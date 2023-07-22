Описание приготовления:

Кефир для приготовления кекса подойдет любой жирности. Ванильный экстракт можете заменить на ванилин или ванильный сахар. При желании в тесто можно добавить немного черного шоколада в каплях или изюма, они отлично сочетаются с лимонным ароматом.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

Кефир 250 Грамм

Мука пшеничная 250 Грамм

Яйцо 1 Штука

Сахар 170 Грамм

Лимон 1 Штука

Масло растительное 60 Грамм

Масло сливочное 40 Грамм

Ванильный экстракт 1 Чайная ложка

Соль 1 Щепотка

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Количество порций 8

Калорийность

213 ккал

Калорийность

3 г

Белки

14 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кекс "Нежный"»

Подготовьте необходимые ингредиенты.

В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром до легкой пены.

Влейте растительное масло, продолжайте взбивать.

Добавьте кефир комнатной температуры, растопленное сливочное масло, ванильный экстракт, сок и цедру небольшого лимона. Хорошенько взбейте содержимое миски.

Далее всыпьте муку, разрыхлитель и щепотку соли.

Аккуратно перемешайте тесто, оно получится в меру густым.

Выстелите форму для выпечки кекса пергаментом, вылейте тесто. Отправьте заготовку в предварительно разогретую до 190 градусов духовку в режиме "Верх/низ" и выпекайте 40-50 минут. Готовность обязательно проверьте зубочисткой, при прокалывании кекса она должна быть сухая.

Остудите готовый кекс на решетке, затем нарежьте и можно заваривать вкусный чай или ароматный кофе. Кекс "Нежный" готов! Приятного аппетита!