Кефир, 1 яйцо и 15 минут. Такие пирожки муж выпрашивает 7 дней в неделю

Многим кажется, что приготовление пирогов занимает много времени. Необходимо замесить тесто, приготовить начинку, подобрать реакции дрожжей, выпечь. Намного быстрее и проще купить готовые пироги в магазине.

Однако, покупная выпечка не сравнится с тем, что приготовлено дома. Самостоятельно можно регулировать количество начинки в пироге, степень румяности поверхности и прочие нюансы.

По этой причине многие пожилые люди предпочитают самостоятельно готовить пироги. Мы расскажем как приготовить быстро, при этом много пирогов с картошкой.

Ингредиенты для картофельных пирогов:

кефир — 300 мл;

сода — ½ ч.л.;

сахар — ч.л.;

соль ½ ч.л.;

яйцо — шт.;

мука — 480 г;

растительное масло — 20 мл.

Ингредиенты начинки:

картофель — 600 г;

лук репчатый — шт.;

соль — ½ ч. л.

Приготовление картофельных пирогов:

Картофель нужно очистить и отварить до мягкости в подсоленной воде. В это время нужно высыпать в кефир соду и подождать примерно 10 минут. Далее в кефир высыпаем сахар и соль, разбиваем яйцо.

В полученную смесь из кефира надо просеять муку, замешивать тесто. В тесто постепенно требуется добавлять растительное масло, вымешивая его до эластичного мягкого состояния.

Тесто убираем в целлофан на 10 минут. Нарезаем мелким кубиком лук и обжариваем в сковороде на среднем огне до золотистой корочки. К отварному картофелю добавляем лук, соль и смешиваем компоненты, создаем пюре.

Тесто обминаем и делим на два одинаковых колобка. Оба пласта раскатываем в тонкие лепешки. На одну из лепешек выкладываем порционно начинку при помощи столовой ложки.

Важно выкладывать начинку на расстоянии друг от друга. Затем начинку накрываем вторым пластом, формируем маленькие пирожки, запечатывая тесто между комками пюре.

Вырезаем круглой формой или ножом пироги, не задевая начинки. В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем пироги с обеих сторон до румяной корочки.

К начинке на этапе приготовления можно добавить черный молотый перец и укроп. Пироги получаются небольшими, но пышными и вкусными.