Описание приготовления:
Говорят, что этот кекс действительно родом из Варшавы. Чем и обязан своему названию. В любом случае выпечка замечательная: нежная, ароматная, простая и вкусная.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка / Кексы
География кухни: Польская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочнoe 250 Грамм
- Яйца 4 Штуки
- Сахар 200 Грамм
- Ванильный сахар 5 Грамм
- Крахмал картофельный 150 Грамм
- Мука пшеничная 150 Грамм
- Какао-порошок 2 Чайных ложки
- Разрыхлитель для теста 2 Чайных ложки
Количество порций 10
Калорийность
404 ккал
Калорийность
5 г
Белки
23 г
Жиры
45 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кекс "Варшавский"»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления кекса.
В миску разбейте яйца. Насыпьте сахар и ванильный сахар.
Взбейте яйца с сахаром. Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте.
Насыпьте крахмал, перемешайте.
Добавьте муку и разрыхлитель.
Перемешайте все ингредиенты теста. По консистенции оно будет, как густая сметана.
В мисочку отложите 4-5 столовых ложки теста и смешайте с какао.
Возьмите форму для кексов и выложите коричневое тесто.
После заполните форму светлым тестом. Деревянной шпажкой несколько раз проведите по дну формы, периодически поднимая палочку вверх.
Выпекайте кекс в духовке при температуре 170-175 градусов, 45-50 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой, которая при накалывании кекса должна выходить сухой.
Кекс "Варшавский" готов. Охладите его, достаньте из формы, нарежьте и подавайте к столу.