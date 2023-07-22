Описание приготовления:
Кефир для приготовления кекса подойдет любой жирности. Ванильный экстракт можете заменить на ванилин или ванильный сахар. При желании в тесто можно добавить немного черного шоколада в каплях или изюма, они отлично сочетаются с лимонным ароматом.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Кексы
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 250 Грамм
- Мука пшеничная 250 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Сахар 170 Грамм
- Лимон 1 Штука
- Масло растительное 60 Грамм
- Масло сливочное 40 Грамм
- Ванильный экстракт 1 Чайная ложка
- Соль 1 Щепотка
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
Количество порций 8
Калорийность
213 ккал
Калорийность
3 г
Белки
14 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кекс "Нежный"»
Подготовьте необходимые ингредиенты.
В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром до легкой пены.
Влейте растительное масло, продолжайте взбивать.
Добавьте кефир комнатной температуры, растопленное сливочное масло, ванильный экстракт, сок и цедру небольшого лимона. Хорошенько взбейте содержимое миски.
Далее всыпьте муку, разрыхлитель и щепотку соли.
Аккуратно перемешайте тесто, оно получится в меру густым.
Выстелите форму для выпечки кекса пергаментом, вылейте тесто. Отправьте заготовку в предварительно разогретую до 190 градусов духовку в режиме "Верх/низ" и выпекайте 40-50 минут. Готовность обязательно проверьте зубочисткой, при прокалывании кекса она должна быть сухая.
Остудите готовый кекс на решетке, затем нарежьте и можно заваривать вкусный чай или ароматный кофе. Кекс "Нежный" готов! Приятного аппетита!