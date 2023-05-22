Описание приготовления:

Готовится такой кекс очень просто и быстро. Ваша задача перемешать все ингредиенты и выложить тесто в форму. Остальное работа духовки.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Фрукты / Изюм / Сухофрукты / Мак

Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочнoe 120 Грамм

Яйца 2 Штуки

Сахар 150 Грамм

Кефир 200 Миллилитров

Мука пшеничная 300 Грамм

Мак 2 Ст. ложки

Изюм 100 Грамм

Разрыхлитель 2 Чайных ложки

Количество порций 10

Калорийность

316 ккал

Калорийность

6 г

Белки

13 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кекс с изюмом и маком»

Подготовьте ингредиенты для приготовления кекса.

Яйца разбейте в миску.

Взбейте яйца с помощью миксера. После постепенно добавьте сахар, не переставая взбивать.

Влейте кефир.

Растопите сливочное масло, добавьте в тесто и перемешайте. Выложите мак и изюм.

В несколько приемов насыпьте в миску муку.

Перемешивайте все ингредиенты. Тесто для кекса готово.

Выложите тесто в форму для кексов.

Выпекайте кекс в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 40-45 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки.

Готовый кекс немного охладите, достаньте из формы, нарежьте и подавайте к столу.