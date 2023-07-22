Кекс с орехами: простой рецепт десерта за 30 минут

При подаче кекс посыпать сахарной пудрой и порезать на порционные кусочки.
Мягкий кекс с ореховым вкусом, тающий во рту, – что может быть вкуснее к обеденному чаепитию. К тому же его легко приготовить, если гости на пороге. Предлагаем сделать этот десерт по рецепту из блога «Рецепты каждый день» и порадовать себя аппетитной выпечкой.
Ореховый кекс за 30 минут
Ингредиенты:
- яйцо – 2 шт;
- ванилин – 6 гр;
- сливочное масло – 100 гр;
- разрыхлитель – 10 гр;
- мука – 200 гр;
- сахар – 100 гр;
- изюм – 100 гр;
- грецкие орехи – 100 г.
Способ приготовления:
В глубокой посуде или чаше миксера яйца взбить в пену, добавив ванилин и сахар, затем еще раз хорошо взбить, чтобы сахар растворился.
Туда же добавить теплое сливочное масло, снова все перемешать до однородности.
Изюм предварительно замочить в горячей воде на 10 минут. Хорошо промыть. Грецкие орехи нарезать. Лучше предварительно их немного прокалить на сухой сковородке.
Добавить в масляную смесь изюм, разрыхлитель и муку. Замесить однородное тесто без комочков, которое затем отправить в форму, выложить ровным слоем и посыпать сверху орехами. Чтобы кекс не пригорел, можно форму предварительно застелить просиликоненой пергаментной бумагой.
Выпекать кекс необходимо в духовке, разогретой до 180 градусов, около 20 минут.
При подаче кекс посыпать сахарной пудрой и порезать на порционные кусочки.
Ранее Фокус писал, как приготовить кексы с сезонными ягодами.