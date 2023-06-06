Описание приготовления:

Говорят, что этот кекс действительно родом из Варшавы. Чем и обязан своему названию. В любом случае выпечка замечательная: нежная, ароматная, простая и вкусная.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Мука

Блюдо: Выпечка / Кексы

География кухни: Польская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочнoe 250 Грамм

Яйца 4 Штуки

Сахар 200 Грамм

Ванильный сахар 5 Грамм

Крахмал картофельный 150 Грамм

Мука пшеничная 150 Грамм

Какао-порошок 2 Чайных ложки

Разрыхлитель для теста 2 Чайных ложки

Количество порций 10

Калорийность

404 ккал

Калорийность

5 г

Белки

23 г

Жиры

45 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кекс "Варшавский"»

Подготовьте все ингредиенты для приготовления кекса.

В миску разбейте яйца. Насыпьте сахар и ванильный сахар.

Взбейте яйца с сахаром. Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте.

Насыпьте крахмал, перемешайте.

Добавьте муку и разрыхлитель.

Перемешайте все ингредиенты теста. По консистенции оно будет, как густая сметана.

В мисочку отложите 4-5 столовых ложки теста и смешайте с какао.

Возьмите форму для кексов и выложите коричневое тесто.

После заполните форму светлым тестом. Деревянной шпажкой несколько раз проведите по дну формы, периодически поднимая палочку вверх.

Выпекайте кекс в духовке при температуре 170-175 градусов, 45-50 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой, которая при накалывании кекса должна выходить сухой.

Кекс "Варшавский" готов. Охладите его, достаньте из формы, нарежьте и подавайте к столу.