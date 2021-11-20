Кемпинговая мебель: что взять в поход на природу?

Есть два типа туристических походов – отдых или спорт. В первом случае основная цель и идея путешествия – это расслабиться, получить удовольствие от процесса без спешки, насладиться окружающей природой. Второй формат – это всегда экстрим, соревновательный аспект. Собираясь в такой поход, человек ставит перед собой определенные цели и задачи, есть ограничение по времени, сложные маршруты и условия. Каждый сам для себя выбирает оптимальный, комфортный формат путешествий. Конечно, даже экстремальный маршрут можно сделать чуть более удобным, если взять больше вещей, но это может замедлить прохождение маршрута. Поэтому кемпинговая мебель и дополнительно оборудование – это формат для отдыха и расслабления. Рассмотрим, что именно можно взять с собой, отправляясь в горы или в лес.

Как сделать кемпинг комфортным?

Современное производство кемпингового оборудования предоставляет огромный выбор мебели: стол, переносная печь, походная кровать, складной стул со спинкой и без и даже шкафы. Что именно понадобится в пути, зависит от конкретного туриста и его потребностей. Что можно взять с собой:

переносные стулья – это тот незаменимый предмет, который будет актуален и просто для похода, и для рыбалки, удобная альтернатива сидению на камнях или пеньках;

походная кровать – хотя даже в собранном виде такое оборудование будет занимать место, это лучший формат комфортного сна без необходимости в спальном мешке;

шезлонг – более усовершенствованная версия стула, которая также подходит и для сна, универсальный формат;

складная кухня – буквально новый уровень обеспечения комфорта на природе, без машины такое оборудование до места назначения не довести, но с таким набором можно провести на открытой местности недели;

складной шкаф – если планируется длительная поездка, без этого атрибута мебели не обойтись, внутри безопасно и комфортно хранить сменную одежду.

Разумеется, состав походного набора – это целиком и полностью выбор каждого конкретного человека в соответствии с его потребностями в удобстве. Но без некоторых элементов просто не обойтись, особенно, если отправляться на кемпинг с детьми.

Удобство или минимализм?

Один из самых сложных вопросов, с которым сталкивается любой турист – жертвовать комфортом ради экономии места и веса или же планировать более длительный маршрут. Разумеется, это исключительно индивидуальный выбор. Все, что можно предпринять – это попытаться совместить приятное с полезным, например, вместо большого тента выбрать палатку-куб. Важнее всего в данном случае – безопасность, поэтому изначальный набор путешественника включает только вещи первой необходимости.