещаем их в глубокую мисочку или стакан. Добавляем 1 щеп. соли и сахар. Хорошенько перемешиваем. Оставляем при комнатной температуре на 10 минут.Вливаем к луку винный уксус. Тщательно перемешиваем. Накрываем емкость пищевой пленкой или тарелкой. Отправляем в холодильник на час мариноваться. Очищаем оставшуюся луковицу. Мелко ее нарезаем. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Промываем 3 веточки кинзы. Обсушиваем их. Измельчаем зелень. Добавляем нарезанный лук, чеснок и кинзу к свиному фаршу.К мясу вбиваем яйцо. Добавляем соль, черный молотый перец и кориандр. Тщательно всё перемешиваем до однородности. Отправляем свинину в холодильник на 2–3 часа.Формируем из мясного фарша колбаски длиной не больше 12 см. Обжариваем их на разогретой сковороде с подсолнечным маслом с двух сторон (приблизительно по 5 минут с каждой). Под проточной водой тщательно промываем замаринованный репчатый лук. Отжимаем его. Добавляем к луку 1 щеп. сахара и небольшое количество соли и черного перца. Хорошенько перемешиваем.Промываем оставшуюся кинзу. Мелко ее нарезаем. Добавляем кинзу к маринованному луку. Тщательно их перемешиваем.Разрезаем листы лаваша на части одинакового размера, на край каждой из них выкладываем по 1 ст. л. маринованного лука с кинзой и по 1 кебабу. Плотно всё сворачиваем в трубочку. Готово!

Оставьте блюдо на 30–40 минут, чтобы лаваш полностью пропитался соками мяса и ароматом лука с зеленью. К слову, для приготовления идеального кебаба рекомендуем использовать сковороду-гриль. Благодаря ее ребристому дну мясные колбаски получатся идеальными!