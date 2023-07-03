Кейк попсы – это яркое бисквитное пирожное в глазури, которое чаще всего готовят или подают на палочке. Такой десерт часто встречается на праздниках и фуршетах. Для приготовления кейк попсов в домашних условиях используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Кейк попсы на палочке в домашних условиях
Кейк попсы на палочке в домашних условиях – это яркое и вкусное лакомство, которое станет настоящим украшением любого праздника. Чтобы приготовить такой аппетитный десерт, используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Обязательно попробуйте!
Ингредиенты –+24 шт.
- Мука 150 гр.
- Яйцо куриное 4 шт.
- Сахар-песок 150 гр
- Разрыхлитель 1 ч.л.
- Какао-порошок 1 ст.л.
- Масло сливочное 1 ч.л.
- Для начинки:
- Варенье 2 ст.л.
- Молоко сгущенное 2 ст.л.
- Шоколадная паста 2 ст.л.
- Для украшения:
- Глазурь 1 упаковка
- Белый шоколад 2 ломтика
- Темный шоколад 1 шт.
- Кондитерская посыпка по вкусу
Шаги 90 мин.
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Кейк попсы легко можно приготовить в домашних условиях. Разбиваем куриные яйца и дополняем их сахаром.
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Взбиваем содержимое венчиком до однородности.
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Ставим яичную смесь на водяную баню. Помешиваем до полного растворения сахара. Убираем с водяной бани и взбиваем еще около 10 минут.
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Просеиваем в смесь муку с разрыхлителем.
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Перемешиваем до исчезновения комочков.
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Делим тесто на три части. В одну вмешиваем какао.
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Переливаем шоколадную заготовку в форму для выпекания.
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Тесто без какао также разливаем по формам. Выпекаем около 25-30 минут при температуре 190 градусов.
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Измельчаем шоколадный бисквит и вымешиваем его с шоколадной пастой.
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Один белый бисквит также измельчаем. Вымешиваем с вареньем.
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Второй измельченный белый бисквит перемешиваем со сгущенным молоком.
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Из трех заготовок лепим небольшие аккуратные шарики. Убираем застывать в холодильник.
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По отдельности растапливаем шоколад, который будем использовать для украшения.
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Во все шарики вставляем палочки. Обмазываем глазурью, украшаем растопленным шоколадом и кондитерской посыпкой.
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Кейк попсы на палочке в домашних условиях готовы!
Кейк попсы в виде эскимо
Кейк попсы в виде эскимо порадуют вас аппетитным видом и неповторимым вкусом. Перед таким угощением никто не сможет устоять. Идеальное решение для праздничного кэнди-бара или фуршета. Для приготовления десерта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 10 часов
Время приготовления – 40 минут
Порции – 8 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 150 гр.
- Яйцо – 6 шт.
- Сахар-песок – 180 гр.
- Сахар ванильный – 1 пакетик.
- Крахмал кукурузный/картофельный – 30 гр.
Для крема:
- Молоко сгущенное – 100 гр.
- Масло сливочное 82,5% – 200 гр.
- Пудра сахарная – 120 гр.
- Какао-порошок – 2 ст.л.
- Эссенция ромовая – ¼ ч.л.
Для глазури:
- Шоколад белый – 200 гр.
- Растительное масло – 3 ст.л.
- Посыпка кондитерская – для украшения.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.
Шаг 2. Отделяем белки от желтков.
Шаг 3. Желтки взбиваем с большей частью сахара до получения белой пышной массы.
Шаг 4. Взбиваем белки с оставшимся сахаром и ванильным сахаром. Взбиваем до устойчивых пиков.
Шаг 5. Просеиваем муку и отправляем в нее массу из желтков. Вымешиваем до однородности.
Шаг 6. Добавляем сюда белковую массу.
Шаг 7. Вымешиваем до однородного состояния.
Шаг 8. Переливаем тесто в чашу мультиварки. Готовим в режиме для выпечки один час.
Шаг 9. Готовый бисквит слегка остужаем, обворачиваем пищевой пленкой и оставляем на 8 часов до созревания.
Шаг 10. Подготовим нужные продукты для крема.
Шаг 11. Взбиваем размягченное сливочное масло с сахарной пудрой и сгущенным молоком.
Шаг 12. Добавляем какао и ромовую эссенцию и продолжаем взбивать.
Шаг 13. Готовый бисквит измельчаем в крошку и дополняем его кремом.
Шаг 14. Тщательно вымешиваем массу до однородности.
Шаг 15. Подготовим деревянные палочки и формочки для мороженого эскимо.
Шаг 16. Наполняем формочки основной массой. Вставляем палочки. Убираем в морозилку на 1 час.
Шаг 17. Для глазури растапливаем белый шоколад, в конце добавляем растительное масло.
Шаг 18. Угощения обмазываем растопленным шоколадом. Перекладываем на пергамент для застывания.
Шаг 19. Украшаем кондитерской посыпкой на ваше усмотрение.
Шаг 20. Кейк попсы в виде эскимо готовы!
Кейк попсы из печенья и сгущенки
Кейк попсы из печенья и сгущенки – это невероятно вкусное лакомство для вашего семейного праздника или чаепития. Нежное угощение никого не оставит равнодушным, а также порадует ярким и привлекательным видом. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 2 часа 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 10 шт.
Ингредиенты:
- Печенье – 300 гр.
- Молоко сгущенное вареное – 1 банка.
- Арахис – 100 гр.
- Глазурь шоколадная – 100 гр.
- Пшеница воздушная – 20 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Выбираем печенье по вкусу и превращаем его в мелкую крошку.
Шаг 2. Арахис обжариваем на сухой сковороде. Снимаем шелуху с орехов и измельчаем их любым удобным способом.
Шаг 3. Соединяем печенье, арахис и вареную сгущенку.
Шаг 4. Тщательно вымешиваем продукты до образования однородной густой массы.
Шаг 5. Перекладываем массу в небольшие круглые формочки. Рекомендуется использовать парные полусферы. Также в массу можно добавить немного цельных орешков.
Шаг 6. Наполняем вторую полусферу и соединяем две части. Полученные шарики отправляем в холодильник на пару часов.
Шаг 7. Аккуратно достаем шарики из формы. Прокалываем их палочками, украшаем глазурью и воздушной пшеницей.
Шаг 8. Кейк попсы из печенья и сгущенки готовы!
Кейк попсы из бисквита
Кейк попсы из бисквита – это очень вкусный и несложный в исполнении рецепт для домашнего чаепития или праздничного стола. Такое лакомство понравится как взрослым, так и детям. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт и радуйте своих близких.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 200 гр.
- Сахар – 150 гр.
- Разрыхлитель – 2 ч.л.
- Молоко сгущенное – 100 мл.
- Яйцо – 5 шт.
Для украшения:
- Шоколад молочный – по вкусу.
- Шоколад белый – по вкусу.
- Посыпка кондитерская – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.
Шаг 2. Взбиваем куриные яйца с сахаром до пышной пены.
Шаг 3. Добавляем к ним муку и разрыхлитель. Аккуратно вымешиваем.
Шаг 4. Готовое тесто переливаем в форму для выпекания. Готовим около 25 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 5. Остужаем готовый бисквит и измельчаем его в блендере до получения мелкой крошки.
Шаг 6. Крошку вымешиваем со сгущённым молоком.
Шаг 7. Из полученной массы формируем аккуратные шарики.
Шаг 8. Растапливаем шоколад для украшения.
Шаг 9. В каждый шарик втыкаем палочку.
Шаг 10. Погружаем шарики на палочке в растопленный шоколад.
Шаг 11. Обваливаем заготовки в кондитерской посыпке.
Шаг 12. Кейк попсы из бисквита готовы!
Шоколадные кейк попсы
Шоколадные кейк попсы порадуют вас своим не только ярким видом, но и вкусом. Готовьте лакомство к праздникам или чтобы разнообразить семейное чаепитие. Для приготовления аппетитного и привлекательного десерта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 30 минут
Порции – 30 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 2,5 ст.
- Сахар – 2 ст.
- Яйцо – 2 шт.
- Молоко – 1 ст.
- Масло растительное – 100 мл.
- Сода – 1,5 ч.л.
- Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- Какао-порошок – 6 ст.л.
- Кипяток – 1 ст.
- Масло сливочное – для смазывания формы.
- Паста арахисовая – 4,5 ст.л.
- Глазурь шоколадная – по вкусу.
- Посыпка кондитерская – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Приготовим бисквит. По отдельности взбиваем белки и желтки. Соединяем их, дополняем сахаром, растительным маслом, молоком, какао, мукой, содой, разрыхлителем и кипятком. Вымешиваем до однородности.
Шаг 2. Дальше тесто переливаем в форму для выпекания или чашу мультиварки. Готовим около 40 минут в духовке или полтора часа в мультиварке.
Шаг 3. Остужаем бисквит и измельчаем его в блендере.
Шаг 4. Добавляем к крошке арахисовую пасту.
Шаг 5. Тщательно вымешиваем заготовку до однородности. На время убираем в холодильник.
Шаг 6. Лепим из массы аккуратные шарики. Вставляем в каждый деревянную шпажку.
Шаг 7. Погружаем заготовки в шоколадную глазурь.
Шаг 8. Украшаем кондитерской посыпкой.
Шаг 9. Шоколадные кейк попсы готовы. Можно подавать к столу!
Кейк попсы красный бархат
Кейк попсы красный бархат – это отличная идея для праздничного кэнди-бара. Вкуснейший десерт никого не оставит равнодушным: понравится как взрослым, так и детям. Для простого приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 20 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 80 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Сахар – 80 гр.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Краситель пищевой красный – 5 капель.
- Шоколад белый – 100 гр.
- Сливки 10% – 20 мл.
- Посыпка кондитерская – для украшения.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим нужные продукты по списку.
Шаг 2. Размягченное сливочное масло соединяем с сахаром и взбиваем миксером до однородности.
Шаг 3. Разбиваем в массу куриные яйца. Продолжаем взбивать.
Шаг 4. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем. Вымешиваем до исчезновения комочков.
Шаг 5. Капаем пищевой краситель красного цвета.
Шаг 6. Перемешиваем с помощью миксера для равномерного распределения цвета.
Шаг 7. Переливаем тесто в кондитерский мешок.
Шаг 8. Переливаем его в силиконовые формочки (шарики).
Шаг 9. Выпекаем около 20 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 10. Для глазури растапливаем белый шоколад со сливками в микроволновке.
Шаг 11. В остывшие шарики вставляем палочки. Обмазываем их глазурью и дополняем кондитерской посыпкой.
Шаг 12. Кейк попсы красный бархат готовы. Можно подавать к столу!
Кейк попсы в силиконовой форме с выпечкой
Кейк попсы в силиконовой форме с выпечкой – это оригинальное лакомство для вашего семейного праздника или чаепития. Яркое угощение никого не оставит равнодушным, а также порадует привлекательным видом. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 15 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 110 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Цедра лимонная – 1 ч.л.
- Посыпка кондитерская – по вкусу.
- Шоколад – 2 плитки.
- Сахар – 100 гр.
- Масло сливочное – 90 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим продукты из списка.
Шаг 2. Отделяем белок от желтка. Взбиваем белок с половиной сахара до пышной пены.
Шаг 3. Желток соединяем с размягченным сливочным маслом и оставшимся сахаром. Также взбиваем.
Шаг 4. В массу с желтком просеиваем муку. Вымешиваем.
Шаг 5. Постепенно добавляем взбитый белок и лимонную цедру. Перемешиваем заготовку.
Шаг 6. Выкладываем тесто в небольшие круглые силиконовые формочки.
Шаг 7. Выпекаем 15 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 8. Достаем заготовки из формочки и даем им полностью остыть.
Шаг 9. На водяной бане растапливаем шоколад. Шарики накалываем на палочки и погружаем в растопленный шоколад. Украшаем кондитерскую посыпку.
Шаг 10. Кейк попсы в силиконовой форме с выпечкой готовы.
Творожные кейк попсы
Творожные кейк попсы отличаются нежнейшим вкусом и воздушной легкой текстурой. Такое лакомство не задержится долго на вашем столе. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 20 шт.
Ингредиенты:
- Творог – 0,5 кг.
- Курага – 100 гр.
- Орехи грецкие – 60 гр.
- Молоко – 3 ст.л.
- Шоколад белый – 100 гр.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Сахар – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Предварительно вымачиваем курагу в теплой воде и после обсушиваем ее.
Шаг 2. Соединяем творог, сливочное масло и сахар. Тщательно разминаем до однородности.
Шаг 3. Дополняем массу измельченными курагой и орехами.
Шаг 4. Снова хорошенько все перемешиваем.
Шаг 5. Из полученной творожной массы лепим аккуратные шарики и кладем их в морозилку на 40 минут.
Шаг 6. На водяной бане растапливаем белый шоколад. Можно использовать любой другой.
Шаг 7. В подмороженные шарики вставляем палочки.
Шаг 8. Погружаем шарики в белый шоколад. Можно украсить кондитерской посыпкой.
Шаг 9. Творожные кейк попсы готовы!
Кейк попсы «Картошка»
Кейк попсы «Картошка» – это очень вкусное лакомство для вашего домашнего праздника или чаепития. Аппетитный десерт никого не оставит равнодушным, а также порадует ярким и привлекательным видом. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 16 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 180 гр.
- Яйцо С1– 4 шт.
- Сахар – 150 гр.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Масло сливочное – для смазывания формы.
Для крема:
- Молоко сгущенное – 100 гр.
- Сыр маскарпоне/сметана 20% – 100 гр./3 ст.л.
- Какао-порошок – 15 гр.
Для глазури и украшения:
- Шоколад – 100 гр.
- Посыпка кондитерская/кокосовая стружка – 10 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.
Шаг 2. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску, дополняем их сахаром.
Шаг 3. Взбиваем содержимое до образования пышной белой пены.
Шаг 4. Просеиваем сюда муку и добавляем разрыхлитель.
Шаг 5. Вымешиваем содержимое до получения однородного теста без комочков.
Шаг 6. Выкладываем тесто в обмазанную сливочным маслом форму для выпекания.
Шаг 7. Готовим бисквит около 20-25 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 8. Для крема вымешиваем маскарпоне, сгущенное молоко и какао.
Шаг 9. Остужаем бисквит и измельчаем его до состояния мелкой крошки.
Шаг 10. Соединяем бисквитную крошку с кремом. Тщательно вымешиваем.
Шаг 11. Из полученной массы лепим аккуратные шарики.
Шаг 12. На водяной бане растапливаем шоколад.
Шаг 13. Вставляем в каждый шарик палочку.
Шаг 14. Погружаем шарики в растопленный шоколад. Можно украсить кокосовой стружкой или кондитерской посыпкой.
Шаг 15. Кейк попсы «Картошка» готовы. Можно подавать к столу и пробовать!
Кейк попсы с творожным сыром
Кейк попсы с творожным сыром – это невероятно нежное и воздушное лакомство для вашего семейного праздника или чаепития. Вкуснейшее угощение никого не оставит равнодушным, а также порадует ярким и привлекательным видом. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 10 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 90 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Сахар – 90 гр.
Для крема:
- Сыр творожный – 90 гр.
- Пудра сахарная – 30 гр.
- Шоколад – 200 гр.
- Какао-масло – 20 гр.
- Посыпка кондитерская – для украшения.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Взбиваем яйца с сахаром до образования пышной белой массы.
Шаг 2. Постепенно просеиваем сюда муку и замешиваем однородное тесто.
Шаг 3. Переливаем тесто в форму и выпекаем в духовке около 30 минут при температуре 180 градусов. Остужаем полученный бисквит, аккуратно срезаем корочку. Все остальное перемалываем в блендере.
Шаг 4. Для крема взбиваем творожный сыр с сахарной пудрой.
Шаг 5. Крошку бисквита перемешиваем с кремом и лепим из полученной массы аккуратные шарики.
Шаг 6. Растапливаем шоколад и какао-масло. Вымешиваем для получения глазури. Можно добавить пищевой краситель.
Шаг 7. Обмакиваем кончики деревянных палочек в глазурь и вставляем их в подготовленные шарики.
Шаг 8. Погружаем заготовки в глазурь и дополняем кондитерской посыпкой.
Шаг 9. Кейк попсы с творожным сыром готовы. Угощайтесь!