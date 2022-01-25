Кем способна работать юрист: классификация профессий

Адвокат считается тем юристом, работа которого и состоит в защите прав граждан и организаций. Адвокаты также считаются участниками суда но они выступают не только на стороне обвинения, но и давать юридическую защиту. Адвокаты могут заниматься научной, преподавательской и творческой работой. Для того, чтобы работать в этой профессии нужно кроме юридического образования иметь рабочий стаж не меньше 2-ух лет, не менее года стажироваться в адвокатском деле, удачно сдать специализированный экзамен, который дает возможность получить от комиссии Адвокатской Палаты статус. Кроме этого судьи не должны принадлежать к каким-либо политическим течениям, быть избранными парламентариями и заниматься предпринимательской работой.

Нотариус может быть государственным служащим или физическим лицом. Нотариус обладает полномочиями, дающими возможность выполнять нотариальные действия. Для работы человек обязан иметь специализированную лицензию. Данную лицензию можно получить после стажировки в нотариальной конторе, при этом она бывает как государственной, так и частной, и сдать подходящий экзамен.

Следователь — это тот же служащий прокуратуры либо же служащий прокуратуры и милиции МВД, ключевой работой которого считается расследование преступлений, совершенных в разных областях (экономичной, уголовной, гражданской и т.д.). Следователь, в согласии с Кодексом, заводит подходящее дело, выполняет управление ходом расследования, выявляется улики, смягчающие или утяжеляющие вину подследственного обстоятельств, устанавливает круг причастных лиц и т.д. После окончания расследования следователь должен составить и предъявить обвинительное заключение прокурору.