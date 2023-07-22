Кекс «Нежный»

По
Admin
-
0
43

Описание приготовления:

Кефир для приготовления кекса подойдет любой жирности. Ванильный экстракт можете заменить на ванилин или ванильный сахар. При желании в тесто можно добавить немного черного шоколада в каплях или изюма, они отлично сочетаются с лимонным ароматом.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

  • Кефир 250 Грамм
  • Мука пшеничная 250 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Сахар 170 Грамм
  • Лимон 1 Штука
  • Масло растительное 60 Грамм
  • Масло сливочное 40 Грамм
  • Ванильный экстракт 1 Чайная ложка
  • Соль 1 Щепотка
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Количество порций 8

Калорийность

213 ккал

Калорийность

3 г

Белки

14 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кекс "Нежный"»

Кекс "Нежный"

Подготовьте необходимые ингредиенты.

Кекс "Нежный"

В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром до легкой пены.

Кекс "Нежный"

Влейте растительное масло, продолжайте взбивать.

Кекс "Нежный"

Добавьте кефир комнатной температуры, растопленное сливочное масло, ванильный экстракт, сок и цедру небольшого лимона. Хорошенько взбейте содержимое миски.

Кекс "Нежный"

Далее всыпьте муку, разрыхлитель и щепотку соли.

Кекс "Нежный"

Аккуратно перемешайте тесто, оно получится в меру густым.

Кекс "Нежный"

Выстелите форму для выпечки кекса пергаментом, вылейте тесто. Отправьте заготовку в предварительно разогретую до 190 градусов духовку в режиме "Верх/низ" и выпекайте 40-50 минут. Готовность обязательно проверьте зубочисткой, при прокалывании кекса она должна быть сухая.

Кекс "Нежный"

Остудите готовый кекс на решетке, затем нарежьте и можно заваривать вкусный чай или ароматный кофе. Кекс "Нежный" готов! Приятного аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА