Кефир, минералка или сметана? Можно всё вместе: такой холодный суп готовлю все лето

Холодные супы являются сезонным блюдом. Как правило, их едят летом, поскольку в жаркие дни особенно хочется охладиться. Рестораны используют холодные супы, как альтернативу горячим супам. Неудивительно, ведь они пользуются большим спросом.

Холодный суп представляет из себя жидкое кушанье из нарезки овощей или других продуктов, залитых прохладной жидкостью.

Приготовим это блюдо в домашних условиях. Мы будем использовать простые ингредиенты, которые можно купить в ближайшем супермаркете. А в качестве прохладной жидкости – кисломолочные продукты.

Ингредиенты для холодного супа:

Картофель – 4 штуки;

Яйца – 4 штуки;

Вареная колбаса – 300 г;

Кефир – литр;

Сметаны – 4 ст.л.;

Огурцы – 3 штуки;

горчица – 1 ч.л.;

Зеленый лук – 180 г;

Укроп, петрушка – 50 г;

Сок лимона – 1,5 ст.л.;

Соль, перец.

Приготовление холодного супа:

Зеленый лук мелко нарезаем, также мелко режем укроп с петрушкой. Отправляем зелень в кастрюлю. Добавляем одну столовую ложку соли и перемешиваем.

Свежие огурцы нарезаем на мелкие кубики. Варим четыре картофелины и нарезаем, как огурцы. Вареную колбасу тоже режем на кубики. Варим четыре куриных яйца и мелко нарезаем. Все ингредиенты отправляем в кастрюлю к зелени.

Заправляем четырьмя столовыми ложками сметаны, а также вливаем один литр кефира жирностью 2,5%. Перчим по вкусу. Кладем одну чайную ложку горчицы. Перемешиваем все ложкой.

Далее вливаем либо холодную кипяченую воду, либо минеральную воду. Если мы используем некислый кефир, то добавляем полторы столовых ложки сока лимона. По необходимости всыпаем соль.

Все готово! Холодный суп можно подавать к столу.