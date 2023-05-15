Кекс на кефире «3 стакана». Готовится просто, получается вкусно

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Кексы стали популярны, когда 16 веке стал активно производиться сахар. Широкое распространение десерт получил благодаря своей дешевизне и сладкому вкусу. Выпечку можно есть как на завтрак, так и во время праздника.

Сейчас можно найти множество различных вариантов начинок, благодаря экспериментам разных народов. Например, люди с Багамских Островов делали начинку из фруктов, которые выдерживались 2 месяца в роме.

Кекс, который мы хотим предложить, готовится на кефире с использованием манной крупы. Называется «3 стакана». Рецепт запоминается легко и просто, но лучше сохранить, чтобы не потерять.

  • мука — 4 ст.л.;
  • манная крупа — ст.;
  • кефир — ст.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — ст.;
  • ванилин — пачка;
  • мак — 3-4 ст.л.;
  • сок лимона — ч.л.;
  • сода — ч.л.;
  • соль — 1/3 ч.л.;
  • растительное масло — 50 мл.

Приготовление:

В глубокой миске соединяем кефир и манную крупу. На время оставляем заготовку, чтобы манная крупа могла набухнуть. Достаточно 20-30 минут.

В другую емкость разбиваем два куриных яйца. Всыпаем сахар. Чтобы взбить, используем миксер. Добиваемся пышного состояния и соединяем заготовку с набухшей манной крупой.

Всыпаем к ингредиентам муку, а также соль. Добавляем три столовые ложки мака и перемешиваем ингредиенты с помощью ложки.

Добавляем одну чайную ложку соли и щепотку лимонной кислоты или сока лимона. Остается перемешать и добавить растительное масло.

Форму для выпекания смазываем маслом, равномерно заливаем подготовленной смесью.

Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

Кекс на кефире «3 стакана». Готовится просто, получается вкусно

Кекс на кефире «3 стакана». Готовится просто, получается вкусно

Чтобы проверить блюдо на готовность, протыкаем его шпажкой.

Легко и просто мы получили кекс.

Кекс на кефире «3 стакана». Готовится просто, получается вкусно

Угощайтесь и угощайте!

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