Кекс «Варшавский»

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Описание приготовления:

Говорят, что этот кекс действительно родом из Варшавы. Чем и обязан своему названию. В любом случае выпечка замечательная: нежная, ароматная, простая и вкусная.

Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка / Кексы
География кухни: Польская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Масло сливочнoe 250 Грамм
  • Яйца 4 Штуки
  • Сахар 200 Грамм
  • Ванильный сахар 5 Грамм
  • Крахмал картофельный 150 Грамм
  • Мука пшеничная 150 Грамм
  • Какао-порошок 2 Чайных ложки
  • Разрыхлитель для теста 2 Чайных ложки

Количество порций 10

Калорийность

404 ккал

Калорийность

5 г

Белки

23 г

Жиры

45 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кекс "Варшавский"»

Кекс "Варшавский"

Подготовьте все ингредиенты для приготовления кекса.

Кекс "Варшавский"

В миску разбейте яйца. Насыпьте сахар и ванильный сахар.

Кекс "Варшавский"

Взбейте яйца с сахаром. Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте.

Кекс "Варшавский"

Насыпьте крахмал, перемешайте.

Кекс "Варшавский"

Добавьте муку и разрыхлитель.

Кекс "Варшавский"

Перемешайте все ингредиенты теста. По консистенции оно будет, как густая сметана.

Кекс "Варшавский"

В мисочку отложите 4-5 столовых ложки теста и смешайте с какао.

Кекс "Варшавский"

Возьмите форму для кексов и выложите коричневое тесто.

Кекс "Варшавский"

После заполните форму светлым тестом. Деревянной шпажкой несколько раз проведите по дну формы, периодически поднимая палочку вверх.

Кекс "Варшавский"

Выпекайте кекс в духовке при температуре 170-175 градусов, 45-50 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой, которая при накалывании кекса должна выходить сухой.

Кекс "Варшавский"

Кекс "Варшавский" готов. Охладите его, достаньте из формы, нарежьте и подавайте к столу.

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