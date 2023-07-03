Кейк попсы – это яркое бисквитное пирожное в глазури, которое чаще всего готовят или подают на палочке. Такой десерт часто встречается на праздниках и фуршетах. Для приготовления кейк попсов в домашних условиях используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Кейк попсы на палочке в домашних условиях

Кейк попсы на палочке в домашних условиях – это яркое и вкусное лакомство, которое станет настоящим украшением любого праздника. Чтобы приготовить такой аппетитный десерт, используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты –+24 шт.

Мука 150 гр.

Яйцо куриное 4 шт.

Сахар-песок 150 гр

Разрыхлитель 1 ч.л.

Какао-порошок 1 ст.л.

Масло сливочное 1 ч.л.

Для начинки:

Варенье 2 ст.л.

Молоко сгущенное 2 ст.л.

Шоколадная паста 2 ст.л.

Для украшения:

Глазурь 1 упаковка

Белый шоколад 2 ломтика

Темный шоколад 1 шт.

Кондитерская посыпка по вкусу

Шаги 90 мин.

Кейк попсы легко можно приготовить в домашних условиях. Разбиваем куриные яйца и дополняем их сахаром. Взбиваем содержимое венчиком до однородности. Ставим яичную смесь на водяную баню. Помешиваем до полного растворения сахара. Убираем с водяной бани и взбиваем еще около 10 минут. Просеиваем в смесь муку с разрыхлителем. Перемешиваем до исчезновения комочков. Делим тесто на три части. В одну вмешиваем какао. Переливаем шоколадную заготовку в форму для выпекания. Тесто без какао также разливаем по формам. Выпекаем около 25-30 минут при температуре 190 градусов. Измельчаем шоколадный бисквит и вымешиваем его с шоколадной пастой. Один белый бисквит также измельчаем. Вымешиваем с вареньем. Второй измельченный белый бисквит перемешиваем со сгущенным молоком. Из трех заготовок лепим небольшие аккуратные шарики. Убираем застывать в холодильник. По отдельности растапливаем шоколад, который будем использовать для украшения. Во все шарики вставляем палочки. Обмазываем глазурью, украшаем растопленным шоколадом и кондитерской посыпкой. Кейк попсы на палочке в домашних условиях готовы!

Кейк попсы в виде эскимо

Кейк попсы в виде эскимо порадуют вас аппетитным видом и неповторимым вкусом. Перед таким угощением никто не сможет устоять. Идеальное решение для праздничного кэнди-бара или фуршета. Для приготовления десерта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 часов

Время приготовления – 40 минут

Порции – 8 шт.

Ингредиенты:

Мука – 150 гр.

Яйцо – 6 шт.

Сахар-песок – 180 гр.

Сахар ванильный – 1 пакетик.

Крахмал кукурузный/картофельный – 30 гр.

Для крема:

Молоко сгущенное – 100 гр.

Масло сливочное 82,5% – 200 гр.

Пудра сахарная – 120 гр.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Эссенция ромовая – ¼ ч.л.

Для глазури:

Шоколад белый – 200 гр.

Растительное масло – 3 ст.л.

Посыпка кондитерская – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Отделяем белки от желтков.

Шаг 3. Желтки взбиваем с большей частью сахара до получения белой пышной массы.

Шаг 4. Взбиваем белки с оставшимся сахаром и ванильным сахаром. Взбиваем до устойчивых пиков.

Шаг 5. Просеиваем муку и отправляем в нее массу из желтков. Вымешиваем до однородности.

Шаг 6. Добавляем сюда белковую массу.

Шаг 7. Вымешиваем до однородного состояния.

Шаг 8. Переливаем тесто в чашу мультиварки. Готовим в режиме для выпечки один час.

Шаг 9. Готовый бисквит слегка остужаем, обворачиваем пищевой пленкой и оставляем на 8 часов до созревания.

Шаг 10. Подготовим нужные продукты для крема.

Шаг 11. Взбиваем размягченное сливочное масло с сахарной пудрой и сгущенным молоком.

Шаг 12. Добавляем какао и ромовую эссенцию и продолжаем взбивать.

Шаг 13. Готовый бисквит измельчаем в крошку и дополняем его кремом.

Шаг 14. Тщательно вымешиваем массу до однородности.

Шаг 15. Подготовим деревянные палочки и формочки для мороженого эскимо.

Шаг 16. Наполняем формочки основной массой. Вставляем палочки. Убираем в морозилку на 1 час.

Шаг 17. Для глазури растапливаем белый шоколад, в конце добавляем растительное масло.

Шаг 18. Угощения обмазываем растопленным шоколадом. Перекладываем на пергамент для застывания.

Шаг 19. Украшаем кондитерской посыпкой на ваше усмотрение.

Шаг 20. Кейк попсы в виде эскимо готовы!

Кейк попсы из печенья и сгущенки

Кейк попсы из печенья и сгущенки – это невероятно вкусное лакомство для вашего семейного праздника или чаепития. Нежное угощение никого не оставит равнодушным, а также порадует ярким и привлекательным видом. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

Печенье – 300 гр.

Молоко сгущенное вареное – 1 банка.

Арахис – 100 гр.

Глазурь шоколадная – 100 гр.

Пшеница воздушная – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем печенье по вкусу и превращаем его в мелкую крошку.

Шаг 2. Арахис обжариваем на сухой сковороде. Снимаем шелуху с орехов и измельчаем их любым удобным способом.

Шаг 3. Соединяем печенье, арахис и вареную сгущенку.

Шаг 4. Тщательно вымешиваем продукты до образования однородной густой массы.

Шаг 5. Перекладываем массу в небольшие круглые формочки. Рекомендуется использовать парные полусферы. Также в массу можно добавить немного цельных орешков.

Шаг 6. Наполняем вторую полусферу и соединяем две части. Полученные шарики отправляем в холодильник на пару часов.

Шаг 7. Аккуратно достаем шарики из формы. Прокалываем их палочками, украшаем глазурью и воздушной пшеницей.

Шаг 8. Кейк попсы из печенья и сгущенки готовы!

Кейк попсы из бисквита

Кейк попсы из бисквита – это очень вкусный и несложный в исполнении рецепт для домашнего чаепития или праздничного стола. Такое лакомство понравится как взрослым, так и детям. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт и радуйте своих близких.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8 шт.

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Сахар – 150 гр.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Молоко сгущенное – 100 мл.

Яйцо – 5 шт.

Для украшения:

Шоколад молочный – по вкусу.

Шоколад белый – по вкусу.

Посыпка кондитерская – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Взбиваем куриные яйца с сахаром до пышной пены.

Шаг 3. Добавляем к ним муку и разрыхлитель. Аккуратно вымешиваем.

Шаг 4. Готовое тесто переливаем в форму для выпекания. Готовим около 25 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 5. Остужаем готовый бисквит и измельчаем его в блендере до получения мелкой крошки.

Шаг 6. Крошку вымешиваем со сгущённым молоком.

Шаг 7. Из полученной массы формируем аккуратные шарики.

Шаг 8. Растапливаем шоколад для украшения.

Шаг 9. В каждый шарик втыкаем палочку.

Шаг 10. Погружаем шарики на палочке в растопленный шоколад.

Шаг 11. Обваливаем заготовки в кондитерской посыпке.

Шаг 12. Кейк попсы из бисквита готовы!

Шоколадные кейк попсы

Шоколадные кейк попсы порадуют вас своим не только ярким видом, но и вкусом. Готовьте лакомство к праздникам или чтобы разнообразить семейное чаепитие. Для приготовления аппетитного и привлекательного десерта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 30 шт.

Ингредиенты:

Мука – 2,5 ст.

Сахар – 2 ст.

Яйцо – 2 шт.

Молоко – 1 ст.

Масло растительное – 100 мл.

Сода – 1,5 ч.л.

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Какао-порошок – 6 ст.л.

Кипяток – 1 ст.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Паста арахисовая – 4,5 ст.л.

Глазурь шоколадная – по вкусу.

Посыпка кондитерская – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим бисквит. По отдельности взбиваем белки и желтки. Соединяем их, дополняем сахаром, растительным маслом, молоком, какао, мукой, содой, разрыхлителем и кипятком. Вымешиваем до однородности.

Шаг 2. Дальше тесто переливаем в форму для выпекания или чашу мультиварки. Готовим около 40 минут в духовке или полтора часа в мультиварке.

Шаг 3. Остужаем бисквит и измельчаем его в блендере.

Шаг 4. Добавляем к крошке арахисовую пасту.

Шаг 5. Тщательно вымешиваем заготовку до однородности. На время убираем в холодильник.

Шаг 6. Лепим из массы аккуратные шарики. Вставляем в каждый деревянную шпажку.

Шаг 7. Погружаем заготовки в шоколадную глазурь.

Шаг 8. Украшаем кондитерской посыпкой.

Шаг 9. Шоколадные кейк попсы готовы. Можно подавать к столу!

Кейк попсы красный бархат

Кейк попсы красный бархат – это отличная идея для праздничного кэнди-бара. Вкуснейший десерт никого не оставит равнодушным: понравится как взрослым, так и детям. Для простого приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 20 шт.

Ингредиенты:

Мука – 80 гр.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Сахар – 80 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Краситель пищевой красный – 5 капель.

Шоколад белый – 100 гр.

Сливки 10% – 20 мл.

Посыпка кондитерская – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные продукты по списку.

Шаг 2. Размягченное сливочное масло соединяем с сахаром и взбиваем миксером до однородности.

Шаг 3. Разбиваем в массу куриные яйца. Продолжаем взбивать.

Шаг 4. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем. Вымешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 5. Капаем пищевой краситель красного цвета.

Шаг 6. Перемешиваем с помощью миксера для равномерного распределения цвета.

Шаг 7. Переливаем тесто в кондитерский мешок.

Шаг 8. Переливаем его в силиконовые формочки (шарики).

Шаг 9. Выпекаем около 20 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 10. Для глазури растапливаем белый шоколад со сливками в микроволновке.

Шаг 11. В остывшие шарики вставляем палочки. Обмазываем их глазурью и дополняем кондитерской посыпкой.

Шаг 12. Кейк попсы красный бархат готовы. Можно подавать к столу!

Кейк попсы в силиконовой форме с выпечкой

Кейк попсы в силиконовой форме с выпечкой – это оригинальное лакомство для вашего семейного праздника или чаепития. Яркое угощение никого не оставит равнодушным, а также порадует привлекательным видом. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 15 шт.

Ингредиенты:

Мука – 110 гр.

Яйцо – 1 шт.

Цедра лимонная – 1 ч.л.

Посыпка кондитерская – по вкусу.

Шоколад – 2 плитки.

Сахар – 100 гр.

Масло сливочное – 90 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты из списка.

Шаг 2. Отделяем белок от желтка. Взбиваем белок с половиной сахара до пышной пены.

Шаг 3. Желток соединяем с размягченным сливочным маслом и оставшимся сахаром. Также взбиваем.

Шаг 4. В массу с желтком просеиваем муку. Вымешиваем.

Шаг 5. Постепенно добавляем взбитый белок и лимонную цедру. Перемешиваем заготовку.

Шаг 6. Выкладываем тесто в небольшие круглые силиконовые формочки.

Шаг 7. Выпекаем 15 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 8. Достаем заготовки из формочки и даем им полностью остыть.

Шаг 9. На водяной бане растапливаем шоколад. Шарики накалываем на палочки и погружаем в растопленный шоколад. Украшаем кондитерскую посыпку.

Шаг 10. Кейк попсы в силиконовой форме с выпечкой готовы.

Творожные кейк попсы

Творожные кейк попсы отличаются нежнейшим вкусом и воздушной легкой текстурой. Такое лакомство не задержится долго на вашем столе. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 20 шт.

Ингредиенты:

Творог – 0,5 кг.

Курага – 100 гр.

Орехи грецкие – 60 гр.

Молоко – 3 ст.л.

Шоколад белый – 100 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Сахар – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно вымачиваем курагу в теплой воде и после обсушиваем ее.

Шаг 2. Соединяем творог, сливочное масло и сахар. Тщательно разминаем до однородности.

Шаг 3. Дополняем массу измельченными курагой и орехами.

Шаг 4. Снова хорошенько все перемешиваем.

Шаг 5. Из полученной творожной массы лепим аккуратные шарики и кладем их в морозилку на 40 минут.

Шаг 6. На водяной бане растапливаем белый шоколад. Можно использовать любой другой.

Шаг 7. В подмороженные шарики вставляем палочки.

Шаг 8. Погружаем шарики в белый шоколад. Можно украсить кондитерской посыпкой.

Шаг 9. Творожные кейк попсы готовы!

Кейк попсы «Картошка»

Кейк попсы «Картошка» – это очень вкусное лакомство для вашего домашнего праздника или чаепития. Аппетитный десерт никого не оставит равнодушным, а также порадует ярким и привлекательным видом. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 16 шт.

Ингредиенты:

Мука – 180 гр.

Яйцо С1– 4 шт.

Сахар – 150 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Для крема:

Молоко сгущенное – 100 гр.

Сыр маскарпоне/сметана 20% – 100 гр./3 ст.л.

Какао-порошок – 15 гр.

Для глазури и украшения:

Шоколад – 100 гр.

Посыпка кондитерская/кокосовая стружка – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску, дополняем их сахаром.

Шаг 3. Взбиваем содержимое до образования пышной белой пены.

Шаг 4. Просеиваем сюда муку и добавляем разрыхлитель.

Шаг 5. Вымешиваем содержимое до получения однородного теста без комочков.

Шаг 6. Выкладываем тесто в обмазанную сливочным маслом форму для выпекания.

Шаг 7. Готовим бисквит около 20-25 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 8. Для крема вымешиваем маскарпоне, сгущенное молоко и какао.

Шаг 9. Остужаем бисквит и измельчаем его до состояния мелкой крошки.

Шаг 10. Соединяем бисквитную крошку с кремом. Тщательно вымешиваем.

Шаг 11. Из полученной массы лепим аккуратные шарики.

Шаг 12. На водяной бане растапливаем шоколад.

Шаг 13. Вставляем в каждый шарик палочку.

Шаг 14. Погружаем шарики в растопленный шоколад. Можно украсить кокосовой стружкой или кондитерской посыпкой.

Шаг 15. Кейк попсы «Картошка» готовы. Можно подавать к столу и пробовать!

Кейк попсы с творожным сыром

Кейк попсы с творожным сыром – это невероятно нежное и воздушное лакомство для вашего семейного праздника или чаепития. Вкуснейшее угощение никого не оставит равнодушным, а также порадует ярким и привлекательным видом. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

Мука – 90 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 90 гр.

Для крема:

Сыр творожный – 90 гр.

Пудра сахарная – 30 гр.

Шоколад – 200 гр.

Какао-масло – 20 гр.

Посыпка кондитерская – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яйца с сахаром до образования пышной белой массы.

Шаг 2. Постепенно просеиваем сюда муку и замешиваем однородное тесто.

Шаг 3. Переливаем тесто в форму и выпекаем в духовке около 30 минут при температуре 180 градусов. Остужаем полученный бисквит, аккуратно срезаем корочку. Все остальное перемалываем в блендере.

Шаг 4. Для крема взбиваем творожный сыр с сахарной пудрой.

Шаг 5. Крошку бисквита перемешиваем с кремом и лепим из полученной массы аккуратные шарики.

Шаг 6. Растапливаем шоколад и какао-масло. Вымешиваем для получения глазури. Можно добавить пищевой краситель.

Шаг 7. Обмакиваем кончики деревянных палочек в глазурь и вставляем их в подготовленные шарики.

Шаг 8. Погружаем заготовки в глазурь и дополняем кондитерской посыпкой.

Шаг 9. Кейк попсы с творожным сыром готовы. Угощайтесь!