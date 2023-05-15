Кекс на кефире «3 стакана». Готовится просто, получается вкусно

Кексы стали популярны, когда 16 веке стал активно производиться сахар. Широкое распространение десерт получил благодаря своей дешевизне и сладкому вкусу. Выпечку можно есть как на завтрак, так и во время праздника.
Сейчас можно найти множество различных вариантов начинок, благодаря экспериментам разных народов. Например, люди с Багамских Островов делали начинку из фруктов, которые выдерживались 2 месяца в роме.
Кекс, который мы хотим предложить, готовится на кефире с использованием манной крупы. Называется «3 стакана». Рецепт запоминается легко и просто, но лучше сохранить, чтобы не потерять.
- мука — 4 ст.л.;
- манная крупа — ст.;
- кефир — ст.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — ст.;
- ванилин — пачка;
- мак — 3-4 ст.л.;
- сок лимона — ч.л.;
- сода — ч.л.;
- соль — 1/3 ч.л.;
- растительное масло — 50 мл.
Приготовление:
В глубокой миске соединяем кефир и манную крупу. На время оставляем заготовку, чтобы манная крупа могла набухнуть. Достаточно 20-30 минут.
В другую емкость разбиваем два куриных яйца. Всыпаем сахар. Чтобы взбить, используем миксер. Добиваемся пышного состояния и соединяем заготовку с набухшей манной крупой.
Всыпаем к ингредиентам муку, а также соль. Добавляем три столовые ложки мака и перемешиваем ингредиенты с помощью ложки.
Добавляем одну чайную ложку соли и щепотку лимонной кислоты или сока лимона. Остается перемешать и добавить растительное масло.
Форму для выпекания смазываем маслом, равномерно заливаем подготовленной смесью.
Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.
Чтобы проверить блюдо на готовность, протыкаем его шпажкой.
Легко и просто мы получили кекс.
Угощайтесь и угощайте!