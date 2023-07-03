Кейк попсы

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Кейк попсы – это яркое бисквитное пирожное в глазури, которое чаще всего готовят или подают на палочке. Такой десерт часто встречается на праздниках и фуршетах. Для приготовления кейк попсов в домашних условиях используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Кейк попсы на палочке в домашних условиях

Кейк попсы на палочке в домашних условиях – это яркое и вкусное лакомство, которое станет настоящим украшением любого праздника. Чтобы приготовить такой аппетитный десерт, используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Обязательно попробуйте!

Кейк попсы

Ингредиенты –+24 шт.

  • Мука 150 гр.
  • Яйцо куриное 4 шт.
  • Сахар-песок 150 гр
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Какао-порошок 1 ст.л.
  • Масло сливочное 1 ч.л.
  • Для начинки:
  • Варенье 2 ст.л.
  • Молоко сгущенное 2 ст.л.
  • Шоколадная паста 2 ст.л.
  • Для украшения:  
  • Глазурь 1 упаковка
  • Белый шоколад 2 ломтика
  • Темный шоколад 1 шт.
  • Кондитерская посыпка  по вкусу

Шаги 90 мин.

  1. Кейк попсы

    Кейк попсы легко можно приготовить в домашних условиях. Разбиваем куриные яйца и дополняем их сахаром.

  2. Кейк попсы

    Взбиваем содержимое венчиком до однородности.

  3. Кейк попсы

    Ставим яичную смесь на водяную баню. Помешиваем до полного растворения сахара. Убираем с водяной бани и взбиваем еще около 10 минут.

  4. Кейк попсы

    Просеиваем в смесь муку с разрыхлителем.

  5. Кейк попсы

    Перемешиваем до исчезновения комочков.

  6. Кейк попсы

    Делим тесто на три части. В одну вмешиваем какао.

  7. Кейк попсы

    Переливаем шоколадную заготовку в форму для выпекания.

  8. Кейк попсы

    Тесто без какао также разливаем по формам. Выпекаем около 25-30 минут при температуре 190 градусов.

  9. Кейк попсы

    Измельчаем шоколадный бисквит и вымешиваем его с шоколадной пастой.

  10. Кейк попсы

    Один белый бисквит также измельчаем. Вымешиваем с вареньем.

  11. Кейк попсы

    Второй измельченный белый бисквит перемешиваем со сгущенным молоком.

  12. Кейк попсы

    Из трех заготовок лепим небольшие аккуратные шарики. Убираем застывать в холодильник.

  13. Кейк попсы

    По отдельности растапливаем шоколад, который будем использовать для украшения.

  14. Кейк попсы

    Во все шарики вставляем палочки. Обмазываем глазурью, украшаем растопленным шоколадом и кондитерской посыпкой.

  15. Кейк попсы

    Кейк попсы на палочке в домашних условиях готовы!

Кейк попсы в виде эскимо

Кейк попсы в виде эскимо порадуют вас аппетитным видом и неповторимым вкусом. Перед таким угощением никто не сможет устоять. Идеальное решение для праздничного кэнди-бара или фуршета. Для приготовления десерта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 часов

Время приготовления – 40 минут

Порции – 8 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 150 гр.
  • Яйцо – 6 шт.
  • Сахар-песок – 180 гр.
  • Сахар ванильный – 1 пакетик.
  • Крахмал кукурузный/картофельный – 30 гр.

Для крема:

  • Молоко сгущенное – 100 гр.
  • Масло сливочное 82,5% – 200 гр.
  • Пудра сахарная – 120 гр.
  • Какао-порошок – 2 ст.л.
  • Эссенция ромовая – ¼ ч.л.

Для глазури:

  • Шоколад белый – 200 гр.
  • Растительное масло – 3 ст.л.
  • Посыпка кондитерская – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Отделяем белки от желтков.

Кейк попсы

Шаг 3. Желтки взбиваем с большей частью сахара до получения белой пышной массы.

Шаг 4. Взбиваем белки с оставшимся сахаром и ванильным сахаром. Взбиваем до устойчивых пиков.

Кейк попсы

Шаг 5. Просеиваем муку и отправляем в нее массу из желтков. Вымешиваем до однородности.

Шаг 6. Добавляем сюда белковую массу.

Кейк попсы

Шаг 7. Вымешиваем до однородного состояния.

Шаг 8. Переливаем тесто в чашу мультиварки. Готовим в режиме для выпечки один час.

Кейк попсы

Шаг 9. Готовый бисквит слегка остужаем, обворачиваем пищевой пленкой и оставляем на 8 часов до созревания.

Шаг 10. Подготовим нужные продукты для крема.

Кейк попсы

Шаг 11. Взбиваем размягченное сливочное масло с сахарной пудрой и сгущенным молоком.

Шаг 12. Добавляем какао и ромовую эссенцию и продолжаем взбивать.

Кейк попсы

Шаг 13. Готовый бисквит измельчаем в крошку и дополняем его кремом.

Шаг 14. Тщательно вымешиваем массу до однородности.

Кейк попсы

Шаг 15. Подготовим деревянные палочки и формочки для мороженого эскимо.

Шаг 16. Наполняем формочки основной массой. Вставляем палочки. Убираем в морозилку на 1 час.

Кейк попсы

Шаг 17. Для глазури растапливаем белый шоколад, в конце добавляем растительное масло.

Шаг 18. Угощения обмазываем растопленным шоколадом. Перекладываем на пергамент для застывания.

Кейк попсы

Шаг 19. Украшаем кондитерской посыпкой на ваше усмотрение.

Шаг 20. Кейк попсы в виде эскимо готовы!

Кейк попсы

Кейк попсы из печенья и сгущенки

Кейк попсы из печенья и сгущенки – это невероятно вкусное лакомство для вашего семейного праздника или чаепития. Нежное угощение никого не оставит равнодушным, а также порадует ярким и привлекательным видом. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

  • Печенье – 300 гр.
  • Молоко сгущенное вареное – 1 банка.
  • Арахис – 100 гр.
  • Глазурь шоколадная – 100 гр.
  • Пшеница воздушная – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем печенье по вкусу и превращаем его в мелкую крошку.

Кейк попсы

Шаг 2. Арахис обжариваем на сухой сковороде. Снимаем шелуху с орехов и измельчаем их любым удобным способом.

Кейк попсы

Шаг 3. Соединяем печенье, арахис и вареную сгущенку.

Кейк попсы

Шаг 4. Тщательно вымешиваем продукты до образования однородной густой массы.

Кейк попсы

Шаг 5. Перекладываем массу в небольшие круглые формочки. Рекомендуется использовать парные полусферы. Также в массу можно добавить немного цельных орешков.

Кейк попсы

Шаг 6. Наполняем вторую полусферу и соединяем две части. Полученные шарики отправляем в холодильник на пару часов.

Кейк попсы

Шаг 7. Аккуратно достаем шарики из формы. Прокалываем их палочками, украшаем глазурью и воздушной пшеницей.

Кейк попсы

Шаг 8. Кейк попсы из печенья и сгущенки готовы!

Кейк попсы

Кейк попсы из бисквита

Кейк попсы из бисквита – это очень вкусный и несложный в исполнении рецепт для домашнего чаепития или праздничного стола. Такое лакомство понравится как взрослым, так и детям. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт и радуйте своих близких.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Сахар – 150 гр.
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.
  • Молоко сгущенное – 100 мл.
  • Яйцо – 5 шт.

Для украшения:

  • Шоколад молочный – по вкусу.
  • Шоколад белый – по вкусу.
  • Посыпка кондитерская – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Взбиваем куриные яйца с сахаром до пышной пены.

Кейк попсы

Шаг 3. Добавляем к ним муку и разрыхлитель. Аккуратно вымешиваем.

Кейк попсы

Шаг 4. Готовое тесто переливаем в форму для выпекания. Готовим около 25 минут при температуре 180 градусов.

Кейк попсы

Шаг 5. Остужаем готовый бисквит и измельчаем его в блендере до получения мелкой крошки.

Кейк попсы

Шаг 6. Крошку вымешиваем со сгущённым молоком.

Кейк попсы

Шаг 7. Из полученной массы формируем аккуратные шарики.

Кейк попсы

Шаг 8. Растапливаем шоколад для украшения.

Кейк попсы

Шаг 9. В каждый шарик втыкаем палочку.

Кейк попсы

Шаг 10. Погружаем шарики на палочке в растопленный шоколад.

Кейк попсы

Шаг 11. Обваливаем заготовки в кондитерской посыпке.

Кейк попсы

Шаг 12. Кейк попсы из бисквита готовы!

Кейк попсы

Шоколадные кейк попсы

Шоколадные кейк попсы порадуют вас своим не только ярким видом, но и вкусом. Готовьте лакомство к праздникам или чтобы разнообразить семейное чаепитие. Для приготовления аппетитного и привлекательного десерта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 30 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 2,5 ст.
  • Сахар – 2 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко – 1 ст.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Сода – 1,5 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
  • Какао-порошок – 6 ст.л.
  • Кипяток – 1 ст.
  • Масло сливочное – для смазывания формы.
  • Паста арахисовая – 4,5 ст.л.
  • Глазурь шоколадная – по вкусу.
  • Посыпка кондитерская – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим бисквит. По отдельности взбиваем белки и желтки. Соединяем их, дополняем сахаром, растительным маслом, молоком, какао, мукой, содой, разрыхлителем и кипятком. Вымешиваем до однородности.

Кейк попсы

Шаг 2. Дальше тесто переливаем в форму для выпекания или чашу мультиварки. Готовим около 40 минут в духовке или полтора часа в мультиварке.

Кейк попсы

Шаг 3. Остужаем бисквит и измельчаем его в блендере.

Кейк попсы

Шаг 4. Добавляем к крошке арахисовую пасту.

Кейк попсы

Шаг 5. Тщательно вымешиваем заготовку до однородности. На время убираем в холодильник.

Кейк попсы

Шаг 6. Лепим из массы аккуратные шарики. Вставляем в каждый деревянную шпажку.

Кейк попсы

Шаг 7. Погружаем заготовки в шоколадную глазурь.

Кейк попсы

Шаг 8. Украшаем кондитерской посыпкой.

Кейк попсы

Шаг 9. Шоколадные кейк попсы готовы. Можно подавать к столу!

Кейк попсы

Кейк попсы красный бархат

Кейк попсы красный бархат – это отличная идея для праздничного кэнди-бара. Вкуснейший десерт никого не оставит равнодушным: понравится как взрослым, так и детям. Для простого приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 20 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 80 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Сахар – 80 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Краситель пищевой красный – 5 капель.
  • Шоколад белый – 100 гр.
  • Сливки 10% – 20 мл.
  • Посыпка кондитерская – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные продукты по списку.

Шаг 2. Размягченное сливочное масло соединяем с сахаром и взбиваем миксером до однородности.

Кейк попсы

Шаг 3. Разбиваем в массу куриные яйца. Продолжаем взбивать.

Кейк попсы

Шаг 4. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем. Вымешиваем до исчезновения комочков.

Кейк попсы

Шаг 5. Капаем пищевой краситель красного цвета.

Кейк попсы

Шаг 6. Перемешиваем с помощью миксера для равномерного распределения цвета.

Кейк попсы

Шаг 7. Переливаем тесто в кондитерский мешок.

Кейк попсы

Шаг 8. Переливаем его в силиконовые формочки (шарики).

Кейк попсы

Шаг 9. Выпекаем около 20 минут при температуре 180 градусов.

Кейк попсы

Шаг 10. Для глазури растапливаем белый шоколад со сливками в микроволновке.

Кейк попсы

Шаг 11. В остывшие шарики вставляем палочки. Обмазываем их глазурью и дополняем кондитерской посыпкой.

Кейк попсы

Шаг 12. Кейк попсы красный бархат готовы. Можно подавать к столу!

Кейк попсы

Кейк попсы в силиконовой форме с выпечкой

Кейк попсы в силиконовой форме с выпечкой – это оригинальное лакомство для вашего семейного праздника или чаепития. Яркое угощение никого не оставит равнодушным, а также порадует привлекательным видом. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 15 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 110 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Цедра лимонная – 1 ч.л.
  • Посыпка кондитерская – по вкусу.
  • Шоколад – 2 плитки.
  • Сахар – 100 гр.
  • Масло сливочное – 90 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты из списка.

Шаг 2. Отделяем белок от желтка. Взбиваем белок с половиной сахара до пышной пены.

Кейк попсы

Шаг 3. Желток соединяем с размягченным сливочным маслом и оставшимся сахаром. Также взбиваем.

Кейк попсы

Шаг 4. В массу с желтком просеиваем муку. Вымешиваем.

Кейк попсы

Шаг 5. Постепенно добавляем взбитый белок и лимонную цедру. Перемешиваем заготовку.

Кейк попсы

Шаг 6. Выкладываем тесто в небольшие круглые силиконовые формочки.

Кейк попсы

Шаг 7. Выпекаем 15 минут при температуре 180 градусов.

Кейк попсы

Шаг 8. Достаем заготовки из формочки и даем им полностью остыть.

Кейк попсы

Шаг 9. На водяной бане растапливаем шоколад. Шарики накалываем на палочки и погружаем в растопленный шоколад. Украшаем кондитерскую посыпку.

Кейк попсы

Шаг 10. Кейк попсы в силиконовой форме с выпечкой готовы.

Кейк попсы

Творожные кейк попсы

Творожные кейк попсы отличаются нежнейшим вкусом и воздушной легкой текстурой. Такое лакомство не задержится долго на вашем столе. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 20 шт.

Ингредиенты:

  • Творог – 0,5 кг.
  • Курага – 100 гр.
  • Орехи грецкие – 60 гр.
  • Молоко – 3 ст.л.
  • Шоколад белый – 100 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Сахар – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно вымачиваем курагу в теплой воде и после обсушиваем ее.

Кейк попсы

Шаг 2. Соединяем творог, сливочное масло и сахар. Тщательно разминаем до однородности.

Кейк попсы

Шаг 3. Дополняем массу измельченными курагой и орехами.

Кейк попсы

Шаг 4. Снова хорошенько все перемешиваем.

Кейк попсы

Шаг 5. Из полученной творожной массы лепим аккуратные шарики и кладем их в морозилку на 40 минут.

Кейк попсы

Шаг 6. На водяной бане растапливаем белый шоколад. Можно использовать любой другой.

Кейк попсы

Шаг 7. В подмороженные шарики вставляем палочки.

Кейк попсы

Шаг 8. Погружаем шарики в белый шоколад. Можно украсить кондитерской посыпкой.

Кейк попсы

Шаг 9. Творожные кейк попсы готовы!

Кейк попсы

Кейк попсы «Картошка»

Кейк попсы «Картошка» – это очень вкусное лакомство для вашего домашнего праздника или чаепития. Аппетитный десерт никого не оставит равнодушным, а также порадует ярким и привлекательным видом. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 16 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 180 гр.
  • Яйцо С1– 4 шт.
  • Сахар – 150 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – для смазывания формы.

Для крема:

  • Молоко сгущенное – 100 гр.
  • Сыр маскарпоне/сметана 20% – 100 гр./3 ст.л.
  • Какао-порошок – 15 гр.

Для глазури и украшения:

  • Шоколад – 100 гр.
  • Посыпка кондитерская/кокосовая стружка – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску, дополняем их сахаром.

Шаг 3. Взбиваем содержимое до образования пышной белой пены.

Кейк попсы

Шаг 4. Просеиваем сюда муку и добавляем разрыхлитель.

Шаг 5. Вымешиваем содержимое до получения однородного теста без комочков.

Кейк попсы

Шаг 6. Выкладываем тесто в обмазанную сливочным маслом форму для выпекания.

Шаг 7. Готовим бисквит около 20-25 минут при температуре 180 градусов.

Кейк попсы

Шаг 8. Для крема вымешиваем маскарпоне, сгущенное молоко и какао.

Шаг 9. Остужаем бисквит и измельчаем его до состояния мелкой крошки.

Кейк попсы

Шаг 10. Соединяем бисквитную крошку с кремом. Тщательно вымешиваем.

Шаг 11. Из полученной массы лепим аккуратные шарики.

Кейк попсы

Шаг 12. На водяной бане растапливаем шоколад.

Шаг 13. Вставляем в каждый шарик палочку.

Кейк попсы

Шаг 14. Погружаем шарики в растопленный шоколад. Можно украсить кокосовой стружкой или кондитерской посыпкой.

Шаг 15. Кейк попсы «Картошка» готовы. Можно подавать к столу и пробовать!

Кейк попсы

Кейк попсы с творожным сыром

Кейк попсы с творожным сыром – это невероятно нежное и воздушное лакомство для вашего семейного праздника или чаепития. Вкуснейшее угощение никого не оставит равнодушным, а также порадует ярким и привлекательным видом. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 90 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар – 90 гр.

Для крема:

  • Сыр творожный – 90 гр.
  • Пудра сахарная – 30 гр.
  • Шоколад – 200 гр.
  • Какао-масло – 20 гр.
  • Посыпка кондитерская – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яйца с сахаром до образования пышной белой массы.

Кейк попсы

Шаг 2. Постепенно просеиваем сюда муку и замешиваем однородное тесто.

Кейк попсы

Шаг 3. Переливаем тесто в форму и выпекаем в духовке около 30 минут при температуре 180 градусов. Остужаем полученный бисквит, аккуратно срезаем корочку. Все остальное перемалываем в блендере.

Кейк попсы

Шаг 4. Для крема взбиваем творожный сыр с сахарной пудрой.

Кейк попсы

Шаг 5. Крошку бисквита перемешиваем с кремом и лепим из полученной массы аккуратные шарики.

Кейк попсы

Шаг 6. Растапливаем шоколад и какао-масло. Вымешиваем для получения глазури. Можно добавить пищевой краситель.

Кейк попсы

Шаг 7. Обмакиваем кончики деревянных палочек в глазурь и вставляем их в подготовленные шарики.

Кейк попсы

Шаг 8. Погружаем заготовки в глазурь и дополняем кондитерской посыпкой.

Кейк попсы

Шаг 9. Кейк попсы с творожным сыром готовы. Угощайтесь!

Кейк попсы

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