Кексы из куриного филе: отменный рецепт

Шоколадные, ванильные, с добавлением ягод и изюма — такие маффины поразить уже не могут. Но вот ароматные кексы из куриного филе (с минимальным количеством пшеничной муки) способны впечатлить даже самых серьезных кулинарных критиков. Гарантируем, такая аппетитная закуска станет любимой в вашем доме после первой же пробы.

Для приготовления этого блюда нужно использовать два вида курицы: отварное филе и копченую грудку. Первый пункт из этого перечня выступает в качестве основы, второй — придает закуске пикантность и идеально вписывается в общую картину.

Как правильно приготовить кексы из куриного филе в духовке

Во время приготовления основы для этих закусочных маффинов следите за уровнем соли самостоятельно. Ведь купленная копченая грудка может быть и так достаточно соленой. Потому есть вероятность, что в добавлении дополнительных специй потребность не возникнет.

Ингредиенты

Куриное филе1 шт. Копченая куриная грудка30 г Твердый сыр150 г Молоко3 ст. л. Сметана2 ст. л. Пшеничная мука2 ст. л. Петрушка0,25 пуч. Зеленый лук0,25 пуч. Черный перец (молотый) по вкусу Соль по вкусу Яйцо2 шт.

Приготовление

Отварите сырое куриное филе в слегка подсоленной воде до готовности. Оставьте его остывать в бульоне (для сочности). Остывшее мясо нарежьте на небольшие кусочки. Промойте петрушку и зеленый лук. Обсушите их. Измельчите зелень при помощи острого ножа. Мелко нарежьте копченое куриное филе. Натрите на мелкой терке твердый сыр.В глубокую емкость поместите нарезанное мясо. Всыпьте петрушку, зеленый лук и твердый сыр. Добавьте сметану, яйца и пшеничную муку. Влейте молоко. Посолите и поперчите. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Наполните ею формочки для выпекания, смазанные маслом.Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут. Готово!

Если вы хотите запечь куриные кексы с аппетитной сырной шапочкой, вытяните их из духового шкафа за 5 минут до конца приготовления. Посыпьте верхушки натертым твердым сыром и отправьте снова запекаться. Тогда кексы из курицы станут еще более аппетитными, ведь они будут иметь зажаристую сырную корочку. А вы когда-нибудь готовили закусочные, а не сладкие маффины? Расскажите о своем опыте.