Описание приготовления:
Можно пропитать ягодный кекс сиропом или топпингом, тогда он станет более сочным. Без пропитки кекс отлично хранится в течение 4-6 дней и не черствеет. Особенно вкусен он с чаем, кофе, теплым молоком или лимонадом.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Ягоды / Черная смородина / Молочные продукты / Сметана / Cмородина
Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо куриное 3 Штуки
- Мука пшеничная 220 Грамм
- Сахар 150 Грамм
- Соль 2 Щепотки
- Сметанa 80 Миллилитров
- Черная смородина 120 Грамм
- Масло растительное 80 Миллилитров
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Сахарная пудра 20 Грамм (по желанию)
Количество порций 4
Калорийность
303 ккал
Калорийность
5 г
Белки
13 г
Жиры
41 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кекс на сметане с черной смородиной»
Подготовьте указанные ингредиенты. Ягоды промойте в воде, удалите хвостики и обсушите их бумажными салфетками.
Куриные яйца вбейте в глубокую емкость, всыпьте сахар и соль. Взбейте 4-5 минут в пышную пену.
Выложите сметану любой жирности, влейте растительное масло без аромата или топленное сливочное. Всыпьте разрыхлитель. По желанию можно добавить и ванильный сахар.
Всыпьте пшеничную муку и вмешайте ее в тесто, но не взбивайте. Тесто получится довольно густым, будет оставаться след от венчика.
Застелите форму для кекса пергаментной бумагой и смажьте ее растительным маслом. Влейте половину теста и на него выложите половину ягод смородины.
Влейте вторую половину теста и снова выложите ягоды. Слегка притопите их, чтобы они оказались в тесте, а не на поверхности. Разогрейте духовку до 160 градусов и отправьте форму на средний уровень на 50 минут.
Готовый кекс извлеките из духовки и дайте ему остыть примерно 30 минут, после чего удалите пергаментную бумагу. Охладите кекс в холодильнике еще 1 час. Это нужно для того, чтобы он отлично нарезался, а не крошился. Присыпьте десерт сахарной пудрой — это по желанию. Нарежьте его порционными кусочками и подайте к столу.