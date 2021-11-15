Керамическая плитка – особый вид напольного покрытия

Недостатками являются сложность укладки — почти всегда требуется работа специалиста. Керамическая плитка холодная — если нет специального подогрева полов, по ним нельзя ходить босиком. Он более «жесткий», чем, например, деревянный.

По структуре керамическая плитка может быть плотной и пористой. Для напольного покрытия больше подходят варианты плотной керамической плитки.

Геометрическая форма плитки чаще квадратная, со стороной от 10 до 50 см. Есть и более мелкие, мозаичные варианты со стороной от 3 см. Есть прямоугольные плитки. Толщина обычно 8-14мм

Керамогранит – вид плитки, отличающейся большой плотностью и особой прочностью. В состав керамогранита, кроме собственно глины, входят кварц, плавни и много других компонентов. Полученные плитки имеют однородное зернистое строение и цвет по всей массе. Сверху плиты керамогранита могут быть полированными, матовыми, покрываться глазурью, на них может быть рельефный рисунок. Срок службы керамогранита 50 лет и более. Чаще керамогранит используются в помещениях, которые испытывают с большую нагрузку на пол – торговые центры, аэропорты, крупные офисы.

Плитка котто (созвучна терракоте, правда?) – это плитка натуральных теплых розово-коричневых тонов без покрытия глазури. Создает неповторимый старинный вид. Нуждается в специальном уходе – покрытии воском.

Плитка клинкер – плотная, крепкая, чаще однотонная, хорошо выдерживает нагрузки. Отличительной чертой является возможность создания плитки со сложной формой для облицовки ступеней, уголков, водостоков.