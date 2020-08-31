Керчанка, пострадавшая от взрыва в жилом доме, умерла в больнице

В больнице умерла женщина, которая пострадала при взрыве в многоэтажном доме в Керчи, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на региональный Минздрав.

В Севастополе эвакуировали 20 человек из горящего многоквартирного дома «К сожалению, несмотря на все усилия врачей, боровшихся за жизнь пациентки, женщина скончалась сегодня утром», — пояснили в ведомстве.

Напомним, что взрыв в Керчи произошел 26 августа. В результате взрыва загорелась одна из квартир на верхних этажах многоэтажного дома. В результате инцидента пострадала женщина. Ее госпитализировали с ожогами 60% тела.