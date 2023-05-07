Кефир, 1 яйцо и 10 минут. Муж съедает по 10 штук и не поправляется: вкусные домашние пироги

По
Admin
-
0
77

Выпечка занимает отдельную иерархию в гастрономической культуре. Человечеству в XXI веке известно много способов приготовления теста и начинки. Под выпечкой нужно понимать различные булочки, пирожки, оладьи, блины, бисквиты и печенье.

В каждой стране есть свои традиции, связанные с готовкой того или иного изделия из теста. Например, для Санта-Клауса готовят специальное печенье, а на Пасху делают куличи.

Однако, помимо традиционной праздничной выпечки есть базовые рецепты.

Мы расскажем о том, как можно быстро и просто приготовить пирожки с сыром и колбасой.

Ингредиенты для теста пирогов:

  • кефир — 300 мл;
  • мука — 480 г;
  • сода — ½ ч. л.;
  • растительное масло — 20 г;
  • соль — ½ ч. л.;
  • яйцо — шт.;
  • сахар — ч. л.

Ингредиенты для начинки:

  • сыр — 200 г;
  • зеленый лук — пучок;
  • вареная колбаса — 100 г.

Приготовление пирогов с сыром и колбасой:

В кефире надо растворить соду, накрыть смесь пищевой пленкой и оставить в тепле на 10 минут. Далее в кефир высыпаем сахар, соль, разбиваем яйцо, смешиваем компоненты до растворения песчинок.

Просеиваем в кефир муку, замешиваем мягкое и податливое тесто. Выливаем в тесто растительное масло. Продолжаем замес пока тесто не станет эластичным.

Оставляем колобок под пищевой пленкой на 10 минут. В это время надо натереть мелко сыр и колбасу, соединить в одной таре. К начинке шинкуем зеленый лук, выкладываем в смесь.

Кефир, 1 яйцо и 10 минут. Муж съедает по 10 штук и не поправляется: вкусные домашние пироги

Тесто делим на две равные части, каждую раскатываем в большие тонкие пласты. На один из пластов выкладываем небольшими кучками начинку. Края начинки смазываем водой.

Кефир, 1 яйцо и 10 минут. Муж съедает по 10 штук и не поправляется: вкусные домашние пироги

Накрываем начинку вторым пластом, обозначаем на большом пласте границы маленьких пирожков руками. При помощи специальной формы или стакана надо поделить пласт на небольшие круглые пирожки.

Кефир, 1 яйцо и 10 минут. Муж съедает по 10 штук и не поправляется: вкусные домашние пироги

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем в него пирожки. На среднем огне обжариваем выпечку до золотистой корочки с обеих сторон.

Кефир, 1 яйцо и 10 минут. Муж съедает по 10 штук и не поправляется: вкусные домашние пироги

Кефир, 1 яйцо и 10 минут. Муж съедает по 10 штук и не поправляется: вкусные домашние пироги

Получаются весьма пышные и мягкие пирожки с сырной тягучей начинкой.

Также эти пирожки можно сделать с начинкой из яйца и лука, капусты или фарша.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА