Описание приготовления:

Можно пропитать ягодный кекс сиропом или топпингом, тогда он станет более сочным. Без пропитки кекс отлично хранится в течение 4-6 дней и не черствеет. Особенно вкусен он с чаем, кофе, теплым молоком или лимонадом.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Ягоды / Черная смородина / Молочные продукты / Сметана / Cмородина

Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Яйцо куриное 3 Штуки

Мука пшеничная 220 Грамм

Сахар 150 Грамм

Соль 2 Щепотки

Сметанa 80 Миллилитров

Черная смородина 120 Грамм

Масло растительное 80 Миллилитров

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Сахарная пудра 20 Грамм (по желанию)

Количество порций 4

Калорийность

303 ккал

Калорийность

5 г

Белки

13 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кекс на сметане с черной смородиной»

Подготовьте указанные ингредиенты. Ягоды промойте в воде, удалите хвостики и обсушите их бумажными салфетками.

Куриные яйца вбейте в глубокую емкость, всыпьте сахар и соль. Взбейте 4-5 минут в пышную пену.

Выложите сметану любой жирности, влейте растительное масло без аромата или топленное сливочное. Всыпьте разрыхлитель. По желанию можно добавить и ванильный сахар.

Всыпьте пшеничную муку и вмешайте ее в тесто, но не взбивайте. Тесто получится довольно густым, будет оставаться след от венчика.

Застелите форму для кекса пергаментной бумагой и смажьте ее растительным маслом. Влейте половину теста и на него выложите половину ягод смородины.

Влейте вторую половину теста и снова выложите ягоды. Слегка притопите их, чтобы они оказались в тесте, а не на поверхности. Разогрейте духовку до 160 градусов и отправьте форму на средний уровень на 50 минут.

Готовый кекс извлеките из духовки и дайте ему остыть примерно 30 минут, после чего удалите пергаментную бумагу. Охладите кекс в холодильнике еще 1 час. Это нужно для того, чтобы он отлично нарезался, а не крошился. Присыпьте десерт сахарной пудрой — это по желанию. Нарежьте его порционными кусочками и подайте к столу.