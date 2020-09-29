Керченская паромная переправа прекратила свою работу

В Крыму прекратила работу Керченская паромная переправа, передает пресс-служба оператора переправы «АнРуссТранс».

Керченская переправа установила новые тарифы на перевозки Паром переправы перевез последнюю партию ж/д вагонов 28 сентября. Напомним, что после открытия автомобильной части Крымского моста основным направлением переправы стала транспортировка ж/д вагонов.

«Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. Мы приняли решение остановить работу переправы», – рассказал гендиректор «АнРуссТранс» Василий Анненков.