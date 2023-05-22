Кексы с мёдом на скорую руку

Все хозяюшки знают, как важно иметь в своей кулинарной копилочке рецепт десерта из самых простых ингредиентов. Ведь если домашним захочется чего-нибудь сладенького, через полчаса готовое лакомство уже можно будет подавать к столу. Солнечные кексы с мёдом — один из таких десертов, на выпекание которого уходит не больше 30 минут.

К слову, этим сладким блюдом можно лакомиться даже в пост. Ведь для приготовления кексов не нужны яйца, молоко или кефир. Замешивается тесто на воде с добавлением мёда. В результате десерт получается в меру сладким и очень аппетитным!

Как испечь ароматные кексы с мёдом

Чтобы кексы имели неповторимый вкус, можете добавить в тесто пряности. Они придадут готовому десерту восхитительный аромат. С такими пряностями, как корица, ванилин и мускатный орех, вкус этого сладкого блюда только выиграет. Вместо них вы можете добавить в тесто натертую на мелкой терке цедру апельсина или лимона. Выйдет очень ароматно!

Ингредиенты

Вода250 мл Сахар100 г Мёд2 ст. л. Соль1 щеп. Сода1 ч. л. Подсолнечное масло125 мл Пшеничная мука300 г

Приготовление

В глубокую емкость вливаем теплую кипяченую воду. Добавляем мёд и сахар. Хорошенько всё перемешиваем при помощи венчика.В отдельной емкости соединяем пшеничную муку с солью и содой. Всыпаем сухие ингредиенты к медовой смеси. Вливаем подсолнечное масло. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородной массы, используя венчик. Вливаем готовое тесто в формочки для кексов, заполняя две трети всего объема.Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 20–25 минут. Проверяем готовность кексов при помощи зубочистки. Даем им остыть. Готово!

При желании вы можете добавить в тесто для этих аппетитных кексов кусочки шоколада, цукаты или орешки. С помощью этих дополнительных ингредиентов вам удастся каждый раз выпекать новый десерт, хотя основа будет одинаковой. Кстати, подавать такое лакомство лучше всего с имбирным чаем. Для его приготовления берем половинку лимона и нарезаем ее тонкими ломтиками. Очищаем небольшой кусочек корня имбиря. Натираем его на мелкой терке. Помещаем черный чай и подготовленные ингредиенты в заварочный чайник и вливаем в него 0,5 л кипящей воды. Оставляем настаиваться на 5–7 минут. Затем разливаем горячий напиток с имбирем по кружкам, добавляем в мёд по вкусу и подаем его с теплыми кексами. Приятного чаепития!