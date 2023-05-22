Описание приготовления:
Готовится такой кекс очень просто и быстро. Ваша задача перемешать все ингредиенты и выложить тесто в форму. Остальное работа духовки.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Фрукты / Изюм / Сухофрукты / Мак
Блюдо: Выпечка / Кексы
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочнoe 120 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Сахар 150 Грамм
- Кефир 200 Миллилитров
- Мука пшеничная 300 Грамм
- Мак 2 Ст. ложки
- Изюм 100 Грамм
- Разрыхлитель 2 Чайных ложки
Количество порций 10
Калорийность
316 ккал
Калорийность
6 г
Белки
13 г
Жиры
44 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кекс с изюмом и маком»
Подготовьте ингредиенты для приготовления кекса.
Яйца разбейте в миску.
Взбейте яйца с помощью миксера. После постепенно добавьте сахар, не переставая взбивать.
Влейте кефир.
Растопите сливочное масло, добавьте в тесто и перемешайте. Выложите мак и изюм.
В несколько приемов насыпьте в миску муку.
Перемешивайте все ингредиенты. Тесто для кекса готово.
Выложите тесто в форму для кексов.
Выпекайте кекс в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 40-45 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки.
Готовый кекс немного охладите, достаньте из формы, нарежьте и подавайте к столу.