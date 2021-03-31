Керчанку приговорили к 18 годам колонии за изнасилование дочери

Жительницу Керчи приговорили к колонии за изнасилование несовершеннолетней дочери, передает пресс-служба Керченского городского суда.

В Судаке будут судить местного рабочего по подозрению в изнасилованиях В сообщении уточняется, что 50-летняя жительница Керчи регулярно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери.

«Исключением не стал и день, когда она привела в дом своего 25-летнего случайного знакомого, ранее неоднократно судимого», — говорится в сообщении.