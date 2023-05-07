Кефир, 1 яйцо и 10 минут. Муж съедает по 10 штук и не поправляется: вкусные домашние пироги

Выпечка занимает отдельную иерархию в гастрономической культуре. Человечеству в XXI веке известно много способов приготовления теста и начинки. Под выпечкой нужно понимать различные булочки, пирожки, оладьи, блины, бисквиты и печенье.

В каждой стране есть свои традиции, связанные с готовкой того или иного изделия из теста. Например, для Санта-Клауса готовят специальное печенье, а на Пасху делают куличи.

Однако, помимо традиционной праздничной выпечки есть базовые рецепты.

Мы расскажем о том, как можно быстро и просто приготовить пирожки с сыром и колбасой.

Ингредиенты для теста пирогов:

кефир — 300 мл;

мука — 480 г;

сода — ½ ч. л.;

растительное масло — 20 г;

соль — ½ ч. л.;

яйцо — шт.;

сахар — ч. л.

Ингредиенты для начинки:

сыр — 200 г;

зеленый лук — пучок;

вареная колбаса — 100 г.

Приготовление пирогов с сыром и колбасой:

В кефире надо растворить соду, накрыть смесь пищевой пленкой и оставить в тепле на 10 минут. Далее в кефир высыпаем сахар, соль, разбиваем яйцо, смешиваем компоненты до растворения песчинок.

Просеиваем в кефир муку, замешиваем мягкое и податливое тесто. Выливаем в тесто растительное масло. Продолжаем замес пока тесто не станет эластичным.

Оставляем колобок под пищевой пленкой на 10 минут. В это время надо натереть мелко сыр и колбасу, соединить в одной таре. К начинке шинкуем зеленый лук, выкладываем в смесь.

Тесто делим на две равные части, каждую раскатываем в большие тонкие пласты. На один из пластов выкладываем небольшими кучками начинку. Края начинки смазываем водой.

Накрываем начинку вторым пластом, обозначаем на большом пласте границы маленьких пирожков руками. При помощи специальной формы или стакана надо поделить пласт на небольшие круглые пирожки.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем в него пирожки. На среднем огне обжариваем выпечку до золотистой корочки с обеих сторон.

Получаются весьма пышные и мягкие пирожки с сырной тягучей начинкой.

Также эти пирожки можно сделать с начинкой из яйца и лука, капусты или фарша.